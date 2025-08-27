ออกอาการผวา!กัมพูชาเล่นใหญ่โวยสวีเดน'ไม่เป็นกลาง' ขายเครื่องบินรบกริพเพนให้ไทย

ศูนย์พัฒนากัมพูชา ยกระดับกดดันเกี่ยวกับกรณีที่ไทยจัดซื้อฝูงบินขับไล่ JAS 39 กริพเพนที่ผลิตโดยบริษัทสัญชาติสวีเดน ระบุในฐานะชาติที่เป็นกลางที่ได้รับความเคารพทั่วโลก สตอกโฮล์มควรควบคุมการส่งออกอาวุธ หลังจากเครื่องบินของพวกเขาถูกไทยใช้ในความขัดแย้งกับกัมพูชาเมื่อเดือนกรกฏาคมที่ผ่านมา
เกี่ยวกับข้อตกลงซื้อเครื่องบินขับไล่ 4 ลำ ที่ไทยลงนามกับสวีเดนไปเมื่อวันจันทร์(25ส.ค.) ทางศูนย์พัฒนากัมพูชาอ้างถึงจดหมายเปิดผนึกของพวกเขาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ครั้งที่สื่อมวลชนหลายแห่งเริ่มรายงานเกี่ยวกับแผนซื้อขายดังกล่าว
ในจดหมายของศูนย์พัฒนากัมพูชาระบุว่าระหว่างเหตุปะทะในวันที่ 24 ถึง 28 กรกฏาคม ชุมชนหลายแห่งของกัมพูชาที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใกล้ปราสาทพระวิหารที่ได้รับการขึ้นบัญชีโดยยูเนสโก ถูกเล่นงานโดยปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ มันทำให้พลเรือนได้รับบาดเจ็บล้มตาย สร้างบาดแผลทางจิตใจ และก่ออันตรายแก่มรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าอื่นๆ เช่นเดียวกับโครงสร้างพื้นฐานทางพลเรือน
จดหมายระบุว่าปฏิบัติการของกองทัพไทยเป็นการลงมือแต่เพียงฝ่ายเดียว ตามอำเภอใจ ไม่ทัดเทียมและก้าวร้าว โดยใช้แสนนายุภาพทางอากาศที่ล้ำสมัย ต่างจากกัมพูชาที่ไม่มีเครื่องบินขับไล่แม้แต่ลำเดียว
ศูนย์พัฒนากัมพูชากล่าวหาว่าการที่ไทยใช้เครื่องบินทหารล้ำสมัยอย่างเช่นกริพเพน เล่นงานกองทัพเพื่อนบ้านที่อ่อนด้อยกว่า เข้าข่ายการใช้กำลังทหารที่ไม่สมดุลอย่างร้ายแรง และก่อคำถามตามหลักจริยธรรม
"ในฐานะประเทศเป็นกลางที่ได้รับความเคารพจากทั่วโลก สำหรับพันธสัญญาที่มีต่อสันติภาพ ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน สวีเดนมีประวัติแห่งการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการส่งออกอาวุธ" จดหมายระบุ "การใช้เครื่องบินกริพเพนที่ผลิตโดยสวีเดนในบริบทนี้ ก่อความกังวลร้ายแรงเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้งานปลายทางและกลไกความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกดังกล่าว"
"ทางศูนย์พัฒนากัมพูชา เรียกร้องรัฐบาลสวีเดนทำการประเมินกรอบความร่วมมือด้านกลาโหมเสียใหม่ เช่นเดียวกับใบอนุญาตการส่งออกอากาศที่มอบแก่พวกที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้งเล็งเป้าเล่นงานพลเรือน เนื่องจากเสียงของพวกเขานั้นมีความสำคัญในประเด็นถกเถียงระดับโลก เกี่ยวกับสันติภาพ ความเป็นกลางและนโยบายทางจริยธรรมด้านการป้องกันประเทศ" ศูนย์พัฒนากัมพูชาระบุ
จดหมายระบุว่าสวีเดน ผู้นำที่มีหลักการ สามารถส่งเสริมอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องนี้ เพื่อรับประกันความรับผิดชอบ ปกป้องชีวิตพลเรือนและยึดถือจิตวิญญาณแห่งกฎหมายระหว่างประเทศ
(ที่มา:แคมโบเดียเนสส์)