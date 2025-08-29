จบสงครามกี่โมง! กระทรวงตปท.สหรัฐฯ อนุมัติจำหน่าย 'ขีปนาวุธร่อน' ให้ยูเครนรวม $825 ล้าน

กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ อนุมัติโครงการขจำหน่ายขีปนาวุธร่อนยิงจากอากาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับยูเครน รวมมูลค่าประมาณ 825 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามคำยืนยันจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ วานนี้ (28 ส.ค.)
การจำหน่ายขีปนาวุธ Extended Range Attack Munition (ERAM) จำนวน 3,350 ลูก ยังอาจรวมถึงชุดนำทาง GPS และระบบป้องกันสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอาวุธเหล่านี้ ซึ่งมีระยะยิงไกล "หลายร้อยไมล์" ตามข้อมูลจากหนึ่งในบริษัทผู้ผลิต
กรุงเคียฟของยูเครนถูกรัสเซียโจมตีอย่างหนักหน่วงเมื่อวันพฤหัสบดี (28) และประธานาธิบดี โวโลดิมีร์ เซเลนสกี เคยประกาศเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่า เคียฟได้รับเงินสนับสนุน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากพันธมิตรยุโรปเพื่อซื้ออาวุธของสหรัฐฯ โดยเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่เขาระบุว่า "ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันประเทศของเราอย่างแท้จริง"
การจำหน่ายขีปนาวุธที่อาจเกิดขึ้นนี้ได้รับเงินทุนสนับสนุนภายใต้โครงการ Jump Start จากรัฐบาลเดนมาร์ก นอร์เวย์ และเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วยเงินทุนเพิ่มเติมผ่านโครงการ U.S. Foreign Military Financing ตามข้อมูลจากแหล่งข่าว
เพนตากอนระบุว่า แพกเกจนี้ยังรวมถึงอุปกรณ์สนับสนุน ซอฟต์แวร์วางแผนภารกิจ อะไหล่ และการสนับสนุนทางเทคนิคต่างๆ
สำนักงานความร่วมมือด้านความมั่นคงกลาโหมสหรัฐฯ (Defense Security Cooperation Agency - DSCA) ได้แจ้งต่อรัฐสภาเกี่ยวกับการขายอาวุธดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี (28) โดยกล่าวเสริมว่า "ข้อเสนอการขายนี้จะสนับสนุนนโยบายต่างประเทศและเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ด้วยการปรับปรุงความมั่นคงของประเทศพันธมิตร ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองและความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในยุโรป"
แม้กระทรวงการต่างประเทศจะอนุมัติแล้ว แต่ประกาศดังกล่าวไม่ได้ระบุว่ามีการลงนามในสัญญาหรือยัง และการเจรจาเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่อย่างไร
กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ระบุว่า บริษัท Zone 5 Technologies และ CoAspire จะเป็นผู้รับเหมาหลักสำหรับแพกเกจอาวุธดังกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์