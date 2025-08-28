ส่ายหน้า! “ทำเนียบขาว” ไล่ผู้อำนวยการป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ CDC มือปราบโควิด-19 ยืนกรานจะทำตามวิทยาศาสตร์เท่านั้นสวน “ทรัมป์” ใช้ความปลอดภัยสาธารณสุขเป็นอาวุธ

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – ทำเนียบขาววันพุธ(27 ส.ค) แถลงประกาศไล่ออก ดร. ซูซาน โมนาเรซ (Dr. Susan Monarez) ผ.อ ศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ CDC หลังเพิ่งสาบานตนทำหน้าที่ไม่ถึงเดือนหลังเจ้าตัวไม่ยอมลาออกยืนกรานทำหน้าที่ตามหลักวิทยาศาสตร์เท่านั้นสะท้อนอเมริกายุคทรัมป์กลุ่มเฟื่องศาสนาต้านวัคซีนเป็นใหญ่ในประเทศ
บีบีซีของอังกฤษรายงานวันพุธ(27 ส.ค)ว่า สหรัฐฯเกิดกระเพื่อมภายในไม่หยุดมีการเปลี่ยนแปลงแทบไม่ทันตั้งตัวหลังประธานาธิบดีอเมริกันคนใหม่ โดนัลด์ ทรัมป์ เข้าพิธีสาบานตนรับตำแหน่งเมื่อมกราคมต้นปี
ล่าสุดส่งกำลังทหารเนชันการ์ดไฟเขียวติดอาวุธได้คุมเมืองโปรเดโมแครต แต่กราดยิงยังเกิดรายวัน สร้างคุกขังผู้อพยพกระจายทั่วประเทศสร้างความหวาดกลัวไปทั่ว
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(27)ว่า คุกขังผู้อพยพที่เรียกว่า Alligator Alcatraz ในรัฐฟลอริดาจากการที่สถานที่แวดล้อมไปด้วยหนองน้ำที่เต็มไปด้วยจระเข้ฟลอริดาและงูหลามจะต้องว่างเปล่าในอีกไม่กี่วันหลังจากนี้ตามคำสั่งศาลสหรัฐฯที่ต้องการให้ปิดภายในปลายตุลาคมนี้
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังสั่งยกเลิกวีซ่านักเรียนอ้างโปรปาเลสไตน์หรือไม่ก็เป็นสายลับปักกิ่งโดยมีการยกเลิกวีซ่านักเรียนไปร่วม 6,000 คนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ตั้งภาษีสหรัฐฯกีดกันทางการค้าล่าสุด อินเดียเจออัตราภาษีสหรัฐฯ 50% ที่เริ่มต้นใช้งาน
ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้าน แคนาดา เม็กซิโก และยุโรปโดยเฉพาะเดนมาร์กเกี่ยวข้องเกาะกรีนแลนด์ยังเป็นประเด็นอื้อฉาว
ล่าสุดทำเนียบขาวแถลงยืนยันคำสั่งปลดออกผู้อำนวยการ ดร. ซูซาน โมนาเรซ (Susan Monarez) ผ.อศูนย์ควบคุมป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ CDC ในวันพุธ(27) โดยชี้ว่า เปิดโอกาสให้ลาออกแต่เจ้าตัวปฎิเสธ
ทำเนียบขาวกล่าวในแถลงการณ์ว่า ผู้อำนวยการ CDC ไม่ยอมทำตามนโยบายประธานาธิบดีสหรัฐฯ และเธอถูกสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
อย่างไรก็ตามทีมกฎหมายของดร. โมนาเรซยืนกรานว่า ลูกความไม่ได้รับแจ้งคำสั่งการปลดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการ CDC และโมนาเรซจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง
ทนายความแถลงต่อว่า ลูกความตกเป็นเป้าเพราะปฎิเสธไม่ต้องการเป็นตรายางประทับคำสั่งที่ไม่เป็นวิทยาศาตร์และขาดความระมัดระวังและสั่งปลดออกผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ที่ทุ่มเทพร้อมกล่าวหารัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯคนของทรัมป์ โรเบิร์ต เอฟ เคนเนดี จูเนียร์ RFK Jr. ว่าใช้ระบบสุขภาพสาธารณะเป็นอาวุธ
บีบีซีของอังกฤษชี้เกือบทันที่ที่ ดร.โมนาเรซถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อสหรัฐฯ CDC ถูกประกาศโดยกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐฯ พบว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้นำภายใน CDC อีกไม่ต่ำกว่า 3 คนยื่นใบลาออกเพื่อประท้วงการตัดสินใจทันที
และการปลด ดร.โมราเรซเกิดขึ้นราว 1 สัปดาห์หลังสหภาพพนักงาน CDC แถลงว่ามี เจ้าหน้าที่ CDC ร่วม 600 คนถูกไล่ออก
เดอะการ์เดียนชี้ว่า ในวันพุธ(27) รัฐมนตรี RFK Jr.นักต่อต้านวัคซีนโควิด-19 ได้ออกมาแสดงความยินดีต่อการตัดสินใจขององค์การอาหารและยาสหรัฐฯ FDA ได้สั่งการยกเลิกการใช้ฉุกเฉินสำหรับวัคซีนโควิด-19ที่ผลิตโดยบริษัทยาไฟเซอร์ โมเดอร์นา และโนวาแวกซ์ (Novavax) ที่ผู้เชี่ยวชาญ CDC ประเมินว่าวัคซีนโควิด-19 เหล่านี้ได้ช่วยชีวิตคนร่วม 3.2 ล้านคนในสหรัฐฯ
รัฐมนตรีสาธารณสุขสหรัฐฯซึ่งเป็นแกะดำจากตระกูลเคนเนดีที่โด่งดังได้เปลี่ยนแปลงคำแนะนำสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ในสหรัฐฯที่จะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับไฟเขียวจากคณะที่ปรึกษาของ RFK Jr. ที่เปลี่ยนใหม่เท่านั้น
โรคโควิด-19 เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลทรัมป์ 1 อ้างอิงจาก PBS ของสหรัฐฯรายงานเมื่อวันที่ 19 ม.ค ปี 2021 พบว่ายอดรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในชั่วโมงท้ายของทรัมป์ในเวลานั้นอยู่ที่ 400,000 คน เทียบเคียงกับตัวเลขทหารอเมริกันเสียชีวิตในสมรภูมิรบสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ 416,800 นาย อ้างอิงจากเวิล์ดมิเตอร์รายงานเมื่อวันที่ 13 เม.ย ปี 2024 พบว่า พลเมืองสหรัฐฯเสียชีวิตจากโควิด-19 รวม 1,219,487 คน
ทั้งนี้วิกีพีเดียรายงานว่า ในช่วงวิกฤตโควิด-19 โจมตีสหรัฐฯในสมัยปลายรัฐบาลทรัมป์ 1 พบว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในเวลานั้นพยายามไม่ให้ความสำคัญต่อภัยคุกคามจากการระบาดของไวรัสโควิด19ในอเมริกา
และทรัมป์ยังออกแถลงการณ์ที่ไม่เป็นความจริงซ้ำหลายครั้งเกี่ยวข้องกับวิกฤตการระบาด
บีบีซีรายงานเมื่อวันที่ 24 เม.ย ปี 2020 ว่า ครั้งหนึ่งผู้นำสหรัฐฯแนะนำให้ประชาชนลองฉีดสารฆ่าเชื้อโรคที่พบในน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าร่างกายเพื่อฆ่าเชื้อโควิด หรือสาดแสงอัลตร้าไวโอเล็ตเข้าไปในร่างกาย