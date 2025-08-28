ญี่ปุ่นยกเลิกทริปวอชิงตันนาทีสุดท้าย ติงแก้ภาษีก่อนดีลลงทุน 5.5 แสนล้าน

รอยเตอร์ – ผู้แทนเจรจาการค้าญี่ปุ่นยกเลิกการเดินทางไปอเมริกาในนาทีสุดท้าย ส่งผลให้การหารือเพื่อบรรลุแพ็คเกจการลงทุนมูลค่า 550,000 ล้านดอลลาร์ของโตเกียวเพื่อแลกเปลี่ยนกับการลดหย่อนภาษีศุลกากรต้องล่าช้าออกไป
ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวในรัฐบาลญี่ปุ่นเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า เรียวเซ อากาซาวะ ผู้แทนเจรจาการค้าญี่ปุ่น มีกำหนดเดินทางไปวอชิงตันในวันพฤหัสบดี (28 ส.ค.) เพื่อจัดการบันทึกยืนยันเงื่อนไขแพ็คเกจการลงทุนเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การแบ่งผลตอบแทนจากการลงทุนระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่น
การเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับที่โฮเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ในสัปดาห์นี้จะมีการประกาศรายละเอียดการลงทุนของญี่ปุ่น
โยชิมาสะ ฮายาชิ โฆษกรัฐบาลญี่ปุ่น แถลงเมื่อวันพฤหัสบดีว่า เนื่องจากรัฐบาลพบยังมีอีกหลายจุดที่ต้องหารือในระดับบริหารระหว่างประสานงานกับอเมริกา ดังนั้น จึงต้องยกเลิกการเดินทางนี้ไปก่อน
ทั้งนี้ วอชิงตันและโตเกียวตกลงกันเมื่อเดือนกรกฎาคมในการกำหนดอัตราภาษีศุลกากร 15% สำหรับสินค้าญี่ปุ่นที่นำเข้าสู่สหรัฐฯ แลกเปลี่ยนกับแพ็คเกจการลงทุนในอเมริกาผ่านโครงการรับประกันและเงินกู้ที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน ทว่ารายละเอียดของข้อตกลงนี้ยังไม่มีความชัดเจน
แม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศว่า แพ็คเกจดังกล่าวเป็น “เงินของเราที่จะนำไปลงทุน” และบอกว่า กำไรที่ได้จะเป็นของอเมริกา 90% ทว่า เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นย้ำว่า จะพิจารณาการลงทุนโดยคำนึงถึงว่า ญี่ปุ่นจะได้รับผลประโยชน์ด้วยหรือไม่
เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นย้ำว่า ต้องการให้มีการแก้ไขคำสั่งบริหารของทรัมป์เพื่อยกเลิกภาษีศุลกากรที่เรียกเก็บซ้ำซ้อนจากสินค้าญี่ปุ่นก่อนที่จะเปิดเผยเอกสารร่วมเกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุน
อเมริกานั้นตกลงแก้ไขคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันที่ 31 ก.ค. เพื่อรับรองว่า ภาษี 15% ที่ตกลงกันในเดือนที่แล้วจะไม่ครอบคลุมสินค้าญี่ปุ่นบางรายการที่ถูกเรียกเก็บภาษีศุลกากรในอัตราที่สูงกว่า ยกตัวอย่างเช่น เนื้อวัว
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ยังเผยว่า ทรัมป์จะออกคำสั่งใหม่เพื่อลดภาษีศุลกากรรถญี่ปุ่นจาก 27.5% เหลือ 15% แต่ไม่ได้ระบุว่า จะเป็นเมื่อใด
ฮายาชิสำทับว่า ญี่ปุ่นเรียกร้องอย่างจริงจังให้แก้ไขคำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากรร่วมกันโดยเร็วที่สุด และออกคำสั่งฝ่ายบริหารให้ลดภาษีชิ้นส่วนยานยนต์
ยอดส่งออกของญี่ปุ่นประจำเดือนกรกฎาคมลดลงรุนแรงที่สุดในรอบ 4 ปี จากการจัดส่งไปยังอเมริกาที่ดิ่งฮวบ นอกจากนั้นเมื่อต้นเดือน ญี่ปุ่นยังปรับลดแนวโน้มการเติบโตของปีนี้จาก 1.2% อยู่ที่ 0.7% สะท้อนผลกระทบแง่ลบจากภาษีศุลกากรของอเมริกา
แหล่งข่าวภายในรัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า อากาซาวะอาจเดินทางไปวอชิงตันอย่างเร็วที่สุดต้นสัปดาห์หน้า หลังจากปัญหาที่คั่งค้างอยู่ได้รับการแก้ไข