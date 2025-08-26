นักสิทธิโวย! 'ทรัมป์' สั่งลงโทษคนเผาทำลายธงชาติสหรัฐฯ เจอคุกทันที 1 ปี

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันจันทร์ (25 ส.ค.) โดยสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมดำเนินคดีกับผู้ที่เผาหรือทำลายธงชาติอเมริกันไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม ซึ่งนำไปสู่การวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มที่สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก
“หากคุณเผาธงชาติ คุณจะต้องติดคุก 1 ปี โดยไม่มีการปล่อยตัวก่อนกำหนด ไม่มีอะไรทั้งนั้น” ทรัมป์กล่าวขณะลงนามในคำสั่งบริหาร ณ ห้องทำงานรูปไข่
คำสั่งนี้ยังกำหนดให้รัฐมนตรียุติธรรมสหรัฐฯ ต้อง “ดำเนินคดีอย่างจริงจัง” กับผู้ที่ละเมิดกฎหมายทำลายธงชาติ และให้ดำเนินการฟ้องร้องเพื่อชี้แจงขอบเขตของบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 (First Amendment) เกี่ยวกับประเด็นนี้
บทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการพูดของบุคคล ซึ่งศาลสูงสุดสหรัฐฯ เคยวินิจฉัยในปี 1989 ว่า การเผาหรือทำลายธงชาติได้รับการคุ้มครองในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
"คุณไม่จำเป็นต้องชอบการเผาธง คุณสามารถประณาม ถกเถียง หรือชูธงของคุณเองให้สูงขึ้นไปอีกก็ได้ ความงดงามของเสรีภาพในการแสดงออกคือคุณสามารถแสดงความคิดเห็นได้ แม้ว่าคนอื่นจะไม่ชอบสิ่งที่คุณพูดก็ตาม" กลุ่มสนับสนุนเสรีภาพในการแสดงออก Foundation for Individual Rights and Expression ระบุในถ้อยแถลงประณามคำสั่งของ ทรัมป์
คำสั่งบริหารของ ทรัมป์ ยังสั่งให้รัฐมนตรียุติธรรมส่งข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ดูหมิ่นธงชาติไปยังหน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่น และสั่งให้รัฐบาลห้ามและยกเลิกวีซ่า ใบอนุญาตพำนัก และกระบวนการแปลงสัญชาติสำหรับผู้ที่ดูหมิ่นธงชาติอเมริกัน
นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองและผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนได้แสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก สืบเนื่องจากกระทำหลายอย่างของ ทรัมป์ ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในเดือน ม.ค.
สิ่งเหล่านี้รวมถึงการข่มขู่มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าจะถูกตัดงบจากรัฐบาลกลางเนื่องจากปล่อยให้มีการประท้วงของกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์ต่อการโจมตีทางทหารของอิสราเอลซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐฯ ความพยายามเนรเทศผู้ประท้วงชาวต่างชาติ กฎเกณฑ์การเข้าเมืองที่กำหนดให้ปฏิเสธการขอวีซ่าและสิทธิประโยชน์การเข้าเมืองสำหรับบุคคลบางกลุ่ม และการวิพากษ์วิจารณ์พิพิธภัณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการแสดงภาพประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น
ทรัมป์ อ้างว่าเขากำลังพยายามจัดการกับสิ่งที่รัฐบาลของเขาเรียกว่าเป็น "การต่อต้านอเมริกา"
คำสั่งของ ทรัมป์ ระบุว่า "การดูหมิ่น (ธงชาติสหรัฐฯ) เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและยั่วยุอย่างยิ่ง เป็นการแสดงความดูถูกเหยียดหยาม ความเป็นปรปักษ์ และความรุนแรงต่อประเทศชาติของเรา"
ทรัมป์ ระบุในคำสั่งด้วยว่า คำตัดสินของศาลสูงสุดเกี่ยวกับบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครั้งที่ 1 ไม่ได้คุ้มครองการกระทำต่างๆ เช่น การดูหมิ่นธงชาติสหรัฐฯ ที่อาจยั่วยุให้เกิดสภาวะไร้ขื่อแปหรือการทะเลาะเบาะแว้ง
ที่มา: รอยเตอร์