เกาหลีเหนือด่าผู้นำเกาหลีใต้ ‘ตีสองหน้า’ ทำทีขอฟื้นสัมพันธ์ แต่ยังกดดันเปียงยางให้ 'ปลดนุก'

เกาหลีเหนือออกมาประณามประธานาธิบดี อี แจมยอง แห่งเกาหลีใต้ว่าเป็นพวก “ตีสองหน้า” (hypocrite) วันนี้ (27 ส.ค.) หลังจากที่ อี ได้เอ่ยถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีระหว่างเดินทางเยือนสหรัฐฯ
หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งผู้นำเกาหลีใต้เมื่อเดือน มิ.ย. อี ได้แสดงออกชัดเจนว่าต้องการฟื้นฟูความสัมพันธ์กับรัฐโสมแดง และประกาศว่าจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทางทหารกับเปียงยาง
อย่างไรก็ดี ฝ่ายเกาหลีเหนือยืนกรานว่า “ไม่สนใจ” ที่จะฟื้นสัมพันธ์กับโซล ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่สำคัญของสหรัฐฯ
ระหว่างไปร่วมเสวนาที่ศูนย์เพื่อยุทธศาสตร์และนานาชาติศึกษา (CSIS) ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อวันจันทร์ (25) ประธานาธิบดี อี กล่าวว่า กลุ่มพันธมิตรโซล-วอชิงตัน “จะถูกยกระดับสู่ความเป็นสากล” เมื่อ “มีหนทางสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ สันติภาพ และการดำรงอยู่ร่วมกันบนคาบสมุทรเกาหลี”
นับตั้งแต่การประชุมซัมมิตกับสหรัฐฯ ล่มไปในปี 2019 รัฐบาลเกาหลีเหนือก็ยืนยันหนักแน่นว่าจะไม่มีวันละทิ้งอาวุธนิวเคลียร์ ขณะที่ผู้นำ คิม ได้ประกาศให้เกาหลีเหนือก้าวสู่ความเป็นรัฐนิวเคลียร์ “อย่างที่ไม่มีวันหวนกลับ”
สำนักข่าว KCNA ซึ่งเป็นสื่อของรัฐบาลโสมแดงระบุว่า อี “แสร้งทำเป็นมีความตั้งใจที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์” กับเกาหลีเหนือ แต่ได้ “แสดงธาตุแท้ให้เห็นแล้วว่าเป็นพวกคลั่งไคล้การเผชิญหน้า” และ “ตีสองหน้า” จากคำพูดที่เขากล่าวระหว่างเยือนสหรัฐฯ
KCNA ชี้ว่า การที่ อี เอ่ยถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์นั้นไม่ต่างอะไรกับ “การฝันอย่างไร้เดียงสาว่าจะคว้าเมฆที่ลอยอยู่ในอากาศ”
หลังจากที่ได้พบกับนายกรัฐมนตรี ชิเงรุ อิชิบะ ที่กรุงโตเกียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว อี แจมยอง กล่าวว่า เกาหลีใต้และญี่ปุ่นซึ่งล้วนแต่เป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงของวอชิงตัน “ได้ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี”
สื่อเกาหลีเหนือย้ำอีกครั้งในวันนี้ (27) ว่า เปียงยาง “จะไม่เปลี่ยนแปลงจุดยืนเรื่องการธำรงไว้ซึ่งอาวุธนิวเคลียร์ ซึ่งถือเป็นเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของรัฐ”
ระหว่างพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ที่ทำเนียบขาวเมื่อวันจันทร์ (25) อี ได้ร้องขอให้ผู้นำสหรัฐฯ ซึ่งมักจะโอ้อวดสายสัมพันธ์ส่วนตัวกับ คิม จองอึน ให้ช่วยสร้างสันติภาพระหว่างเกาหลีเหนือและใต้
“คนเดียวที่จะทำเรื่องนี้ได้ก็คือท่านประธานาธิบดี” อี กล่าว พร้อมเสริมว่า “หากท่านช่วยเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยสันติภาพ ผมก็จะช่วยสนับสนุนในฐานะผู้ผลักดันไปข้างหน้า”
การประชุมซัมมิตระหว่าง ทรัมป์ กับ คิม ที่กรุงฮานอยของเวียดนามเมื่อปี 2019 ซึ่งมีการเอ่ยถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือล่มลงอย่างไม่เป็นท่า เนื่องจากทั้ง 2 ฝ่ายตกลงกันไม่ได้ว่าเปียงยางจะต้องยอมสละอะไรบ้างเพื่อที่สหรัฐฯ จะปลดล็อกมาตรการคว่ำบาตร
ระหว่างที่หารือกับผู้นำเกาหลีใต้ ทรัมป์ ซึ่งเคยเจอ คิม จองอึน มาแล้ว 3 ครั้งในช่วงเทอมแรกระบุว่า ตนคาดหวังที่จะเจอกับผู้นำเกาหลีเหนืออีกครั้งภายในปีนี้หากสามารถทำได้
ทรัมป์ เคยกล่าวถ้อยแถลงที่มีชื่อเสียงว่า เขากับ คิม “ตกหลุมรักกัน” ทว่าสุดท้ายสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือก็ยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่ยั่งยืนอะไรได้
สงครามในยูเครนยังมีส่วนทำให้ คิม จองอึน ฮึกเหิมมากขึ้น หลังได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียเพื่อแลกกับทหารเกาหลีเหนือนับหมื่นนายที่ถูกส่งไปช่วยรัสเซียรบกับเคียฟ
ที่มา: เอเอฟพี