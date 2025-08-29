สื่อนอกรายงาน "หลวงพ่ออลงกต" ชื่อดังแห่งวัดพระบาทน้ำพุรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์/HIV โดนจับสึกข้อหายักยอกเงินบริจาค

เอเจนซีส์ – หลวงพ่ออลงกต แห่งวัดพระบาทน้ำพุชื่อดัง จ. ลพบุรี ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกในการเปิดรับรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์และผู้ติดเชื้อ HIV และให้การศึกษาเด็กผู้ยากไร้โดนจับกุมในวันอังคาร(26 ส.ค)ในข้อหาคดียักยอกทรัพย์เงินบริจาคเข้าวัดแต่เจ้าตัวปฎิเสธความผิด
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันอังคาร(26 ส.ค)ว่า หลวงพ่ออลงกตหรือที่รู้จักในชื่อ พระราชวิสุทธิประชานาถ แห่งวัดพระบาทน้ำพุ จ. ลพบุรี โดนจับกุมในวันอังคาร(26) ข้อหายักยอกทรัพย์ ละเลยต่อหน้าที่และสงสัยมีการฟอกเงิน
ในคดีวัดพระบาทน้ำพุยังมีการจับกุมฟลูเอ็นเซอร์ชื่อดัง หมอบี ทูตสื่อวิญญาณ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการระดมทุนให้วัดพระบาทน้ำพุ
สื่ออังกฤษรายงานว่า การสอบสวนเริ่มจากการสงสัยการใช้เงินบริจาควัดพระบาทน้ำพุซึ่งเป็นสถานรักษาสุดท้ายของผู้ป่วยเอดส์และ H/V ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1992 โดยหลวงพ่ออลงกตนั้นเริ่มมาจากตัวอินฟลูเอ็นเซอร์ หมอบี ก่อนที่จะขยายไปจนถึงตัวหลวงพ่ออลงกตในที่สุด
หลวงพ่ออลงกตลาออกจากตำแหน่งเจ้าอาวาทวัดพระบาทน้ำพุสัปดาห์ที่แล้วท่ามกลางข่าวลือว่อนเรื่องเงินบริจาคและการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์ อ้างอิงจากสื่อท้องถิ่น
พลตำรวจตรี จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงว่า หลวงพ่ออลงกตให้ความร่วมมือกับตำรวจและมีความประสงค์ที่จะยอมสึกโดยไม่ต้องบังคับ” เอพีรายงาน
บีบีซีรายงานว่า พระจำเป็นต้องมีการลาสิกขาออกจากการเป็นสมณะภิกษุสงฆ์ก่อนที่จะทำการดำเนินคดีทางอาญาต่อไปได้
ในขณะที่สงฆ์ถือเป็นสมณะที่สูงศักดิ์และเป็นที่เคารพในสังคมไทยที่มีกว่า 90% เป็นชาวพุทธ แต่ทว่ากลับมีพระสงฆ์เป็นจำนวนมากทำความผิดทั้งในง่ายกฎหมายหรือผิดตามพระธรรมวินัยกฎของมหาเถระสมาคมและกลายเป็นข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งรายวัน
เป็นต้นว่าเมื่อกรกฎาคมก่อนหน้า ตำรวจไทยต้องเปิดสายด่วนรับเรื่องประชาชนร้องเรียนพระสงฆ์ประพฤติในทางเสื่อมเสียหลังจากกลายเป็นข่าวอื้อฉาวไปทั่วเมื่อมีพระระดับสูงไม่ต่ำกว่า 9 รูปตกเป็นข่าวแอบมีเพศสัมพันธ์กับสีกาคนเดียวกัน และพระเหล่านั้นโดนแบล็กเมลด้วยภาพถ่ายและวิดีโออื้อฉาวที่แอบบันทึกไว้