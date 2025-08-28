สื่อเยอรมันแฉ! “โมดี” เดือดจัดปัดไม่รับสาย “ทรัมป์” โทรหา 4 ครั้งก่อนเส้นตายภาษีสหรัฐฯ 50% จะบังคับใช้ เปิดฉากทริปเยือนปักกิ่งรอบ 7 ปีเตรียมหารือชื่นมื่น “สี จิ้นผิง-ปูติน”

เอเจนซีส์/รอยเตอร์ – สื่อเยอรมันชื่อดังแฉระดับความโกรธของผู้นำแดนภารตะต่อมาตรการลงโทษซื้อน้ำมันรัสเซียของทรัมป์พบก่อนเส้นตายภาษี 50% จะบังคับใช้ผู้นำสหรัฐฯต่อสายโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรี นเรนทรา โมดี ถึง 4 ครั้งแต่ไม่รับสาย ขณะที่ในวันพฤหัสบดี(28 ส.ค)ออกเดินทางเยือนเอเชียกระชับมิตรญี่ปุ่น-จีน-รัสเซียรวมตัวต้านสหรัฐฯ
เดลีบีสต์ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(27 ส.ค)ว่า ผู้นำอินเดีย นเรนทรา โมดี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกูรูแห่งโยคะศาสตร์แห่งการทำจิตใจสงบและสันติแต่ทว่ามาตรการลงโทษภาษีทรัมป์ 50% ต่อแดนภารตะจากการที่ยังคงเดินหน้าซื้อน้ำมันรัสเซียต่อไปที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ พยายามใช้เพื่อบีบบังคับให้มอสโกยอมยุติการรุกรานยูเครนทำให้โมดีถึงขั้นโกรธจัด
ทรัมป์แถลงบนโซเชียลมีเดียของตัวเอง Truth Social วันจันทร์(25)โดยกล่าวในตอนหนึ่งว่า “อินเดียไม่เพียงที่จะซื้อน้ำมันรัสเซียจำนวนมหาศาล แต่ยังได้ขายไปในตลาดเปิดเพื่อกำไรมหาศาล”
โดยทรัมป์ชี้ว่า 'เป็นการกระทำที่เห็นแก่ตัวโดยไม่สนใจว่าจะมีพลเมืองยูเครนโดนรัสเซียสังหารไปมากเท่าใด'
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวการรายงานจากสื่อเยอรมันและสื่อญี่ปุ่นพบว่า ทรัมป์ต่อสายโทรศัพท์หาโมดีถึง 4 ครั้งแต่ทว่าผู้นำนิวเดลีส่ายหน้าปฎิเสธไม่รับสาย ส่งผลทำให้อัตราภาษี 50% ต่อสินค้าอินเดียเดินหน้าอย่างช่วยไม่ได้ในวันพุธ(27)
สื่อเยอรมัน Frankfurter Allgemeine Zeitung หรือ FAZ รายงานอ้างโดยไม่เปิดเผยแหล่งข่าวว่า “ประธานาธิบดีทรัมป์พยายามถึง 4 ครั้งในไม่กี่สัปดาห์เพื่อที่จะให้โมดีอยู่ในสายโทรศัพท์ แต่โมดีปฎิเสธที่จะรับสาย”
ขณะที่สื่อญี่ปุ่น นิเกอิเอเชียรายงานวันที่ 24 ส.คล่าสุด โดยอ้างอิงคำพูดของผ้เชี่ยวชาญการทูตออินเดียเปิดเผยคล้ายกันว่า
“ประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อไม่นานมานี้พยายามอยู่หลายครั้งเพื่อหาการประนีประนอมแต่ผู้นำอินเดียปฎิเสธซ้ำต่อการรับสายส่งผลยิ่งสร้างความไม่พอใจให้แก่ทรัมป์มากขึ้น” อ้างอิงการรายงานจากเดลีเทเลกราฟ
เดลีบีสต์ชี้ว่า ไฟแนนเชียลไทม์สได้ออกมายืนยันเช่นกันว่า นายกรัฐมนตรีอินเดียไม่ได้สื่อสารกับผู้นำสหรัฐฯก่อนเส้นตายภาษี 50% เป็นเพราะเขาวิตกว่าทรัมป์จะเรียกร้องข้อต่อรองให้ยอมจำนนนาทีสุดท้ายออกมา
และเมื่อต้นเดือนสิงหาคมนี้ ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวถึงเศรษฐกิจของอินเดียและรัสเซียว่า “ตาย”
รอยเตอร์รายงานวันนี้(28)ว่า โมดีในวันพฤหัสบดี(28) ออกเดินทางเยือนญี่ปุ่นที่จะเปิดฉากในวันศุกร์(29)และที่จีนพบผู้นำประธานาธิบดี สี จิ้นผิง และผู้นำรัสเซีย ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน ที่ร่วมอยู่ในกลุ่มชาติ BRICS ในการประชุมองค์การความร่วมมือเซียงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organisation) ที่จะเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์(31)
ซึ่งการเยือนกรุงปักกิ่งเที่ยวนี้เป็นการเยือนในรอบ 7 ปีของผู้นำอินเดียที่ภาษีทรัมป์ทำให้อินเดีย-จีนกลับหวนมามีความใกล้ชิดร่วมกันอีกครั้ง ตามข่าวยังไม่เป็นที่ยืนยันว่าโมดีจะเข้าร่วมในพิธีสวนสนามที่กรุงปักกิ่งด้วยหรือไม่ซึ่งจะมีประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ที่จะร่วมเป็นสักขีพยาน