สุดอึ้ง! “โลซาน” ของสวิตเซอร์แลนด์ที่เคยสวยงามเกิดจลาจลเผากลางถนนไฟลุกท่วม 2 คืนติดเซ่นเหตุวัยรุ่นผู้อพยพอัฟกันดับระหว่างหนีตำรวจบนรถสกูตเตอร์ที่ขโมยมา

เอเจนซีส์ – เมืองโลซานชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์กลายสภาพเป็นเมืองเถื่อนไปในทันทีหลังจลาจลเกิดขึ้น 2 คืนติดต่อกันจากสาเหตุผู้อพยพอัฟกันวัย 17 ปีเสียชีวิตระหว่างหนีตำรวจขับรถกสกูตเตอร์ที่ขโมยมาชนกำแพงโรงรถเมื่อคืนวันอาทิตย์(24 ส.ค)ตอนตี 3
เดลีเทเลกราฟของอังกฤษรายงานวันพุธ(27 ส.ค) เมืองโลซาน สวิตเซอร์แลนด์เกิดเหตุไม่คาดฝันจลาจลเดือด 2 คืนติดต่อกันจากการรวมตัวของนักก่อจลาจล 200 คนปะทะกับตำรวจ 140 นาย
ความรุนแรงเกิดขึ้นในเมืองหลังวัยรุ่นผู้อพยพเสียชีวิตระหว่างหลบหนีการไล่ล่าของตำรวจโลซาน
ผู้ตายเป็นชายชาวอัฟกันวัย 17 ปี มาร์วิน เอ็ม (Marvin M) อาศัยในโลซานหลบหนีตำรวจระหว่างขี่สกูตเตอร์ที่ขโมยมาและเกิดเสียหลักชนเข้ากับกำแพงโรงรถวันอาทิตย์(24) เมื่อเวลา 03.45 น.
เดลีเมลของอังกฤษรายงานว่า ถึงแม้เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินจะพยายามยื้อชีวิตเขาไว้แต่ไร้ผล
ครอบครัวผู้อพยพของวัยรุ่นผิวสีวัย 17 ปี มาร์วิน ออกมาปฎิเสธเสียงแข็งว่า เขาไม่ใช่ขโมยโดยแม่ของผู้ตายกล่าวว่า ลูกชายของเธอบริสุทธิ์
เดลีเทเลกราฟรายงานว่า ตำรวจโลซานยอมรับว่ามีรถตำรวจของตัวเองนั้นไล่ล่ามาร์วิน เอ็มในขณะที่เขาขับรถพุ่งชนกำแพงโรงรถจริง
แถลงการณ์จากอัยการเมืองโลซานกล่าวว่า “ไม่มีการติดต่อ” ระหว่างรถตำรวจและรถสกูตเตอร์และนักขับ 2 คนที่เข้าประชิดวัยรุ่นผู้เสียชีวิตก่อนที่ตำรวจจะไปถึงจุดที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้การเสียชีวิตของวัยรุ่นผู้อพยพวัย 17 ปีล่าสุดเป็นการเสียชีวิตรายที่ 3 ภายในไม่ถึง 3 เดือนเกิดขึ้นระหว่างตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้องในเมืองโลซาน ที่เคยสงบและสวยงามและโด่งดังด้านการท่องเที่ยว
เดลีเทเลกราฟชี้ว่า ยังเป็นการเสียชีวิต 7 รายในเมืองและในภูมิภาค Vaud ตั้งแต่ปี 2016 โดยผู้เสียชีวิต 3 คนเป็นชายจากทวีปแอฟริกา
ตำรวจปราบจลาจลสวิสใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยางปราบปรามผู้ประท้วงที่ปาระเบิดเพลิงและก้อนหินมาที่เจ้าหน้าที่ในเมืองโลซานที่พูดภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก
ทั้งนี้พบว่าความไม่สงบในเมืองยังเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจโลซาน 4 นายถูกสั่งให้หยุดการปฎิบัติหน้าที่ชั่วคราวในวันจันทร์(25)หลังพบข้อความแสดงการเหยียดสีผิว เหยียดทางเพศ และการกีดกันกบนการสื่อสารของกลุ่มที่ WhatsApp.
การก่อเหตุจลาจลเกิดขึ้นในคืนวันอาทิตย์(24)เมื่อมีราว 100 คนมารวมตัวที่บางส่วนสวมหมวกสกีปกปิดใบหน้าในย่าน Prelaz ตั้งแต่เวลา 21.00 น.
ผู้ประท้วงเหล่านั้นโยนดอกไม้ไฟปะทัดใส่ตำรวจรวมไปถึงระเบิดเพลิงไปที่รถบัสที่จอดทิ้งไว้พร้อมกับจุดไฟเผาถังขยะของเมืองเกิดไฟไหม้จนไฟลุกท่วม
และในวันจันทร์(25)พบว่ามีการรวมตัวถึง 200 คนสร้างสิ่งกีดขวางกั้นถนนด้วยถังขยะที่คนเหล่านั้นจุดไฟเผา อ้างอิงจากตำรวจโลซาน สื่ออังกฤษรายงานว่า ตำรวจจับกุมผู้ประท้วง 7 คนก่อนที่จะสามารถนำความสงบกลับคืนมาได้สำเร็จราวเที่ยงคืนของวันจันทร์(25) หนังสือพิมพ์เยอรมัน Bild รายงาน