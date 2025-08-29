สื่อนอกตีข่าวศาลรัฐธรรมนูญไทยฟัน 'แพทองธาร' พ้นตำแหน่งนายกฯ เซ่นปมคลิปหลุด 'ฮุนเซน'

ศาลรัฐธรรมนูญของไทยมีคำพิพากษาให้ น.ส. แพทองธาร ชินวัตร พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในวันศุกร์ (29 ส.ค.) โดยให้เหตุผลว่ากระทำผิดจริยธรรมกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จ ฮุน เซน หลังจากที่เพิ่งดำรงตำแหน่งได้เพียงปีเดียว นับเป็นความสูญเสียร้ายแรงอีกครั้งต่อตระกูลชินวัตร และอาจกลายเป็นชนวนเหตุไปสู่ความวุ่นวายทางการเมืองครั้งใหม่ในไทย
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า แพทองธาร ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดของไทย กลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 6 จากคนในตระกูลชินวัตร หรือได้รับการสนับสนุนจากตระกูลชินวัตร ที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยการรัฐประหารของกองทัพหรือคำตัดสินของฝ่ายตุลาการ ท่ามกลางการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำของประเทศที่ดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า น.ส. แพทองธาร ละเมิดจริยธรรมจากกรณีคลิปเสียงกับสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาที่รั่วไหลออกมาเมื่อเดือน มิ.ย. โดยจากบทสนทนาสะท้อนให้เห็นว่า น.ส. แพทองธาร ที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยดูเหมือนจะ “ก้มหัว” ให้สมเด็จ ฮุน เซน ในขณะที่ทั้งสองประเทศกำลังเผชิญความขัดแย้งทางชายแดน
การสู้รบด้วยอาวุธได้ปะทุขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อมา และกินเวลานานถึง 5 วัน
คำตัดสินของศาลในครั้งนี้เปิดทางให้รัฐสภาเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจยืดเยื้อ โดยพรรคเพื่อไทยของ น.ส. แพทองธาร นั้นสูญเสียอำนาจในการต่อรอง และจะต้องเผชิญความท้าทายอย่างมากในการรักษาพันธมิตรที่ครองเสียงข้างมากแบบฉิวเฉียด
คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญยังทำให้สถานะนายกรัฐมนตรีของบุตรสาวสุดรักสุดหวงของ ทักษิณ ชินวัตร มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิพล ต้องสิ้นสุดลงก่อนกำหนด โดยรอยเตอร์ระบุว่า แพทองธาร ในวัย 39 ปี นั้นถือเป็นนักการเมืองหน้าใหม่ที่ถูกวางตัวสู่ตำแหน่งนายกฯ อย่างกะทันหัน หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้พิพากษาปลดนาย เศรษฐา ทวีสิน ออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อ 1 ปีที่ผ่านมา
น.ส. แพทองธารได้ออกมากล่าวขออภัยต่อประชาชนจากกรณีการรั่วไหลของคลิปเสียง และยืนยันว่าเธอเพียงมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงสงคราม
แพทองธาร ชินวัตร ถือเป็นนายกรัฐมนตรีไทยคนที่ 5 ในรอบ 17 ปี ที่ถูกศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนจากตำแหน่ง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญไทยในศึกชิงอำนาจระหว่างรัฐบาลที่มาจากตระกูลชินวัตรกับฝ่ายอนุรักษนิยม
รอยเตอร์ชี้ว่า สิ่งที่น่าจับตามองต่อไปก็คือบุคคลที่จะก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกฯ ต่อจาก น.ส.แพทองธาร โดยคาดว่านาย ทักษิณ จะยังคงเป็นศูนย์กลางของการแลกเปลี่ยนอำนาจระหว่างพรรคการเมืองต่างๆ และผู้มีอิทธิพลอื่นๆ เพื่อให้พรรคเพื่อไทยยังคงมีอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาลต่อไป
เวลานี้มีบุคคล 5 คนที่มีสิทธิ์ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ โดยพรรคเพื่อไทยเหลือแคนดิเดตเพียง 1 คนคือนาย ชัยเกษม นิติสิริ วัย 77 ปี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งมีประสบการณ์ด้านการเมืองค่อนข้างจำกัด ส่วนคนอื่นๆ ได้แก่ อดีตนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยเป็นผู้นำรัฐประหารโค่นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเมื่อปี 2014 และได้วางมือทางการเมืองไปแล้ว และนาย อนุทิน ชาญวีรกูล ซึ่งเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทย ก่อนที่จะประกาศถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลตามหลังกรณีคลิปเสียงหลุดระหว่าง แพทองธาร กับสมเด็จ ฮุน เซน
ที่มา : รอยเตอร์