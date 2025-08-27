'ทรัมป์' ขู่ตัดงบ 3 รัฐในอเมริกา ถ้าไม่บังคับใช้กฎให้คนขับรถบรรทุกต้อง 'พูดอังกฤษ' ได้

กระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ แถลงเมื่อวันอังคาร (26 ส.ค.) ว่าจะระงับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐวอชิงตัน และรัฐนิวเม็กซิโก เว้นเสียแต่รัฐเหล่านั้นจะยอมบังคับใช้ข้อกำหนดว่าด้วยความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์
รัฐบาลประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อแก้ไขข้อกังวลเกี่ยวกับคนขับรถบรรทุกชาวต่างชาติที่ไม่พูดภาษาอังกฤษ และเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ก็ระบุว่า สหรัฐฯ จะระงับการออกวีซ่าแรงงานทั้งหมดสำหรับคนขับรถบรรทุกเชิงพาณิชย์ทันที
เมื่อเดือน เม.ย. ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารบังคับใช้กฎให้ผู้ขับขี่รถบรรทุกเชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสหรัฐฯ กล่าวว่า กระทรวงอาจระงับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลางประมาณ 50 ล้านดอลลาร์ หากว่ารัฐต่างๆ ไม่ปฏิบัติตามภายใน 30 วัน และอาจมีมาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมด้วย
รัฐวอชิงตันระบุว่า ขณะนี้ตำรวจประจำรัฐกำลังตรวจสอบเรื่องนี้กับหน่วยงานด้านการขนส่งของรัฐ และจะมีคำตอบโดยละเอียดในเร็วๆ นี้ ในขณะที่กระทรวงคมนาคมของรัฐนิวเม็กซิโกยังไม่ให้คำตอบใดๆ
ด้านโฆษกของ เกวิน นิวซัม ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย ชี้ว่ารัฐบาล ทรัมป์ กำลัง "พยายามโยนความผิด" หลังจากที่ได้อนุมัติใบอนุญาตทำงานของรัฐบาลกลางให้กับคนขับรถที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต 3 รายในอุบัติเหตุรถบรรทุกที่รัฐฟลอริดาเมื่อวันที่ 12 ส.ค. ที่ผ่านมา
สัปดาห์ที่แล้ว ดัฟฟี กล่าวว่าสำนักงานบริหารความปลอดภัยผู้ขนส่งทางรถยนต์ของสหรัฐฯ (Federal Motor Carrier Safety Administration - FMCSA) ได้เริ่มการสอบสวนอุบัติเหตุครั้งนี้ ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาวอินเดียคนหนึ่งที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษ และไม่ได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างถูกต้อง
ดัฟฟี ระบุว่า จากการสอบสวนพบว่าทั้ง 3 รัฐไม่ได้บังคับใช้เกณฑ์ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ฮาร์จินเดอร์ ซิงห์ คนขับรถบรรทุก ถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยรถยนต์ 3 กระทง โดยตำรวจระบุว่าเขาพยายามกลับรถโดยผิดกฎหมายผ่านจุดเข้าออกที่เขียนว่า "สำหรับเจ้าหน้าที่เท่านั้น" ทำให้การจราจรติดขัด และเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นหลังมีรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนรถบรรทุกของเขา
แม้มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับคนขับรถบรรทุกจะเป็นกฎหมายของสหรัฐฯ ที่มีมายาวนานแล้ว ทว่าคำสั่งของ ทรัมป์ ในเดือน เม.ย. ได้ยกเลิกคำแนะนำในปี 2016 ที่ระบุว่า ผู้ตรวจสอบไม่ควรให้คนขับรถเชิงพาณิชย์หยุดปฏิบัติหน้าที่ หากว่าขาดแค่ทักษะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว
ดัฟฟี กล่าวว่า การไม่บังคับใช้มาตรฐานคุณสมบัติของผู้ขับขี่อย่างเพียงพอก่อให้เกิดความกังวลด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรง และเพิ่มโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุ
FMCSA ระบุในปี 2023 ว่า คนขับรถบรรทุกในสหรัฐฯ ประมาณ 16% เกิดนอกดินแดนสหรัฐอเมริกา
คริส สเปียร์ ซีอีโอของสมาคมขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอเมริกา (American Trucking Associations) ชื่นชมคำประกาศของดัฟฟี โดยกล่าวว่า "ผู้ขับขี่เชิงพาณิชย์ทุกคนที่ปฏิบัติงานในสหรัฐฯ ต้องสามารถอ่านป้ายจราจร สื่อสารกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัย"
