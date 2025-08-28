รอชมภาพประวัติศาสตร์! ‘ปูติน-ผู้นำคิม’ เตรียมกระทบไหล่ ‘สี จิ้นผิง’ ในพิธีสวนสนาม ‘วันแห่งชัยชนะ’ ที่กรุงปักกิ่ง

ประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย และผู้นำ คิม จองอึน แห่งเกาหลีเหนือ จะเข้าร่วมในพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี “วันแห่งชัยชนะ” ที่กรุงปักกิ่งของจีน ซึ่งจะถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำทั้งสองปรากฏตัวเคียงข้างประธานาธิบดี สี จิ้นผิง เพื่อแสดงถึงการรวมพลังต่อต้านแรงกดดันของฝ่ายตะวันตก
ในบรรดาประมุขรัฐต่างชาติจาก 26 ประเทศที่ตอบรับเข้าร่วมพิธีสวนสนามในสัปดาห์หน้าไม่มีผู้นำจากชาติตะวันตกเลย ยกเว้นเพียงนายกรัฐมนตรี โรเบิร์ต ฟิโก แห่งสโลวาเกีย ซึ่งถือว่าเป็นรัฐสมาชิกสหภาพยุโรป ตามข้อมูลที่กระทรวงการต่างประเทศจีนเผยแพร่วันนี้ (28 ส.ค.)
ท่ามกลางการสำแดงแสนยานุภาพทางทหารของจีนในพิธีสวนสนามเนื่องในวันแห่งชัยชนะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 3 ก.ย. การปรากฏตัวร่วมกันของ สี จิ้นผิง วลาดิมีร์ ปูติน และ คิม จองอึน จะแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่า กิจกรรมนี้ไม่เพียงสะท้อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศ Global South เท่านั้น ทว่ายังรวมถึงชาติที่ถูกคว่ำบาตรอย่างรัสเซียและเกาหลีเหนือด้วย
รัสเซียซึ่งจีนถือว่าเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ถูกชาติตะวันตกประกาศมาตรการคว่ำบาตรหลายระลอกนับตั้งแต่ส่งทหารรุกรานยูเครนในเดือน ก.พ. ปี 2022 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจแดนหมีขาวสุ่มเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอย ขณะที่ตัว ปูติน ถูกศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ออกหมายจับในฐานะอาชญากรสงคราม
ปูติน เดินทางไปเยือนจีนครั้งล่าสุดเมื่อปี 2024
ทางด้านของเกาหลีเหนือซึ่งเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาของจีนก็ถูกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ลงดาบคว่ำบาตรอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2006 จากการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธทิ้งตัว ผู้นำ คิม จองอึน เดินทางไปเยือนจีนครั้งล่าสุดเมื่อเดือน ม.ค. ปี 2019
สำหรับผู้นำชาติอื่นๆ ที่จะเข้าร่วมรับชมพิธีสวนสนามเพื่อฉลองการพ่ายแพ้สงครามของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ยังรวมถึงประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ ลูคาเชนโก แห่งเบลารุส, ประธานาธิบดี มาซูด เปเซสเคียน แห่งอิหร่าน, ประธานาธิบดี ปราโบโว ซูเบียนโต แห่งอินโดนีเซีย และ วู วอนชิก ประธานรัฐสภาเกาหลีใต้ ตามข้อมูลที่ หง เหล่ย (Hong Lei) รัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีน ระบุในงานแถลงข่าว
ประธานาธิบดี อเล็กซานเดอร์ วูชิช แห่งเซอร์เบีย ก็จะเดินทางมาร่วมในพิธีด้วยเช่นกัน
องค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) จะส่ง หลี่ จวินหัว (Li Junhua 李军华) รองเลขาธิการใหญ่ซึ่งเคยปฏิบัติหน้าที่หลายตำแหน่งในกระทรวงการต่างประเทศจีน มาเป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธี
ในวันดังกล่าว ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง จะทำการตรวจพลสวนสนามทหารนับหมื่นนายที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ร่วมกับบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลจีน
สำหรับพิธีสวนสนามวันแห่งชัยชนะในปีนี้ซึ่งคาดว่าจะจัดอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปียังจะมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้ำสมัยของจีน ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ ระบบป้องกันขีปนาวุธ รวมไปถึงอาวุธความเร็วเหนือเสียง
