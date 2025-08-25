โฆษกรบ.เขมรโว! กัมพูชายุคพ่อลูก 'ฮุน เซน-ฮุน มาเนต' เจริญรุ่งเรืองสุดในรอบ 500 ปี

แปน โบนา โฆษกรัฐบาลกัมพูชา ระบุเมื่อเช้าวันนี้ (25 ส.ค.) ว่า หากพิจารณาจากปัจจัยทางประวัติศาสตร์ตลอด 500 ปีที่ผ่านมา พบว่าเฉพาะใน"สมัยเดโชธิบดี" หรือสมัยของ ฮุน เซน และ ฮุน มาเนต เท่านั้นที่กัมพูชามีความเจริญก้าวหน้ามากกว่าครั้งไหนๆ
ในงานแถลงข่าวเพื่อรายงานความคืบหน้าการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกัมพูชาและไทย แปน โบนา ระบุว่า “ในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เมื่อ 500 ปีที่ผ่านมา เราคิดว่านับตั้งแต่ยุคพระนคร กัมพูชาในยุคศักราชเดโชธิบดีได้ประสบกับการพัฒนาและการเติบโตที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยเป็นมา”
โบนา ยังบอกด้วยว่า ในสมัยเดโชธิบดี กัมพูชาได้รู้จักสันติภาพยาวนานกว่าที่เคยเป็นมา กัมพูชามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี ซึ่งทำให้ประชาชนเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมา
นอกจากนี้ กัมพูชายังมีระบบคมนาคมขนส่งที่ทันสมัยและหลากหลาย เด็กๆ ชาวกัมพูชามีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียน ไปต่างประเทศ และสัมผัสความสุขมากกว่าที่เคย
โฆษกรัฐบาลกัมพูชากล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งหมดนี้เป็นข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ และไม่มีใครปฏิเสธสิ่งที่กัมพูชามีอยู่ในปัจจุบันได้
ที่มา: Fresh News