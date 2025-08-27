“นายกฯแดนผู้ดี” เริ่มไม่ทนตาต่อตาจับเข้าคุกกว่า 100 นั่งเรือข้ามช่องแคบก่อนส่งคืน “ฝรั่งเศส” ต้านกระแสเพื่อนทรัมป์ "ไนเจล ฟาราจ" ประกาศแผนเนรเทศครั้งมโหฬาร 6แสนรวม "เด็ก-ผู้หญิง" นอนผ้านวมโรงแรมอย่างดีข้างถนนออกซฟอร์ด

เอเจนซีส์ - รัฐบาลอังกฤษแถลงเตรียมใช้มาตรการตอบโต้ “เข้ามาหนึ่ง ออกไปหนึ่ง” หลังผู้อพยพกว่า 100 คนข้ามช่องแคบอังกฤษมากับเรือเล็กโดนจับก่อนเนรเทศกลับไปฝรั่งเศส แข่งกระแสเพื่อนทรัมป์ ไนเจล ฟาราจ ผู้นำพรรค Reform UK เปิดแผนเนรเทศครั้งใหญ่ 600,000 คนหากได้เป็นรัฐบาล ตั้งคุกผู้อพยพกระจายตามค่ายทหารอังกฤษ หลังถนนออกซฟอร์ดกลางดึกต่างด้าวนอนเกลื่อนข้างถนนบนผ้านวมโรงแรมสีขาวสะอาดอย่างดี
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันอังคาร(26 ส.ค)ว่า แหล่งข่าวรัฐบาลอังกฤษเปิดเผยว่า จะไม่มีใครได้รับอนุญาตสำหรับเส้นทางปลอดภัยเข้าสู่อังกฤษ หลังมีรายงานว่า ผู้อพยพในกาแล (Calais) ของฝรั่งเศสที่อยู่อีกด้านของช่องแคบอังกฤษกำลังอยู่ในความวิตกถึงการไร้การตอบสนอง
แหล่งข่าวถนนดาวนิงเปิดเผยถึงมาตรการจัดการผู้อพยพหนีเข้าอังกฤษด้วยเรือเล็กที่มีเป็นจำนวนมากและสร้างปัญหาให้กับอังกฤษในการจัดหาที่อยู่และส่งตัวคนเหล่านี้อาศัยในโรงแรมต่างๆ
เดลีเมลของอังกฤษรายงานก่อนหน้าเมื่อวันที่ 12 ส.ค ถึงปัญหาผู้ลี้ภัยอาศัยหลับนอนบนถนนออกซฟอร์ดชื่อดังของอังกฤษ
ตั้งแต่เวลา 22.00 น.เป็นต้นไปผู้อพยพจำนวนร่วม 40 คนที่มีผ้านวมผืนใหญ่สภาพใหม่สีขาวที่สะอาดคล้ายพบในโรงแรมและที่นอนจะปูเรียงรายเพื่อพักผ่อน
ในเดือนกรกฎาคมก่อนหน้าผู้อพยพถูกพบกำลังนอนและสูบบุหรี่บนถนนช้อปปิ้งชื่อดังสายนี้หลัง 1 สัปดาห์หลังเพิ่งโดนขับไล่ออกไป
เดลีเทเลกราฟรายงานถึงแผนจัดการผู้อพยพของนายกรัฐมนตรีพรรคแรงงาน เซอร์ เคียร์ สตาร์เมอร์ ว่า เป็นเพราะมาตรการเป็นการตอบโต้ตาต่อตา พวกที่เข้ามาก่อนจะต้องถูกส่งกลับในอีกไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้น ผู้อพยพเหล่านั้นจะถูกควบคุมตัวในเรือนจำก่อนที่จะโดนส่งตัวกลับไปฝรั่งเศสตามเดิม
เดอะการ์เดียนรายงานว่า มีผู้อพยพไม่ต่ำกว่า 200 รายเดินทางข้ามช่องแคบอังกฤษด้วยเรือเล็กในวันอาทิตย์(24)เนื่องมาจากสภาพอากาศที่เหมาะสม
แหล่งข่าวถนนดาวนิงกล่าวต่อว่า “การคงบคุมตัวกลุ่มคนที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสจะเกิดขึ้นใน 24 ช.มล่าสุด ดังนั้นพวกผู้อพยพเรือเล็กอาจพบว่าตัวเองกำลังถูกส่งตัวขึ้นรถบัสไปเรือนำก่อนวันโดนเนรเทศ”
การประกาศแผนจัดการผู้อพยพของรัฐบาลพรรคแรงงานอังกฤษเกิดในวันเดียวกัน(26)กับที่ผู้นำพรรคปฎิรูปอังกฤษหรือพรรค REFORM UK ของนักการเมืองปากกล้าเพื่อนทรัมป์ ไนเจล ฟาราจ (NIGEL FARAGE) ผู้นำ BREXIT จะประกาศแผนจัดการผู้อพยพ
หนังสือพิมพ์อินดิเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า ฟาราจตั้งเป้าในการเนรเทศผู้อพยพจำนวน 600,000 คนให้ได้สำเร็จภายในรัฐสภาแรกของรัฐบาลอังกฤษของพรรคปฎิรูปของเขา
ดูเหมือนแผนเนรเทศผู้อพยพ 600,000 คนรวมเด็กและผู้หญิงของฟาราจจะคล้ายกับของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
โดยเดอะการ์เดียนรายงานว่า แผนการเนรเทศครั้งมโหฬารของฟาราจจะรวมถึงจะตั้งเรือนจำสำหรับผู้อพยพที่เข้ามาใหม่ภายในค่ายทหารอังกฤษต่างๆ และขยายจำนวนประเทศที่ 3 ที่จะรับตัวผู้อพยพกลับเป็นต้นว่า รวันดา
โดยในการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้ากับหนังสือพิมพ์ไทม์สของอังกฤษ ฟาราจไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการมีข้อตกลงร่วมกับตอลีบานของอัฟกานิสถานในการส่งตัวผู้อพยพอัฟกันกลับคืน
และแผนของเขารวมไปถึงจะสั่งถอน “อังกฤษ” ออกจากอนุสัญญายุโรปว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ECHR (EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS) และแทนที่กฎหมายสิทธิมนุษยชน (HUMAN RIGHTS ACT) ด้วยกฎหมายสิทธิพลเมืองอังกฤษแทน (BRITISH BILL OF RIGHTS)