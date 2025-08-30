เอาคืนแสบ! ภรรยาจีนขึ้นป้าย 'ขอบคุณ' เพื่อนสนิท ช่วยให้บริการ 'เซ็กซ์' กับสามีมา 5 ปีเต็ม

ภรรยาชาวจีนคนหนึ่งป้ายข้อความสีแดงไว้ที่รั้วของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน เพื่อแสดงความรู้สึก "ขอบคุณ" เพื่อนสนิทที่แอบมีสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับสามีของเธอ
หนังสือพิมพ์เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์รายงานว่า ข้างๆ ป้ายสีแดงยังมีข้อความประกาศด้วยว่า เพื่อนสนิทของเธอที่แซ่ “Shi” คนนี้ทำงานอยู่ในแผนกการเงินของสำนักงานบริหารการท่องเที่ยวประจำชุมชนหงซาน
ข้อความส่วนหนึ่งบนป้ายระบุว่า “Shi ทำลายความสงบเรียบร้อยและหลักศีลธรรมอันดีของประชาชน ด้วยการมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับสามีของเพื่อนสนิท”
ทั้งนี้ ยังไม่แน่ชัดว่าจุดที่แขวนป้ายคือย่านที่ฝ่ายหญิงผู้เป็นชู้อาศัยอยู่หรือไม่
ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีใครบางคนเอาแผ่นป้ายสีแดงไปติดบนรถยนต์คันหนึ่งในบริเวณดังกล่าว ซึ่งก็ไม่แน่ชัดว่าจะเป็นรถของ Shi หรือไม่
“Shi เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันมา 12 ปีแล้ว และให้บริการทางเพศแก่สามีของฉันมา 5 ปีแล้ว” ข้อความบนป้ายระบุ
“Shi ไปโรงแรมกับสามีของเพื่อนสนิทของเธอในเวลาทำงาน”
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดการการท่องเที่ยวประจำชุมชนหงซานแจ้งให้ข้อมูลกับสื่อ The Paper ของจีนว่า ทางหน่วยงานมีบุคลากรหญิงที่แซ่ Shi อยู่จริง และขณะนี้ก็กำลังมีการสอบสวนเรื่องนี้อยู่
หลังจากนั้นไม่นาน ป้ายสีแดงรวมถึงป้ายข้อความประจานอื่นๆ ก็ถูกปลดออก
ตัวตนของภรรยาและสามีคู่นี้ยังไม่มีการเปิดเผยออกมา
จ้าว เหลียงซาน ทนายความจากสำนักงานกฎหมายส่านซีเหิงต้า ระบุว่า การขึ้นป้ายลักษณะนี้อาจละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว ชื่อเสียง และตัวตนของ Shi โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากข้อความบางอย่างไม่ใช่เรื่องจริง หรือมีเนื้อหาที่หมิ่นประมาท
ยิ่งไปกว่านั้น หากการแสดงป้ายดังกล่าวดึงดูดฝูงชนจำนวนมาก และกีดขวางพื้นที่สาธารณะ ก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยสาธารณะ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้กระทำถูกตักเตือนหรือปรับเงินสูงสุด 200 หยวน ส่วนในกรณีที่ร้ายแรง ผู้ที่แขวนป้ายดังกล่าวอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด 19 วัน และปรับเงินสูงสุด 500 หยวน
ทนายผู้นี้แนะนำว่า ใครก็ตามที่คิดว่าตนเองถูกละเมิดสิทธิควรใช้ช่องทางกฎหมายแก้ไขจะดีกว่า
“มันผิดกฎหมายก็จริง แต่ฉันก็เห็นด้วยกับการแก้แค้นของฝ่ายภรรยา” ชาวเน็ตรายหนึ่งให้ความเห็น
“เพื่อนของเธอเป็นเจ้าหน้าที่รัฐด้วย ต้องเจอผลกระทบร้ายแรงจากที่ทำงานแน่ๆ” อีกคนหนึ่งคาดเดา
เจ้าของความคิดเห็นอีกคนว่า “ภรรยาดูหมิ่นเพื่อนสนิทของเธอตรงไหนเหรอ? เธอก็แค่แสดงความขอบคุณ”
