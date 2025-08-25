ปธน.เกาหลีใต้ส่งผู้แทนเยือน 'จีน' ย้ำเป้าหมายฟื้นฟูความสัมพันธ์-ร่วมมือทางเศรษฐกิจ

ผู้แทนพิเศษจากเกาหลีใต้ได้แจ้งต่อ หวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เมื่อวันอาทิตย์ (24 ส.ค.) ว่า รัฐบาลโซลคาดหวังที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์กับจีนที่ตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกัน
ประธานาธิบดี อี แจ มยอง ของเกาหลีใต้ได้ส่งคณะผู้แทนพิเศษนำโดย พัก บยอง-ซอก อดีตประธานรัฐสภา ไปยังจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าหลักของแดนโสมขาว ขณะที่ตัวเขาเองเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพื่อพบกับประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่ง สหรัฐฯ
อี เดินทางถึงกรุงวอชิงตันแล้วเมื่อเช้าวันจันทร์ (25)
พัก กล่าวกับ หวัง ว่า ตนอยากให้ทั้งสองประเทศร่วมมือกันเพื่อ "เปิดประตูสู่การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีใต้-จีน ซึ่งตึงเครียดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา" ตามความเห็นของเขาที่ถ่ายทอดผ่านสื่อโทรทัศน์เกาหลีใต้
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้แถลงวันนี้ (25) ว่า พัก ยังได้ฝากจดหมายจากประธานาธิบดี อี ถึงประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ของจีน พร้อมเชื้อเชิญ สี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ในเดือน ต.ค. นี้
ด้านรัฐมนตรี หวัง อี้ ซึ่งให้การต้อนรับคณะผู้แทนเกาหลีใต้ ได้กล่าวชื่นชมสารเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
“รัฐบาลใหม่ (ของเกาหลีใต้) จะมุ่งมั่นพัฒนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างเกาหลีใต้-จีนให้เติบโตอย่างมั่นคง โดยยึดหลักผลประโยชน์ของชาติ ควบคู่ไปกับการยกระดับความเป็นพันธมิตรระหว่างเกาหลีใต้และสหรัฐฯ ต่อไป” พัก กล่าว
กระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้ระบุว่า ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันเพื่อความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทาน
ในส่วนของคำแถลงจากกระทรวงการต่างประเทศจีน หวัง กล่าวว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี การแสวงหาจุดร่วม ขณะเดียวกันก็สงวนความแตกต่างและการขยายความร่วมมือ ถือเป็น "ทางเลือกที่ถูกต้อง"
หวัง กล่าวเสริมว่า นโยบายของจีนคือการรักษาเสถียรภาพและความต่อเนื่องกับเกาหลีใต้ และเรียกร้องให้ทั้ง 2 ฝ่าย "ปรับปรุงความรู้สึกในระดับชาติ และจัดการความอ่อนไหวอย่างเหมาะสม" เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนและเกาหลีใต้พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนับตั้งแต่มีข้อพิพาทในปี 2017 เกี่ยวกับการติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐฯ ในดินแดนเกาหลีใต้ ซึ่งปักกิ่งไม่เห็นด้วย
ในปี 2023 ทั้งสองประเทศได้แถลงตอบโต้กันอย่างรุนแรง สืบเนื่องจากถ้อยคำวิจารณ์จีนของ ยุน ซอกยอล ผู้นำเกาหลีใต้ในขณะนั้น
ที่มา: รอยเตอร์