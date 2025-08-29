ทนไม่ไหว! จนท.ยูเอ็นร่อนจดหมายกดดันข้าหลวงใหญ่ OHCHR ให้ตราหน้าอิสราเอล 'ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์' ในกาซา

เจ้าหน้าที่สหประชาชาติหลายร้อยคนประจำสำนักงานของ โวลเกอร์ เติร์ก ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ได้ยื่นจดหมายถึง เติร์ก เพื่อให้ประกาศอย่างชัดเจนว่า สงครามกาซาที่กำลังดำเนินอยู่จัดเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ (genocide)
จดหมายที่ถูกยื่นเมื่อวันพุธ (27 ส.ค.) ระบุว่า เจ้าหน้าที่พิจารณาเห็นว่า สงครามอิสราเอล-ฮามาสที่ดำเนินมาเกือบ 2 ปีในกาซาเข้าเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ โดยอ้างถึงขอบเขตและลักษณะของการละเมิดที่ถูกบันทึกไว้
“OHCHR มีความรับผิดชอบทางกฎหมายและศีลธรรมอย่างยิ่งที่จะต้องประณามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์” จดหมายซึ่งลงนามโดยคณะกรรมการเจ้าหน้าที่ในนามของเจ้าหน้าที่กว่า 500 คน ระบุ พร้อมขอให้ เติร์ก แสดงท่าทีที่ชัดเจนในเรื่องนี้
นื่อความในจดหมายยังระบุเพิ่มเติมว่า “การละเว้นไม่ประณามการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่กำลังดำเนินอยู่นั้นบั่นทอนความน่าเชื่อถือของสหประชาชาติ และระบบสิทธิมนุษยชนเอง”
เจ้าหน้าที่ยูเอ็นกลุ่มนี้ยังอ้างถึงความล้มเหลวทางศีลธรรมของยูเอ็นที่ไม่ได้ดำเนินการมากพอเพื่อหยุดยั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดาเมื่อปี 1994 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 1 ล้านคน
สเตฟาน ดูจาร์ริก โฆษกยูเอ็น ระบุว่า เติร์ก ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แบบไม่มีเงื่อนไขจาก อันโตนิโอ กูเตอร์เรส เลขาธิการสหประชาชาติ และย้ำว่า “การประกาศให้เหตุการณ์ใดๆ เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ขึ้นอยู่กับอำนาจทางกฎหมาย”
ด้านกระทรวงการต่างประเทศอิสราเอลยืนยันไม่ตอบสนองต่อจดหมายภายในของพวกเจ้าหน้าที่ยูเอ็น “แม้ว่าจดหมายเหล่านั้นจะเป็นเท็จ ไร้เหตุผล และถูกบดบังด้วยความเกลียดชังอิสราเอลอย่างครอบงำ” ก็ตาม
อิสราเอลยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซา โดยอ้างถึงสิทธิในการป้องกันตนเองหลังจากการโจมตีของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไป 1,200 คน และทำให้ชาวอิสราเอลและต่างชาติถูกฮามาสจับไปเป็นตัวประกันอีก 251 คน ตามข้อมูลของอิสราเอล
กระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่า สงครามในกาซาที่เกิดขึ้นตามมาได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปเกือบ 63,000 คน ขณะที่หน่วยงานเฝ้าระวังความหิวโหยทั่วโลกเตือนว่าดินแดนกาซาบางส่วนกำลังเผชิญวิกฤตความอดอยากรุนแรง
OHCHR ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 โดยมีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสำหรับประชากรโลกทั้งมวล
คำร้องถึง เติร์ก ทนายความชาวออสเตรียที่ทำงานให้กับสหประชาชาติมานานหลายทศวรรษ ได้รับการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ OHCHR ราว 1 ใน 4 จากทั้งหมดราว 2,000 คนทั่วโลก
กลุ่มสิทธิมนุษยชนบางกลุ่ม เช่น องค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International)ได้กล่าวหาอิสราเอลว่าก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ ขณะที่ ฟรานเชสกา อัลบานีส ผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติ ก็ได้ใช้คำนี้เช่นกัน ทว่ายูเอ็นเองยังไม่เคยออกมาตราหน้าอิสราเอลด้วยข้อกล่าวหานี้มาก่อน
เจ้าหน้าที่ยูเอ็นในอดีตเคยกล่าวว่า การจะตัดสินว่าการกระทำใดๆ เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือไม่นั้นเป็นอำนาจของศาลระหว่างประเทศ
เมื่อปี 2023 รัฐบาลแอฟริกาใต้ได้ยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เพื่อให้เอาผิดกับอิสราเอลฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในกาซา แต่คดีดังกล่าวยังไม่ได้ถูกพิจารณาสาระสำคัญ ซึ่งอาจต้องใช้เวลาอีกนานหลายปี
ที่มา: รอยเตอร์