ครั้งมโหฬาร! “ไปรษณีย์ทั่วโลกกว่า 25 ประเทศรวม “อังกฤษ-ฝรั่งเศส-เยอรมัน-ญี่ปุ่น” และ "ไปรษณีย์ไทย" พร้อมใจหยุดส่งชั่วคราวพัสดุย่อยต่ำกว่า 800 ดอลลาร์เข้า “สหรัฐฯ” รับภาษีทรัมป์เริ่มต้นใช้งาน

เอเอฟพี/เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - สหภาพไปรษณีย์สากลของสหประชาชาติ (Universal Postal Union) แถลงวันอังคาร(26 ส.ค)ว่า ไปรษณีย์ทั่วโลกกว่า 25 ชาติรวม อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น และไทยจะยุติการส่งพัสดุย่อยมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์เข้าสู่สหรัฐฯ หลังมาตรการภาษีสหรัฐฯตามข้อยกเว้นหลักเกณฑ์ De Minimis จะสิ้นสุดในวันที่ 29 ส.คที่จะถึงที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ใช้เพื่อตอบโต้แพลตฟอร์มจีนชื่อดัง Temu และ Shein
เอเอฟพีรายงานวันนี้(26 ส.ค)ว่า สหภาพไปรษณีย์สากลของสหประชาชาติ (Universal Postal Union) แถลงวันอังคาร(26)ออกคำแนะนำให้สมาชิกไปรษณีย์กว่า 25 ปะเทศให้หยุดการส่งพัสดุย่อยไปยังสหรัฐฯชั่วคราวจากความวิตกมาตรการภาษีทรัมป์ที่จะเริ่มต้นจัดเก็บภาษีพัสดุมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์ในวันที่ 29 ส.คที่จะถึง
แถลงการณ์ระบุว่า “การยุติชั่วคราวเหล่านี้จะยังคงอยู่ต่อไปจนกง่าจะมีข้อมูลมากขึ้นว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯปฎิบัติมาตรการนี้อย่างไรรวมถึงการบังคับใช้จริงของการเปลี่ยนแปลงทางปฎิบัติการที่กำหนด”
อัลญะซีเราะฮ์ของกาตาร์รายงานว่า ออสเตรเลียและญี่ปุ่นเข้าร่วมในประเทศที่ประกาศยุติการส่งพัสดุบางส่วนไปสหรัฐฯ
ไปรษณีย์ออสเตรเลียกล่าวผ่านแถลงการณ์แสดงความผิดหวังวันอังคาร(26)ว่า ไปรษณีย์ออสเตรเลียจะบังคับใช้การยุติการให้บริการบางส่วน
โดยชี้ว่าเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังแต่เป็นสิ่งจำเป็นเนื่องมาจากความซับซ้อนและสถานการณ์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว
อัลญะซีเราะฮ์ชี้ว่า พัสดุย่อยที่ส่งไปยังสหรัฐฯ และดินแดนเปอร์โตริโกจะไม่มีการรับฝากนับตั้งแต่วันอังคาร(26)ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง แต่อย่างไรก็ตามไปรษณีย์ออสเตรเลียชี้แจงว่า ของขวัญมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ จดหมายและเอกสารจะไม่ได้รับผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง
และก่อนหน้าวันจันทร์(25)ไปรษณีย์ญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ยุติการที่คล้ายกันในการยุติการส่งพัสดุย่อยไปยังสหรัฐฯชั่วคราว
ไปรษณีย์ญี่ปุ่นแถลงว่า กระบวนการเพื่อการขนส่งและผู้ปฎิบัติการทางไปรษณีย์ยังไม่เป็นที่แน่ชัดทำให้เป็นการยากในการบังคับใช้
สถานีโทรทัศน์เอบีซีของออสเตรเลียรายงานว่า มีธุรกิจบางส่วนที่ผลิตสินค้าในแดนจิงโจ้ได้หยุดการขนส่งชั่วคราว โดยแพลตฟอร์มฮับโลจิสติกออสเตรเลียชื่อดัง Shippit กล่าวว่า พบการลดลงในการขนส่งจากออสเตรเลียไปสหรัฐฯแม้กระทั่งก่อนการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มบังคับใช้
“มียอดลดลง 36%นับตั้งแต่เมษายนในแง่ของการขนส่งจากออสเตรเลียไปสหรัฐฯ” ร็อบ แฮงโก-ซาดา (Rob Hango-Zada) ซีอีโอ Shippit แถลง
อัลญะซีเราะฮ์รายงานว่า นอกจาก 2 ชาตินี้มีไปรษณีย์ยุโรปไม่กี่ชาติได้ประกาศความเปลี่ยนแปลงที่คล้ายกันสัปดาห์ที่แล้วรวม เยอรมัน เดนมาร์ก สวีเดน อิตาลี ฝรั่งเศส ออสเตรีย และอังกฤษ
โดยไปรษณีย์รอแยลเมล(Royal Mail)ของอังกฤษแถลงจะยุติการขนส่งไปสหรัฐฯโดยจะเริ่มตั้งแต่วันอังคาร(26)เพื่อเปิดโอกาสให้พัสดุเหล่านี้สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ทันก่อนมาตรการเก็บภาษีพัสดุมูลค่าต่ำจะเริ่มต้นมีผลบังคับใช้ในวันศุกร์(29)
ก่อนหน้าหนังสือพิมพ์สเตรทไทม์สของสิงคโปร์รายงานวันเสาร์(23)ว่า นางสาวฐะปะนีย์ อัมรินทร์รัตน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ลงนามในประกาศวันที่ 21 ส.ค 2568 ยืนยันการระงับบริการชั่วคราวสำหรับบริการพัสดุระหว่างประเทศทั้งหมดที่มีจุดหมายปลายทางคือ สหรัฐฯ
โดยเป็นการหยุดให้บริการเนื่องมาจากมาตรการภาษีทรัมป์ ที่ยกเลิกการยกเว้นภาษีอากรตามหลักเกณฑ์ De Minimis ส่งผลให้พันธมิตรผู้ให้บริการขนส่งหยุดรับฝากสิ่งของ
อย่างไรก็ตามอ้างอิงจากเฟซบุ๊กของบริษัทไปรษณีย์ไทยแถลงเมื่อวันศุกร์(22) ระบุว่า ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งสิ่งของไปยังปลายทาง สหรัฐอเมริกา สามารถใช้บริการ Courier Post Courier One Price และ Amazon FBA
ผลจากภาษีทรัมป์ที่ต้องการตอบโต้ช่องโหว่การงดเก็บภาษีอากรพัสดุย่อยมูลค่าต่ำกว่า 800 ดอลลาร์เพื่อปิดกั้นจากแพลตฟอร์มจีนทั้ง Temu และ Shein รวมถึงผู้ค้าอื่นๆจากจีนที่กระหน่ำส่งสินค้าราคาถูกเข้าสู่สหรัฐฯ และพบว่านอกเหนือจากสหรัฐฯ ชาติสมาชิกสหภาพยุโรป EU มีแนวคิดนำมาตราการคล้ายกันมาใช้เช่นกันเพื่อสกัดกั้น