อ้าวไหงงั้น!ทรัมป์ขู่คว่ำบาตร-รีดภาษียูเครนด้วย หากล้มเหลวเจรจายุติศึกกับรัสเซีย

วอชิงตันอาจกำหนดมาตรการคว่ำบาตรและรีดภาษีกับทั้งรัสเซียและยูเครน หากว่า 2 ชาติคู่อริล้มเหลวไร้ความคืบหน้าใดๆในการยุติความเป็นปรปักษ์ จากคำเตือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯในวันอังคาร(26ส.ค.)
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับพวกผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวในวันอังคาร(26ส.ค.) ทรัมป์ กล่าว่า การเต้นแทงโก้ต้องใช้สองคน(การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้องมีสองฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบร่วมกัน) และบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ก็ไม่ใช่คนบริสุทธิ์ผุดผ่องอะไร
"คนหนุ่มสาวหลายพันคน ส่วนใหญ่เป็นคนหนุ่มสาว ต้องมาจบชีวิตลงในทุกๆสัปดาห์ ถ้าเราสามารถปกป้องพวกเขาได้ ด้วยการคว่ำบาตรหรือด้วยตัวผมเอง หรือใช้ระบบรีดภาษีที่หนักหน่วงมากๆ ที่รัสเซียหรือยูเครนหรือใครก็ตามต้องชดใช้ เราก็จะทำ" ทรัมป์เน้นย้ำ
ทรัมป์เน้นย้ำว่าเขาพร้อมกำหนดมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่เล่นงานมอสโก "เราต้องการมีจุดจบ เราคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ ผมกำลังพูดถึงเศรษฐกิจ เพราะว่าเราจะไม่มุ่งหน้าสู่สงครามโลก"
นอกจากนี้แล้ว ทรัมป์ ยังหันไปวิพากษ์วิจารณ์ โจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯคนก่อน เรียกเขาว่า "ไร้ความสามารถโดยสิ้นเชิง" ต่อการปล่อยให้ความขัดแย้งรัสเซียและยูเครนเกิดขึ้นตั้งแต่แรก
"ไม่มีใครเข้าสู่สงครามแล้วคิดว่าตนเองจะเป็นฝ่ายแพ้ พวกเขาเข้าสู่สงคาม ผมมั่นใจยูเครนคงคิดว่าพวกเขาจะเป็นฝ่ายชนะ คุณคิดว่าคุณกำลังเอาชนะใครบางคนที่มีขนาดใหญ่กว่าคุณ 15 เท่างั้นหรือ ไบเดน ไม่ควรปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้น" ทรัมป์เน้นย้ำ
อย่างไรก็ตามประธานาธิบดีสหรัฐฯดูเหมือนจะปฏิเสธความกังวลของมอสโก เกี่ยวกับความชอบธรรมทางกฎหมายของเซเลนสกี "สิ่งที่พวกเขาพูดนั้นไม่สำคัญหรอก มันไร้สาระ มันเป็นการแสดงท่าทีเท่านั้น" ทรัมป์ บอกกับผู้สื่อข่าว
ความเห็นนี้มีขึ้นหลังจาก เซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซีย เน้นย้ำท่าทีของมอสโก ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวเอ็นบีซีนิวส์ที่ออกอากาศในวันอาทิตย์(24ส.ค.) ที่เรียก เซเลนสกี ว่า "หัวหน้ารัฐบาลโดยพฤตินัย" และเน้นย้ำว่าบุคคลที่จะลงนามในข้อตกลงสันติภาพใดๆต้องมีความชอบธรรมทางกฎหมายให้ดำเนินการเช่นนั้น
(ที่มา:อาร์ทีนิวส์)