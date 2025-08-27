'ทรัมป์' เตรียมเป็นประธานการประชุมว่าด้วย 'กาซา' ที่วอชิงตัน-คาดจบสงครามได้ภายใน 'สิ้นปีนี้'

สตีฟ วิตคอฟฟ์ ผู้แทนพิเศษสหรัฐฯ ระบุเมื่อวันอังคาร (26 ส.ค.) ว่า ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จะนั่งเป็นประธานการประชุมว่าด้วยกาซาที่ทำเนียบขาวในวันพุธ (27) และวอชิงตันคาดว่าสงครามของอิสราเอลในดินแดนปาเลสไตน์จะยุติลงภายในสิ้นปีนี้
ขณะเดียวกัน กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุว่า มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะพบกับ กิเดียน ซาร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ในวันพุธ (27) โดยการประชุมที่กระทรวงการต่างประเทศจะจัดขึ้นในเวลา 15:15 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออก
ทรัมป์ เคยให้คำมั่นว่าจะยุติสงครามในกาซาโดยเร็วระหว่างหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี 2024 และหลังจากเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐฯ เทอมสองในเดือน ม.ค. ทว่าผ่านมาแล้วเกือบ 7 เดือน เป้าหมายดังกล่าวก็ยังคงเลื่อนลอย
วาระการดำรงตำแหน่งของ ทรัมป์ เริ่มต้นด้วยการหยุดยิงในกาซาซึ่งกินเวลานาน 2 เดือน และสิ้นสุดลงเมื่ออิสราเอลเริ่มเปิดปฏิบัติการซึ่งสังหารชาวปาเลสไตน์ไปราว 400 คน เมื่อวันที่ 18 มี.ค.
ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาพของชาวปาเลสไตน์ที่กำลังเผชิญความอดอยากหิวโหยในกาซารวมถึงเด็กๆ ได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลก และกระตุ้นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอลเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เลวร้ายลง
เมื่อถูกถามในรายการ Special Report with Bret Baier ทางช่อง Fox News ว่าสหรัฐฯ มีแผนหลังสงครามสำหรับกาซาหรือไม่ วิตคอฟฟ์ ตอบว่า "ใช่ เรากำลังจะมีการประชุมใหญ่ที่ทำเนียบขาวในวันพรุ่งนี้ โดยประธานาธิบดีนั่งเป็นประธาน และเป็นแผนที่ครอบคลุมมากที่เราจะจัดทำขึ้นในวันถัดไป"
เขาไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติม และไม่ได้ระบุรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม
เมื่อถูกถามว่า อิสราเอลควรทำอะไรที่แตกต่างออกไปเพื่อยุติสงครามและปล่อยตัวตัวประกันหรือไม่? วิตคอฟฟ์ กล่าวว่า "เราคิดว่าเราจะหาทางออกเรื่องนี้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอย่างแน่นอน ก่อนสิ้นปีนี้"
วิตคอฟฟ์ ระบุด้วยว่า อิสราเอลยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับกลุ่มฮามาส ขณะที่ฝ่ายฮามาสเองก็ส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะหาข้อยุติให้กับสงครามนองเลือดครั้งนี้
ปฏิบัติการโจมตีที่รุนแรงหนักหน่วงของอิสราเอลในดินแดนกาซานับตั้งแต่เดือน ต.ค. ปี 2023 เป็นต้นมา ได้คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปแล้วกว่า 62,000 คน ตามข้อมูลของหน่วยงานสาธารณสุขกาซา นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดวิกฤตความอดอยาก ทำให้พลเรือนปาเลสไตน์ต้องพลัดถิ่นฐานภายในกาซา และนำไปสู่การยื่นฟ้องเอาผิดอิสราเอลฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญากรรมสงครามในศาลระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐบาลอิสราเอลยังคงปฏิเสธเสียงแข็ง
เหตุนองเลือดครั้งล่าสุดในความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและปาเลสไตน์ที่ดำเนินมายาวนานหลายทศวรรษเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. ปี 2023 เมื่อกลุ่มมือปืนฮามาสบุกโจมตีภาคใต้อิสราเอล ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปราว 1,200 คน และยังจับตัวประกันไปประมาณ 250 คน ตามรายงานของฝั่งอิสราเอล
ที่มา: รอยเตอร์