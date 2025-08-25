ไทยรีบเลย!นายกฯเยอมนีแนะเบอร์ลินหาคู่ค้าใหม่ หลังอียูถูกสหรัฐฯรีดภาษี

เยอรมนีควรมองให้ไกลกว่าข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯกับสหภาพยุโรป(อียู) ที่กำหนดเพดานภาษีสินค้านำเข้าจากอียู 15% ด้วยการหาคู่ค้ารายใหม่ในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า จากการแนะนำของนายกรัฐมนตรีฟรีดริช เมร์ซ ในวันอาทิตย์(24ส.ค.)
"เราจะรับมือการค้าอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น ถ้าอเมริกาไม่เล่นตามกฎเกณฑ์ขององค์การการค้าโลกอีกต่อไป?" เมร์ซกล่าว "เราควรตามหาคู่หูต่างๆนานาในโลกใบนี้ ที่มีความคิดแบบเดียวกับเรา" นายกรัฐมนตรีระบุต่อ
ความเห็นของ เมร์ซ มีขึ้นแม้ว่าสหรัฐฯและอียู บรรลุกรอบข้อตกลงทางการค้าเมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม ตามหลังการเจรจาระหว่างโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีอเมริกา กับ อัวร์ซูลา ฟ็อน แดร์ ไลเอิน ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
"เรามีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ดีกับสหรัฐฯ และบางทีเราอาจรอดพ้นจากผลกระทบรุนแรง" เมร์ซกล่าว อย่างเช่นก็ตามเขาเน้นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเยอรมนีจะเปิดกว้างทางการค้าในอเมริกาใต้, เอเชียและแอฟริกา และการเปิดกว้างนี้น่าจะก่อประโยชน์ร่วมกัน "เราจำเป็นต้องเดินไปตามเส้นทางดังกล่าวอย่างมั่นคง"
(ที่มา:รอยเตอร์)