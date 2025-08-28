ห้ามพูดความจริง! กัมพูชารวบนักข่าวเขมร หลังไลฟ์สดไทยวางแนวรั้วกั้นหมู่บ้านชายแดน

เจ้าหน้าที่กัมพูชาควบคุมตัวผู้สื่อข่าวรายหนึ่ง ต่อกรณีไลฟ์สดการประท้วงของชาวบ้านเขมรต่อต้านทหารไทยวางแนวกั้นลวดนามกั้นหมู่บ้านโจกเจย ตำบลโอเบยเจือน จังหวัดบันเตียเมียนเจย (ข้อเท็จจริงคือบ้านหนองจาน อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว) ด้วยข้อหาหายุยงปลุกปั่น
อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า ความเคลื่อนไหวนี้มีขึ้น หลังจากสำนักข่าว CCN Daily Online ต้นสังกัดของผู้สื่อข่าวรายนี้ ที่มีชื่อว่า Meas Sara ถูกกระทรวงข่าวสารกัมพูชาถอนใบอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่อกรณีรายงานข้อเท็จจริงของสถานการณ์ ในเหตุปะทะกันระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชาในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม
พันตรี Keo Saroeun รองผู้บัญชาการสารวัตรทหารโอจเรา ระบุตัวผู้ต้องสงสัยชื่อ Meas Sara ผู้สื่อข่าววัย 35 ปี ทำงานให้กับสำนักข่าว CCN Daily Online โดยการจับกุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก Meas Sara ทำการไลฟ์สดเมื่อตอนเช้าวันอังคาร(26ส.ค.) จากหมู่บ้านโจกเจย ในเหตุการณ์ที่พวกชาวบ้านในพื้นที่ กำลังรวมตัวประท้วงต่อต้านทหารไทย ที่ทำการวางแนวลวดนามภายในหมู่บ้าน
ขแมร์ไทม์ส อ้างว่าระหว่างการไลฟ์สด Sara บอกพวกชาวบ้านถึงแนวทางป้องกันการล่วงล้ำเข้ามาของทหารไทย เขายุยงให้ชาวบ้านเหล่านั้นประท้วงต่อต้านไทยและหยุดทหารไทยจากการจัดตั้งแนวรั้วลวดหนามใกล้บ้านเรือนของพวกเขา
พันตรี Saroeun อ้างว่า Sara ถูกจับกุมหลังไลฟ์สดการประท้วงดังกล่าว ที่ออกอากาศผ่านทาง CCN TV ช่องออนไลน์ของเขาเอง ซึ่งเวลานี้ถูกทางกระทรวงสื่อสารสั่งปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เขาอ้างว่าระหว่างการไลฟ์สด ทาง Sara ยุยงให้พวกชาวบ้านเผชิญหน้ากับทหารไทย ก่อความเป็นไปได้ที่จะโหมกระพือความโกรธแค้นของทหาร สถานการณ์ดังกล่าวอาจนำไปสู่การสู้รบครั้งใหม่ระหว่างกองกำลังกัมพูชาและไทยตามแนวชายแดน
อย่างไรก็ตามแม้มีคำกล่าวอ้างดังกล่าว ทาง mgronline ตั้งข้อสังเกตว่าการจับกุมครั้งนี้มีขึ้นหลังจาก CCN Daily Online ต้นสังกัดของ Meas Sara เพิ่งถูกกระทรวงข่าวสารกัมพูชาถอนใบอนุญาตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ต่อกรณีรายงานข้อเท็จจริงของสถานการณ์ที่กัมพูชาไม่ได้ควบคุมพื้นที่ตามแนวชายแดนตามที่อวดอ้าง ตามหลังการปะทะกับทหารไทย
รายงานของขแมร์ไทม์ส ระบุว่าตามหลังการจับกุม นาย Meas Sara ถูกพาไปยังกองบัญชาการสารวัตรทหารบันเตียเมียนเจย เพื่อสอบปากคำและทำการสืบสวน ซึ่งทางพันตรี Keo Saroeun เปิดเผยว่าผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหายุยงปลุกปั่นให้ทำความผิดทางอาญาหรือยั่วยุความรุนแรง ที่ก่อความไม่สงบเรียบร้อยแก่สังคม โดยหากถูกพบว่ามีความผิดจริง เขาอาจติดคุกสูงสุด 2 ปี
Samrith Sokhon รองอัยการ ณ ศาลจังหวัดบันเตียเมียนเจย ยืนยันว่าผู้ต้องสงสัยยังไม่ถูกนำตัวขึ้นศาล เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมาย เนื่องจากยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
ขแมร์ไทม์ส รายงานว่าในวันอังคาร(26ส.ค.) พลเมืองไทยราวๆ 100 คน รวมตัวกันในหมู่บ้านหนองจาน ใกล้กับหมู่บ้านโจกเจย เพื่อประท้วงต่อต้านชาวกัมพูชา ที่ขวางทหารไทยจากการวางแนวรั้วลวดหนาม
Um Reatrey ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจยของกัมพูชา แถลงห้ามไลฟ์สดสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทหารไทยกับชาวบ้านกัมพูชา อ้างว่าพวกผู้สื่อข่าวแชร์ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ของจังหวัด บอกว่าได้สั่งให้พวกสื่อมวลชนหยุดการไลฟ์สดการประท้วง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปะทะกันอีกระหว่างทหารทั้ง 2 ฝ่าย
