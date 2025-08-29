อัยการพิเศษเกาหลีใต้สั่งฟ้อง ‘คิม กอนฮี’ อดีตเฟิร์สเลดี้ เซ่นข้อหา ‘รับสินบน-ปั่นหุ้น’

อัยการพิเศษเกาหลีใต้สั่งฟ้อง คิม กอนฮี (Kim Keon Hee) อดีตสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในข้อหารับสินบนและอื่นๆ ขณะที่กระบวนการสอบสวนเริ่มขยายวงกว้างจากกรณีของอดีตประธานาธิบดี ยุน ซอกยอล ที่หลุดจากตำแหน่งจากการประกาศกฎอัยการศึก รวมไปถึงพฤติกรรมอื้อฉาวอื่นๆ ของครอบครัวอดีตผู้นำรายนี้
ยุน และนาง คิม ผู้เป็นภรรยาต่างถูกออกหมายจับและถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแล้วทั้งคู่ โดย ยุน นั้นถูกดำเนินคดีฐานก่อกบฏ (insurrection) หลังถูกศาลพิพากษาถอดถอนในเดือน เม.ย. สืบเนื่องจากความพยายามบังคับใช้กฎอัยการศึกเมื่อเดือน ธ.ค. ปีที่แล้ว
หลังอัยการลงความเห็นสั่งฟ้อง นาง คิม ได้กล่าวขออภัยที่สร้างความกังวลต่อประชาชน และยืนยันว่าพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม “โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ”
“ดุจดั่งพระจันทร์ที่ส่องสว่างในยามค่ำคืนที่มืดมิดที่สุด ดิฉันก็จะอดทนกับช่วงเวลานี้ โดยมองถึงข้อเท็จจริงและหัวใจตัวเอง” นาง คิม ระบุในถ้อยแถลงที่เผยแพร่ผ่านทีมทนายความ
สำหรับข้อกล่าวหาต่างๆ ที่ คิม กอนฮี เผชิญนั้นอาจทำให้เธอต้องโทษจำคุกนานหลายปีหากศาลพิพากษาว่าผิดจริง โดยมีตั้งแต่หาปั่นหุ้นเรื่อยไปจนถึงข้อหารับสินบนจากผู้นำภาคธุรกิจ องค์กรศาสนา รวมถึงโบรกเกอร์ทางการเมืองรายหนึ่ง
อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งผู้นี้ตกเป็นข่าวอื้อฉาวมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง โดยบางเรื่องก็ย้อนหลังไปนานกว่า 15 ปี และกลายเป็นมรสุมที่บั่นทอนชื่อเสียงของอดีตประธานาธิบดี ยุน ผู้เป็นสามี รวมไปถึงพรรคสายอนุรักษนิยมของเขาด้วย
นาง คิม ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมปั่นหุ้นในช่วงปี 2010-2012 ซึ่งทำให้เธอได้ผลกำไรอย่างไม่เป็นธรรมประมาณ 810 ล้านวอน ตามข้อมูลจากอัยการ
เธอยังถูกกล่าวหาว่ารับสินบนเป็นกระเป๋าหรูยี่ห้อ Chanel จำนวน 2 ใบและสร้อยเพชร 1 เส้น รวมมูลค่า 80 ล้านวอน จากเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโบสถ์เพื่อความสามัคคี (Unification Church) เพื่อแลกกับการใช้อิทธิพลเอื้อประโยชน์ทางธุรกิจ
ทีมทนายของนาง คิม ปฏิเสธข้อครหาทั้งหมด รวมถึงเรื่องที่เธอรับ “ของขวัญ” จากบุคคลต่างๆ ด้วย
