ยั่วโทสะจีน! ส.ว.สหรัฐฯ โผล่เยือน ‘ไต้หวัน’ อีกครั้ง อ้างถกประเด็นความมั่นคง

โรเจอร์ วิกเกอร์ ประธานคณะกรรมการกิจการกองทัพแห่งวุฒิสภาสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในนักการเมืองอเมริกันที่โปรไต้หวันมากที่สุด เดินทางไปเยือนกรุงไทเปในวันนี้ (29 ส.ค.) เพื่อหารือประเด็นความมั่นคง หลังจากที่จีนยกระดับกดดันทางทหารต่อไต้หวันมากขึ้นตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
วิกเกอร์ ซึ่งเป็น ส.ว. สายรีพับลิกัน ระบุว่า ตนและ ส.ว. เด็บ ฟิสเชอร์ ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการชุดเดียวกันเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อเน้นย้ำ “ความเป็นหุ้นส่วนที่ยิ่งใหญ่” ระหว่างสหรัฐฯ กับไต้หวันทั้งในอดีตและอนาคตข้างหน้า
“เรามาที่นี่เพื่อพูดคุยกับมิตรสหายและพันธมิตรในไต้หวันเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังจะทำเพื่อยกระดับสันติภาพทั่วโลก ซึ่งเป็นสันติภาพผ่านความเข้มแข็งที่อดีตประธานาธิบดี โรนัลด์ เรแกน เคยกล่าวเอาไว้” วิกเกอร์ ให้สัมภาษณ์สื่อที่สนามบินซงซานในกรุงเทไป
“เรามายืนอยู่ตรงนี้เพื่อเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและข้อตกลงความเป็นมิตรในด้านความมั่นคงที่สหรัฐฯ มีต่อไต้หวันมายาวนานหลายสิบปี”
วุฒิสภาสหรัฐฯ มีกำหนดจะพิจารณากฎหมาย National Defense Authorization Act หรือ NDAA ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้งบประมาณเกือบ 1 ล้านล้านดอลลาร์ และกำหนดทิศทางนโยบายของเพนตากอน
วิกเกอร์ กล่าวว่า NDAA ในปีนี้ “จะเพิ่มข้อกำหนดอีกครั้ง” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับไต้หวัน ทว่ายังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียด
ในคำแถลงซึ่งออกโดยสำนักงานการทูตของสหรัฐฯ โดยพฤตินัยในไต้หวัน วิกเกอร์ เอ่ยเสริมว่า ความมุ่งมั่นของชาวไต้หวันที่จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมที่มีเสรีภาพถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังสำหรับผู้คนทั่วโลก
“ผมดีใจที่ได้มาที่นี่ และยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับประชาชนผู้รักเสรีภาพในไต้หวัน ขณะที่เราทำงานร่วมกันเพื่อยกระดับสิทธิในการกำหนดอนาคตตัวเองของพวกเขา” วิกเกอร์ ระบุ
สำนักงานของประธานาธิบดี ไล่ ชิงเต๋อ ระบุว่า ผู้นำไต้หวันจะพบกับคณะวุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันนี้ (29)
เดือนที่แล้ว สถานทูตจีนประจำสหรัฐฯ เรียกร้องให้ วิกเกอร์ และสมาชิกสภาคองเกรสคนอื่นๆ ยกเลิกแผนการเยือนไต้หวัน โดยจีนซึ่งถือว่าไต้หวันเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตนมักจะออกมาแสดงความไม่พอใจทุกครั้งที่วอชิงตันแสดงการสนับสนุนไทเป
การเยือนของ ส.ว.สหรัฐฯ กลุ่มนี้มีขึ้นเพียงไม่กี่วัน ก่อนที่จีนจะจัดพิธีสวนสนามใหญ่ที่จัตุรัสเทียนอันเหมินในกรุงปักกิ่งเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 80 ปีการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยแขกคนสำคัญที่จะเข้าร่วมพิธีในปีนี้ยังรวมถึงประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ
สมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ บางคนทั้งสายรีพับลิกันและเดโมแครต ต่างแสดงความวิตกกังวลที่ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ดูเหมือนจะมองข้ามประเด็นเรื่องความมั่นคงเพื่อที่จะเจรจาให้บรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน
เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯ ยืนยันว่า ทรัมป์ ยังคงมุ่งมั่นที่จะปกป้องความมั่นคงในเอเชีย-แปซิฟิก แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการผลักดันวาระทางการค้าของตนเอง และสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน
ที่มา: รอยเตอร์