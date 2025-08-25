“ทรัมป์” กวาดล้างไม่เลิกเล็งหาต่างชาติ 55 ล้านทำผิดกฎวีซ่าสหรัฐฯ เพนตากอนส่ง “เรือพิฆาต-เรือดำน้ำ-ทหารอเมริกัน4พัน" ไปเวเนฯ “มาดูโร” ตั้งโต๊ะรับสมัครกองโจรติดอาวุธสู้ภัยจักรวรรดิทันที

รอยเตอร์/เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศตรวจสอบต่างชาติ 55 ล้านคนถือวีซ่าสหรัฐฯควานหาคนแหกกฎเพิ่มหลังเนรเทศออกเกือบหมดประเทศ ส่งเรือรบพิฆาตสหรัฐฯ 3 ลำ USS Gravely, USS Jason Dunhamและ USS Sampson รวมเรือดำน้ำ 1 ลำและทหารสหรัฐฯ 4,000 นายเข้าน่านน้ำเวเนซุเอลาอ้างปราบแก๊งยาเสพติด แต่ผู้นำ นิโคลัส มาดูโร ตั้งโต๊ะรับสมัครกองโจรติดอาวุธสู้ภัยจักรวรรดินิยมอเมริกาทันที
รอยเตอร์รายงานวันนี้(25 ส.ค)ว่า แหล่งข่าวใกล้ชิด 2 คนเปิดเผยวันจันทร์(25)ว่า เรือรบพิฆาต 3 ลำติดระบบ AGIS มิสไซล์นำวิถี USS Gravely, USS Jason Dunhamและ USS Sampson คาดว่าจะสามารถไปถึงนอกชายฝั่งเวเนซุเอลาภายใน 36 ชั่วโมง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการใช้กำลังทหารตามล่แก๊งค้ายาเสพติดอเมริกาต่างๆที่โดนหมายหัวว่าเป็นองค์กรก่อการร้ายระหว่างประเทศ
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สหรัฐฯอีกคนเปิดเผยว่า มีทหารเรือสหรัฐฯ 4,000 นายและทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯถูกส่งออกปฎิบัติการในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนใต้
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่อเมริกาที่ไม่สามารถเปิดเผยชื่อได้ระบุว่า ในปฎิบัติการเวเนซุเอลานี้นอกเหนือจากเรือรบพิฆาตสหรัฐฯ ดระบบ AGIS มิสไซล์นำวิถี แล้วเพนตากอนยังส่งเครื่องบินสอดแนม P-8 จำนวนไม่กี่ลำ เรือดำน้ำโจมตี 1 ลำ และเรือรบๆ
เป็นปฎิบัติการที่คาดจะใช้เวลานานไม่กี่เดือนและจะเกิดขึ้นในเขตสากลทั้งทางอากาศและทางทะเล
รอยเตอร์ชี้ว่า กองกำลังสหรัฐฯสามารถเปิดฉากการโจมตีหากมีคำสั่งออกมานอกเหนือจากการหาข่าวกรองและมอนิเตอร์พื้นที่
ขณะเดียวกันผู้นำคาราคัส ประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร ที่ก่อนหน้าโดนอเมริกาเพิ่มรางวัลนำจับเป็น 2 เท่าที่ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในวันนี้(25) แถลงตอบโต้ภัยคุกคามการส่งกำลังทหารสหรัฐฯมาถึงนอกชายฝั่งของตัวเองว่า
“เวเนซุเอลาจะปกป้องทะเลของพวกเรา ท้องฟ้า¬ของพวกเรา และดินแดนของพวกเรา” มาดูโรประกาศพร้อมเรียกว่าเป็นภัยคุกคามที่ประหลาดมาจากจักรวรรดิที่กำลังเสื่อมทราม”
ฟรานซ์24ของฝรั่งเศสรายงานวันอาทิตย์(24)ว่า ในวันเสาร์(23)ประชาชนเวเนซุเอลาจำนวนมากทั่วกรุงคาราคัส แห่เข้าคิวเพื่อลงสมัครเพื่อเป็นกองกำลังติดอาวุธโบลิบาร์ (Bolivarian Militia)เพื่อปกป้องเวเนซุเอลา
ตามรายงานระบุว่าผู้สนใจส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนเกษียณอายุ หนึ่งในประชาชนเวเนซุเอลาที่ลงชื่อได้แสดงความเห็นกับเอเอฟพีว่า
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีวัย 66 ปีกล่าวว่า “พวกเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พวกเราต้องเตรียมพร้อมและต่อต้าน”
สื่อฝรั่งเศสชี้ว่า ผู้นำเวเนซุเอลาแถลงในสัปดาห์นี้ว่า แค่เฉพาะกองโจรติดอาวุธมีทหาร 4.5 ล้านนายเตรียมพร้อม
รอยเตอร์รายงานว่า ประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการให้การกวาดล้างแก๊งยาเสพติดเป็นเป้าหมายหลักของรัฐบาลของเขาซึ่งเป็นส่วนขยายของความพยายามการจำกัดการเข้าเมืองและทำให้พรมแดนทางใต้สหรัฐฯปลอดภัย
รัฐบาลสหรัฐฯวันพฤหัสบดี(21)แถลงอยู่ระหว่างการตรวจสอบต่างชาติถือวีซ่าสหรัฐฯทั้งหมดกว่า 55 ล้านคนเพื่อค้นหาผู้กระทำความผิดละเมิดกฎวีซ่า อ้างอิงจากเอพี
กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯแถลงว่า เป้าหมายไปที่ต่างชาติถือวีซ่าท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากหลายประเทศจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบคัดกรองว่าต่างชาติเหล่านี้อาจขาดคุณสมบัติในการเดินทางเข้าสหรัฐฯหรืออยู่ในสหรัฐฯ
เอพีรายงานว่า สำหรับตัวเลข 55 ล้านคนนี้อาจรวมถึงชาวต่างชาติที่ปัจจุบันอยู่นอกประเทศและมีวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐฯที่สามารถเดินทางเข้าได้หลายครั้ง
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ วันพฤหัสบดี(21)แถลงยุติการออกวีซ่าทำงานให้คนขับรถบรรทุกเทรลเลอร์โดยอ้างไปถึงการขับขี่ของคนเหล่านี้เป็นอันตรายต่อชีวิตอเมริกันชน
และเมื่อต้นสัปดาห์นี้กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯได้ประกาศเพิกถอนวีซ่านักเรียนไปราว 6,000 คนนับตั้งแต่ต้นปี