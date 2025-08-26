ระทึก! มือปืนผิวขาวสมาชิกกลุ่มต่อต้านสังคมยิงตำรวจออสซีดับ 2 เจ็บสาหัส 1 ลักษณะซุ่มยิงกลางฟาร์มใกล้เมลเบิร์น หนีไล่ล่าพร้อมภรรยา “มาลี” ไม่ชัดเป็นคนไทยและลูก 2

เอเจนซีส์ - เดซี เบิร์ด ฟรีแมน( Dezi Bird Freeman) มือปืนสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านสังคม Sovereign Citizen วัย 56 ปีกำลังหลบหนีการไล่ล่าจากตำรวจออสเตรเลียไปพร้อมภรรยาเชื้อสายเอเชีย “มาลี” ไม่แน่อาจเป็นคนไทยและลูกอีก 2 คนพบหนีเข้าป่าหลังเปิดฉากยิงตำรวจวิกตอเรีย 2 นายดับกลางฟาร์มในพอร์พันกาห์(Porepunkah) ห่างจากเมลเบิร์นไปราว 300 ก.ม ส่วนตำรวจนายที่ 3 บาดเจ็บสาหัสต้องส่งตัวไปรักษาทางเฮลิคอปเตอร์
เดลีเมลของอังกฤษรายงานวันนี้(26 ส.ค)ว่า มือปืนผิวขาวมีประวัติคดีทางเพศและเป็นสมาชิกกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านสังคม Sovereign Citizen ใช้ปืนลูกซองเปิดฉากซุ่มยิงตำรวจออสเตรเลียเสียชีวิต 2 นายในเช้าวันอังคาร(26) ขณะที่ตำรวจกำลังก้าวเข้าไปในรถในฟาร์มแห่งหนึ่งที่ห่างไกลในพอร์พันกาห์(Porepunkah) ห่างจากเมลเบิร์นไปราว 300 ก.ม
มือปืนวัย 56 ปี เดซี เบิร์ด ฟรีแมน( Dezi Bird Freeman) อาศัยพร้อมภรรยาเชื้อสายเอเชีย “มาลี” หรือ มาลี ฟรีแมน (Mali Freeman) ที่ไม่แน่อาจเป็นคนไทยและลูกอีก 2 คนในรถบัส
สื่ออังกฤษรายงานโดยอ้างจากสื่อ Herald Sun ของออสเตรเลียว่า ฟรีแมนหลังจากยิงตำรวจ 2 นายดับอย่างเลือดเย็นโดยแบบท่าสังหารใช้ปืนลูกซองยิงไปที่ตำรวจนายที่ 3 ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขา ส่วนตำรวจออสเตรเลียที่เหลืออีก 7 นายปลอดภัยดี
ตำรวจรัฐวิกตอเรียเปิดปฎิบัติการไล่ล่ามือปืนสมาชิก Sovereign Citizen ทันทีทั้งทางบกและอากาศมีการส่งฮ.ออกไปลาดตระเวนค้นหา
หนังสือพิมพ์ซิดนีย์มอร์นิงเฮอรัลด์ของออสเตรเลียรายงานว่า ชาวเมืองพอร์พันกาห์ถูกสั่งให้เก็บตัวแต่ในบ้านและห้ามเข้าไปในพื้นที่พิกัดเกิดเหตุ
ชาวเมืองเปิดเผยว่ามีกำลังตำรวจเป็นจำนวนมากปรากฎตัวพร้อมเจ้าหน้าที่มีอาวุธหนักจากหน่วยปฎิบัติการพิเศษเดินทางเข้ามาทางเฮลิคอปเตอร์
เดลีเมลรายงานว่าพบว่าฟรีแมนหนีไปพร้อมภรรยามาลีและลูกอีก 2 คน ตามรายงานระบุว่าเป็นการใช้สมาชิกครอบครัวเป็นตัวประกันหนีเข้าไปในเขตป่า
เชื่อว่ามีตำรวจร่วม 10 นายอยู่ในปฎิบัติการตามหมายเกี่ยวข้องคดีทำร้ายทางเพศไปยังฟาร์มดังกล่าวในขณะเกิดเหตุยิงตำรวจขึ้น
สกายนิวส์ของอังกฤษรายงานว่า เหตุสะเทือนขวัญที่น้อยครั้งจะเกิดในออสเตรเลียเกิดขึ้นเมื่อเวลาหลังตาก 10.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น อ้างอิงจากแถลงการณ์ตำรวจรัฐวิกตอเรีย
ทั้งนี้พบว่าฟรีแมนมีอาวุธปืนไม่กี่กระบอกแต่ไม่สามารถยืนยันตามรายงานก่อนหน้าได้ว่า คนร้ายได้ยึดปืนตำรวจหรือไม่ แต่ทว่าหนังสือพิมพ์ซิดนีย์ มอร์นิง เฮอรัลด์ ของออสเตรเลียรายงานว่า คนร้ายขโมยปืน 2 กระบอกจากตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
เดลีเมลของอังกฤษรายงานต่อว่า กลุ่ม Sovereign Citizen เป็นกลุ่มเคลื่อนไหวสุดโต่งเชื่อในทฤษฎีสมคบคิดไม่ต่างจากกลุ่ม QAnon ในสหรัฐฯ ซึ่ง Sovereign Citizen เชื่อว่ารัฐบาลเป็นสิ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
เมืองพอร์พันกาห์ตั้งห่างจากเมืองเมลเบิร์นของออสเตรเลีไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือราว 300 ก.ม
ด้านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลรย แอนโธนี อัลบานีส แสดงความวิตกต่อสถานการณ์โดยกล่าวว่า เขามีความวิตกต่อตำรวจบางส่วนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้
หนังสือพิมพิ์ดิอินดีเพนเดนท์ของอังกฤษรายงานว่า อัลบานีสยังแสดงความวิตกต่อกลุ่มสุดโต่งที่คนร้ายเป็นสมาชิกโดยเขากล่าวว่า สมควรต่อให้ความสนใจอย่างหนักต่อกลุ่ม Sovereign Citizen
9news ของออสเตรเลียรายงานว่า มือปืนก่อเหตุ เดซี ฟรีแมน พร้อมภรรยาเชื้อสายเอเชีย “มาลี” เคยปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ของสถานีพร้อมลูกที่ยังเล็กอีก 2 คนเมื่อปี 2018
ในรายการทั้งเขาและภรรยาเปิดเผยว่า คนทั้งคู่ถูกระรานและคุกคามจากบรรดาเพื่อนบ้าน
ในรายการ มาลี ฟรีแมนสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษอย่างแคล่วคล่องบรรยายถึงบ้านของเธอที่อาศัยอยู่กับสามีว่า “เป็นสวรรค์อย่างสมบูรณ์แบบ” ของคนทั้งคู่ ซึ่งบ้านของคนทั้งคู่มีลักษณะเป็นฟาร์มขนาดเล็กมีสิ่งปลูกสร้างลักษณะเป็นบ้านและรถบัสสีขาวจอดรวมไปถึงมี แทรมโพลีนสปริงบอร์ดให้เด็กๆ แสดงถึงวิถีชีวิตแบบปลีกวิเวกแยกตัวออกไปจากสังคม ในรายการพบว่าฟรีแมนผู้เป็นพ่อทำหน้าที่สอนหนังสือให้กับลูกชาย 2 คนอยู่ในบ้าน
“มันสงบเงียบมาก” มาลีเปิดเผยซึ่งในรายการเธอเป็นครูสอนดนตรีให้กับชาวเมืองในพื้นที่ และเธอสามารถเล่นเปียโนได้
แต่ทว่าตามคำกล่าวอ้างของคนทั้งคู่ระบุว่า เพื่อนบ้านที่ขับจักรยานเดิร์ตไบค์ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่พวกเขายากลำบาก ในรายการพบว่าเพื่อนบ้านก่อกวนคนทั้งสองมีการขับจักรยานวิบากส่งเสียงดัง โชว์เลื่อยไฟฟ้าด้วยท่าทีข่มขู่และหนึ่งในเพื่อนบ้านที่กำลังขับรถจักรยานวิบากพูดออกมาระหว่างมาลีกำลังขุดดินว่า "ถ่ายเมียของคุณไว้เลยเพื่อน...(เพราะ)เป็นเธอคนเดียวที่ทำงาน..พร้อมกล่าวคำสบถ d...head" ออกมาเสียงดังอย่างไม่สนใจว่าสถานีโทรทัศน์ชื่อดังกำลังถ่ายทำอยู่หรือไม่