กวาดล้างไม่เลือกหน้า!อิสราเอลไม่หยุดถล่มรพ.ในกาซา ตายอีกอย่างต่ำ20รายเป็นสื่อมวลชน5คน

อิสราเอลโจมตีโรงพยาบาลนาสเซอร์ในทางใต้ของฉนวนกาซาเมื่อวันจันทร์(25ส.ค.) สังหารผู้คนไปอีกอย่างน้อย 20 ราย ในนั้นรวมถึงสื่อมวลชน 5 คน ที่ทำงานให้กับรอยเตอร์, เอพี, อัลจาซีราห์และอื่นๆ
ฮัสซัม อัล-มาสรี ตากล้องสัญญาจ้างของรอยเตอร์ เสียชีวิตใกล้จุดออกอากาศสดของสำนักข่าวรอยเตอร์ บริเวณชั้นบนของโรงพยาบาลนาสเซอร์ ที่ตั้งอยู่ในเขตข่านยูนิส ในปฏิบัติการโจมตีระลอกแรก จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์
พวกเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าจากนั้นอิสราเอลได้โจมตีโรงพยาบาลเป็นครั้งที่ 2 สังหารสื่อมวลชนรายอื่นๆ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่กู้กัยและแพทย์ฉุกเฉิน ที่รุดไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อช่วยเหลือผู้คน
ในบรรดาสื่อสารมวลชนที่เสียชีวิต มีทั้ง มาเรียม อาบู ดักกา ฟรีแลนซ์ของสำนักข่าวเอพีและอื่นๆ, โมฮัมหมัด ซาลามา จากสำนักข่าวอัลจาซีราห์, โมอาซ อาบู ทาฮา ผู้สื่อข่าวฟรีแลนซ์ที่ทำงานให้กับองค์กรข่าวหลายแห่ง และ อาเหม็ด อาบู อาซิซ นอกจากนี้แล้วช่างภาพ ฮาเต็ม คาเล็ด พนักงานสัญญาจ้างของรอยเตอร์ ก็ได้รับบาดเจ็บอีกราย
ทำเนียบนายกรัฐมนตรีของเบนจามิน เนทันยาฮู ระบุว่าอิสราเอลเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อสิ่งที่เขาเรียกว่า "อุบัติเหตุอันน่าเศร้า" และบอกว่าอิสราเอลให้ค่าการทำงานของสื่อสารมวลชนและเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เป็นอย่างยิ่ง พร้อมเน้นย้ำว่าอิสราเอลกำลังทำสงครามกับฮามาสเท่านั้น
กองกำลังป้องกันตนเองของอิสราเอล ยอมรับว่าโจมตีพื้นที่โรงพยาบาบนาสเซอร์จริง และบอกว่าหัวหน้าเสนาธิการทหารได้ออกคำสั่งสืบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว "กองกำลังป้องกันตนเองอิสราเอลเสียใจต่อภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง และเราไม่ได้เล็งเป้าเล่นงานสื่อมวลชน ปฏิบัติการต่างๆของกองทัพอิสราเอลจะพยายามลดภัยอันตรายที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ขณะเดียวกันก็จะคงไว้ซึ่งความปลอดภัยของกำลังพลเช่นกัน"
โฆษกของรอยเตอร์ระบุในถ้อยแถลงรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อการเสียชีวิตของบรรดาสื่อมวลชนที่ทำงานภายใต้สังกัดของพวกเขา พร้อมเรียกร้องขอข้อมูลเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนในเรื่องนี้ รวมถึงร้องขอพวกเจ้าหน้าที่ในกาซาและอิสราเอลให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนกับช่างภาพที่ได้รับบาดเจ็บ
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ แสดงความไม่พอใจ เมื่อถูกถามว่าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น "เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่?" เขาถามกลับผู้สื่อข่าวรายหนึ่งในทำเนียบขาว "ผมยังไม่ทราบเรื่องเลย แน่นอน ผมไม่พอใจมันอย่างมาก ผมไม่อยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น เราจำเป็นต้องยุติฝันร้ายทั้งหมดทั้งมวลนี้"
ในเขตเวสต์แบงค์ ที่อยู่ภายใต้การยึดครองของอิสราเอล ประธานาธิบดีปาเลสไตน์ เรียกร้องประชาคมนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและสหประชาชาติ มอบการคุ้มกันสื่อมวลชนและดำเนินการลงโทษอิสราเอล
คณะกรรมการคุ้มครองนักข่าว ระบุว่ามีผู้สื่อข่าวและผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชนเสียชีวิตนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้ว 197 ราย ในนั้นเป็นชาวปาเลสไตน์ 189 คนในกาซา พร้อมเรียกร้องให้ประชาคมนานาชาติลงโทษอิสราเอล สำหรับการยังคงเดินหน้าโจมตีสื่อมวลชนอย่างไม่ชอบด้วยกฎหมาย
(ที่มา:รอยเตอร์)