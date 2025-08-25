เอาคืนบ้าง!ทูตไทยร้องนอร์เวย์หยุดมอบเงินหนุนเขมร ตอบโต้กัมพูชาลอบวางกับระเบิดใหม่ชายแดนไทย

ไทยเรียกร้องนอร์เวย์ ให้ประเมินใหม่ต่อกรณีมอบเงินสนับสนุนแก่โครงการกำจัดกับระเบิดของกัมพูชา ท่ามกลางความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการลักลอบวางกับระเบิดใหม่ตามแนวชายแดนกัมพูชา-ไทบ ตามรายงานของเว็บไซต์ข่าวสแกนด์เอเชีย
เสียงวิงวอนนี้เป็นคำกล่าวของ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล เอกอัครราชทูตไทยประจำนอร์เวย์ ระหว่างกล่าวบรรยายในกรุงออสโล เมื่อวันพุธที่แล้ว(20ส.ค.) ตามรายงานข่าวของสแกนด์เอเชียในวันเสาร์(23ส.ค.) เธอกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์ความตึงเครียดตามแนวชายแดน เน้นย้ำพันธสัญญาของไทยที่มีต่อข้อตกลงหยุดยิง ขณะเดียวกันก็ประณามสิ่งที่เธอให้คำจำกัดความว่าเป็นการโจมตีแบบสุ่มๆของกัมพูชา ที่เล็งเป้าเล่นงานพลเรือน
นอกจากนี้แล้ว เอกอัครราชทูตนิธิวดี ยังระบุว่ากองกำลังกัมพูชาใช้กับระเบิดสังหารบุคคลใหม่ในพื้นที่พิพาท ทำให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บภายในดินแดนของไทย เธอกล่าวว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและอนุสัญญาออตตาวา
ด้วยเหตุนี้ทางเอกอัครราชทูตนิธิวดี จึงเรียกร้องทางนอร์เวย์ ผู้บริจาคมายาวนานต่อโครงการจำกัดกับระเบิดเพื่อมนุษยธรรม เร่งเร้ากัมพูชาให้ร่วมมือกับไทย ในการเก็บกู้กับระเบิดตามแนวชายแดนร่วม
เสียงเรียกร้องของเธอเกิดขึ้นระหว่างการประชุมประจำปีของบรรดาเอกอัครราชทูตอาเซียนและนอร์เวย์ เจ้าหน้าที่และพวกผู้นำภาคธุรกิจ นอกจากนี้แล้วเอกอัครราชทูตนิธิวดี ยังกล่าวถึงความสำเร็จต่างๆนานาของอาเซียนและเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในนั้นรวมถึงข้อตกลงการค้าเสรีไทย-EFTA และการที่ไทยยกระดับการลงทุนเพิ่มมากขึ้นในนอร์เวย์
(ที่มา:สแกนด์เอเชีย)