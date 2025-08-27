เหลืออีก7.9แสน!กัมพูชายังคุยได้ แรงงานเขมรกลับจากไทยได้งานแล้ว1.3แสนคน

แรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับจากไทยเมื่อเร็วๆนี้ มากกว่า 130,000 ราย ได้รับการจ้างงานแล้ว จากคำกล่าวอ้างของเฮง ซัวร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพของกัมพูชา ตามรายงานของขแมร์ไทม์ส อย่างไรก็ตามหากดูจากข้อเท็จจริง มันถือเป็นแค่สัดส่วนเล็กน้อยจากแรงงานทั้งหมดกว่า 920,000 คน ที่เดินทางกลับจากไทย ท่ามกลางประเด็นพิพาทด้านชายแดน
คำกล่าวอ้างของ เฮง ชัวร์ มีขึ้นภายในงานระดมสรรพกำลังสนับสนุนชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับมาตุภูมิ ท่ามกลางความขัดแย้งด้านชายแดนกับไทย
ชัวร์ กล่าวว่ากระทรวงแรงงานกำลังประสานงานกับบรรดาโรงงานขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก เพื่อรับประกันว่าเหล่าแรงงานที่พบโอกาสได้รับจ้างงานที่เหมาะสม
"เรากำลังพุ่งเป้าไปที่โรงงานขนาดใหญ่ที่ส่งออก เพราะว่าพวกเขามอบสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี ค่าจ้างที่ดีเมื่อเทียบกับไทย และสถานที่ทำงานทันสมัย ครั้งที่แรงงานได้รับการจ้างงานในประเทศ พวกเขาจะมีแรงจูงใจน้อยลงในการกลับไปยังต่างแดน" เขากล่าว
กระทรวงแรงงานอ้างว่ามีการเปิดตำแหน่งงานใหม่หลายหมื่นอัตราต่อสัปดาห์ สะท้อนถึงอุปสงค์ตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง และความพยายามของรัฐบาลในการรับประกันว่าแรงงานที่เดินทางกลับประเทศ จะได้รับแรงสนับสนุนตามที่พวกเขาต้องการ
"แรงงานมากกว่า 130,000 คน ที่หางานได้ในประเทศ มีปัจจัยหนุน 2 ประกาศ ได้แก่มาตรการเชิงรุกของรัฐบาลผ่านกระทรวงแรงงานและการมีส่วนร่วมของบรรดาบริษัทเอกชน" ชัวร์ ระบุ
คิมจัน สํานาง ประธานสภาแนวร่วมสหภาพกัมพูชา กล่าวว่าทางกระทรวงฯได้เปิดตัวมาตรการต่างๆที่มีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนแรงงาน ขณะเดียวกันก็รองรับความต้องการด้านแรงงานของประเทศ "มันเป็นมาตรการที่ดีของกระทรวงแรงงานที่อ้าแขนรับแรงงานกัมพูชาที่เดินทางกลับไทย ด้วยการมอบงานให้แก่พวกเขา กัมพูขามีงานจำนวนมากที่ต้องการแรงงาน"
อย่างไรก็ตามเธอยอมรับว่ามีแรงงานกัมพูชามากกว่า 920,000 คน ที่เดินทางกลับจากไทย นับตั้งแต่ความขัดแย้งตามแนวชายแดนปะทุขึ้น
เหมา จันดารา ปลัดกระทรวงมหาดไทย บอกว่าหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลกำลังสำรวจทุกหนทาง ในการส่งเสริมแรงงานให้หางานภายในประเทศ แทนที่จะเดินทางกลับไปยังไทย
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)