อเมริการวยเละ! ‘โคเรียนแอร์’ ประกาศดีล $50,000 ล้านสั่งซื้อ ‘โบอิ้ง’ ใหม่ 103 ลำพร้อมเครื่องยนต์ GE ระหว่างผู้นำเกาหลีใต้พบ ‘ทรัมป์’

สายการบินโคเรียนแอร์ (Korean Air) ของเกาหลีใต้ประกาศข้อตกลงสั่งซื้อเครื่องบินรวม 103 ลำจากโบอิ้ง รวมถึงเครื่องยนต์และบริการจาก GE Aerospace รวมมูลค่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเวลาเดียวกับที่ประธานาธิบดี อี แจมยอง เดินทางไปเยือนกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ
คำสั่งซื้อดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของโคเรียนแอร์ ครอบคลุมเครื่องบินโดยสารรุ่น 787, 777 และ 737 รวมมูลค่าประมาณ 36,500 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้โคเรียนแอร์ยังได้ประกาศข้อตกลงแยกต่างหากกับ GE ว่าด้วยการสั่งซื้อเครื่องยนต์และบริการซ่อมบำรุงรวมทั้งสิ้นอีก 13,700 ล้านดอลลาร์
หลายประเทศที่เจรจาข้อตกลงการค้ากับรัฐบาล ทรัมป์ ได้ประกาศแผนที่จะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้งล็อตใหญ่ ซึ่งทำให้ค่ายอากาศยานของสหรัฐฯ ได้รับออเดอร์สั่งซื้อเป็นจำนวนมากในช่วงไม่กี่เดือนมานี้
โช วอนแท ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโคเรียนแอร์ ซึ่งเพิ่งจะเดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งหนึ่งของโบอิ้งเมื่อเร็วๆ นี้ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า คำสั่งซื้อล็อตใหญ่เป็นประวัติการณ์จะช่วยให้โคเรียนแอร์สามารถขยายเส้นทางบินไปยังเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ รวมถึงภูมิภาคละตินอเมริกาและอเมริกาใต้
โช กล่าวว่า ครึ่งหนึ่งของเครื่องบินใหม่ 103 ลำจะเป็นรุ่น 737 MAX 10 ส่วนที่เหลือจะผสมกันระหว่าง 777-9 และ 787 และเครื่องที่ซื้อใหม่ 80% จะถูกนำมาทดแทนฝูงบินเก่าที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน
เขายืนยันว่า โคเรียนแอร์ยังคงมีความเชื่อมั่นในโบอิ้ง แม้ผู้ผลิตเครื่องบินสหรัฐฯ รายนี้จะเผชิญมรสุมต่างๆ มาหลายครั้งก็ตาม
กระทรวงอุตสาหกรรมของเกาหลีใต้ยืนยันว่า ดีลจัดซื้อเครื่องบินโบอิ้งมีมูลค่า 36,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยังไม่รวมข้อตกลงกับทาง GE
ด้านโบอิ้งระบุว่า การสั่งซื้อฝูงบินใหม่ในครั้งนี้จะสนับสนุนการควบรวมปฏิบัติการของโคเรียนแอร์กับเอเชียนาแอร์ไลน์ส ซึ่งทางโคเรียนแอร์ได้เข้าซื้อกิจการเมื่อปีที่แล้ว
“ในระหว่างที่โคเรียนแอร์เปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นสายการบินขนาดใหญ่ที่มีเอกภาพยิ่งขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการเติบโตของทางสายการบินด้วยหนึ่งในฝูงบินที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก” สเตฟานี โป๊ป ประธานและซีอีโอแผนกเครื่องบินพาณิชย์ของโบอิ้ง (Boeing Commercial Airplanes) ระบุ
โฮเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า ข้อตกลงขนาดใหญ่กับโบอิ้งและ GE จะช่วยส่งเสริมภาคการส่งออกอากาศยานของสหรัฐฯ
“โลกจะได้รับรู้ว่า อากาศยานของเรามีความก้าวหน้าทันสมัยที่สุดในโลก และรัฐบาลชุดนี้มุ่งมั่นที่จะนำตำแหน่งงานด้านการผลิตระดับก้าวหน้ากลับคืนสู่ชาวอเมริกัน” ลุตนิก กล่าว
ย้อนไปเมื่อเดือน มี.ค. กระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้แถลงว่า โคเรียนแอร์ใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงมูลค่า 32,700 ล้านดอลลาร์ในการสั่งซื้อฝูงบินโบอิ้งและเครื่องยนต์จาก GE ขณะที่ในปีที่แล้ว โคเรียนแอร์เคยประกาศว่าจะสั่งซื้อเครื่องบินโบอิ้ง 777-9 จำนวน 20 ลำ และ 787-10 จำนวน 20 ลำ โดยมีออปชั่นสั่งซื้อเพิ่มได้ 10 ลำ ซึ่งคำสั่งซื้อใหม่ล่าสุดนี้ไม่รวมกับแผนการจัดซื้อดังกล่าว
ที่มา: รอยเตอร์