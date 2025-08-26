เอาแต่ได้! 'ทรัมป์' ขู่ขึ้นภาษีตอบโต้ประเทศที่เก็บ 'ภาษีบริการดิจิทัล' จากบริษัทเทคโนโลยีของอเมริกา

ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ออกมาขู่เมื่อวันจันทร์ (25 ส.ค.) ว่าจะรีดภาษีเพิ่มเติมจากสินค้าของประเทศต่างๆ ที่มีการจัดเก็บภาษีบริการดิจิทัล (digital service taxes) หากว่าประเทศเหล่านั้นไม่ยกเลิกกฎหมายดังกล่าวเสีย
ก่อนหน้านี้ แหล่งข่าวระบุว่า รัฐบาล ทรัมป์ กำลังพิจารณาคว่ำบาตรเจ้าหน้าที่สหภาพยุโรปหรือรัฐสมาชิกที่รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมาย Digital Services Act ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายสำคัญของอียู
หลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรป ได้เก็บภาษีจากรายได้จากการขายของผู้ให้บริการดิจิทัล เช่น Google จากค่าย Alphabet, Facebook ของ Meta, แอปเปิล และแอมะซอน เป็นต้น ซึ่งถือเป็นประเด็นทางการค้าที่รบกวนใจรัฐบาลสหรัฐฯ หลายชุดมาอย่างยาวนาน
"ด้วยข้อเท็จจริงนี้ ผมจึงแจ้งให้ประเทศต่างๆ ที่มีภาษีดิจิทัล กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับต่างๆ ทราบว่า หากไม่ยกเลิกการกระทำที่เลือกปฏิบัติเหล่านี้ ผมในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาจะกำหนดภาษีศุลกากรเพิ่มเติมสำหรับสินค้าส่งออกของประเทศเหล่านั้นไปยังสหรัฐฯ และจะใช้มาตรการจำกัดการส่งออกเทคโนโลยีและชิปที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวดของเรา” ทรัมป์ กล่าวผ่านโซเชียลมีเดีย
ในโพสต์ดังกล่าว ทรัมป์ อ้างว่ากฎหมายลักษณะนี้ “ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตี หรือเลือกปฏิบัติต่อเทคโนโลยีของอเมริกา” และเป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทจากจีนซึ่งเป็นคู่แข่งทางเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ก่อนหน้านี้ ทรัมป์ยังขู่จะรีดภาษีศุลกากรกับประเทศต่างๆ เช่น แคนาดาและฝรั่งเศส เนื่องจากความเห็นต่างเกี่ยวกับภาษีบริการดิจิทัล
เมื่อเดือน ก.พ. ทรัมป์ได้สั่งให้หัวหน้าทีมการค้าของเขารื้อฟื้นการสอบสวน เพื่อนำไปสู่การจัดเก็บภาษีศุลกากรเพิ่มเติมกับสินค้านำเข้าจากประเทศที่เก็บภาษีบริการดิจิทัลจากบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ที่มา: รอยเตอร์