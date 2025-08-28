“นายกฯอัลบานิส” เดือดสั่งขับ “ทูตอิหร่าน” กลับประเทศ หลังหน่วยข่าวกรองลับแคนเบอร์ราพบ “กองกำลังพิทักษ์ปฎิวัติอิหร่าน IRGC” สั่งการโดยตรงโจมตี "โบสถ์ยิว" ในดินแดนออสเตรเลีย

เอเจนซีส์ – แคนเบอร์ราสั่งขับเอกอัครราชทูตอิหร่านออกนอกประเทศหลังหน่วยข่าวกรองลับออสเตรเลีย ASIO พบว่ากองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC อยู่เบื้องหลังการโจมตีวางเพลิงเผาเกี่ยวข้องกับการต่อต้านยิวไม่ต่ำกว่า 2 ครั้งในดินแดนออสเตรเลีย ที่ส่งผลกลายเป็นรัฐบาลต่างชาติอยู่เบื้องหลังสร้างความไม่พอใจให้กับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส
CNN ของสหรัฐฯรายงานวานนี้(26 ส.ค)ว่า นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย แอนโธนี อัลบานิส แถลงผ่านงานแถลงข่าวว่า สำนักงานข่างกรองความมั่นคงออสเตรเลีย ASIO (Australia’s Security Intelligence Organisation) ได้เชื่อมโยงกองกำลังพิทักษ์การปฎิวัติอิหร่าน IRGC เข้ากับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผา 2 ครั้งปีที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายไปที่ภัตตาคารเจ้าของชาวยิวในเมืองซิดนีย์ และโบสถ์ยิวอาดาส อิสราเอล (Adass Israel Synagogue)ในเมืองเมลเบิร์น
“มันเป็นการกระทำของความก้าวร้าวที่เป็นอันรายและที่ผิดธรรมดาจัดฉากโดยประเทศต่างชาติเกิดขึ้นในแผ่นดินออสเตรเลีย” อัลบานิสแถลง
สื่อสหรัฐฯรายงานว่า อาห์หมัด ซาเดกี (Ahmad Sadeghi) เอกอัครราชทูตอิหร่านประจำออสเตรเลียและเจ้าหน้าที่การทูตอิหร่านอีก 3 คนให้เวลา 7 วันในการเดินทางออกนอกประเทศ อัลบานิสชี้ และเป็นครั้งแรกที่ออสเตรเลียสั่วขับเอกอัครราชทูตต่างชาตินับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2
นอกจากนี้แคนเบอร์รายังสั่งยุติชั่วคราวปฎิบัติการในสถานทูตออสเตรเลียประจำอิหร่านเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่กงสุลของตัวเอง และอีกทั้งพลเมืองแดนจิงโจ้ในอิหร่านได้รับคำแนะนำให้รีบเดินทางออกนอกประเทศไป
“ผมเคยพูดมาแล้วหลายครั้งว่าประชาชนออสเตรเลียต้องการ 2 สิ่งคือ พวกเขาต้องการให้การสังหารในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องยุติ และพวกเขาไม่ต้องการให้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางถูกนำมาที่นีท อิหร่านได้แสวงหาในการที่ทำเช่นนั้น” นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแถลง
และเสริมว่า “คนเหล่านั้นแสวงหาเพื่อทำร้ายและทำให้เกิดความหวาดกลัวต่อชาวออสเตรเลียเชื้อสายยิวและหว่านความเกลียดชังและความแตกแยกในชุมชนของพวกเรา”
ไมค์ เบอร์จีส (Mike Burgess) ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองออสเตรเลีย ASIO เปิดเผยว่า การโจมตีแสดงความเกลียดชังชาวยิวในออสเตนเลียนั้นมีหน่วย IRGC ของอิหร่านกำกับซึ่งปฎิบัติการโดยตัวกลาง
การโจมตี 2 ครั้งที่มีเตหะรานอยู่เบื้องหลังจากการค้นพบของหน่วยข่าวกรองอิหร่านได้แก่การลอบวางเพลิงเมื่อตุลาคมปี 2024 ที่ภัตตาคารอาหารโคเชอร์(kosher)ชื่อดังเก่าแก่ร่วม 50 ปี Lewis’ Continental Kitchen ซึ่งมีชาวยิวเป็นเจ้าของในเมืองซิดนีย์
ส่วนครั้งที่ 2 เกิดขึ้นเมื่อธันวาคมล่าสุดที่โบสถ์ยิว อาดาส อิสราเอล ( Adass Israel Synagogue) ในเมืองเมลเบิร์น เมื่อพบว่ามีคนรายสวมหน้ากากบังอำพรางโยนของเหลวเข้าไปด้านในก่อนติดไฟ
ทั้งนี้พบว่าการโจมตีในลักษณะแสดงความเกลียดชังต่อชาวยิวในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ก่อสงครามตอบโต้การโจมตีข้ามแดนของกลุ่มติดอาวุธฮามาสเมื่อวันที่ 7 ต.ค ปี 2023
ผู้อำนวยการใหญ่ข่าวกรองออสเตรเลีย ASIO ย้ำว่า หน่วยงานของเขายังคงสอบสวนความเป็นไปได้ที่มีเตหะรานเกี่ยวข้องการโจมตีอื่นๆในออสเตรเลีย
อย่างไรก็ตามในวันจันทร์(25) กระทรวงต่างประเทศอิหร่านออกมาปฎิเสธข้อกล่าวหาจากแคนเบอร์รา โดยชี้ว่าเป็นสิ่งที่ไร้หลักฐานและน่าขบขัน
ขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศออสเตรเลีย เพนนี หว่อง เรียกร้องให้พลเมืองแดนจิงโจ้รีบเดินทางออกนอกประเทศอิหร่านในทันทีเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง พร้อมเปิดเผยว่า ความสามารถของรัฐบาลแคนเบอร์ราในการปกป้องพลเมืองเหล่านั้นมีความจำกัดมาก