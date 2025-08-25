ฝรั่งเศสยัวะ! ทูตมะกันพ่อ 'เขยทรัมป์' ร่อนจดหมายตำหนิ 'มาครง' ล้มเหลวปราบปราม 'ลัทธิต้านยิว'

รัฐบาลฝรั่งเศสเรียกเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ชาร์ลส์ คุชเนอร์ เข้าพบ หลังจากที่ทูตอเมริกันรายนี้เขียนจดหมายถึงประธานาธิบดี เอมมานูเอล มาครง โดยกล่าวหาว่าฝรั่งเศส "ล้มเหลว" ไม่ดำเนินการมากพอเพื่อยับยั้งความรุนแรงของลัทธิต่อต้านชาวยิว (antisemitism) ตามถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันอาทิตย์ (24 ส.ค.)
คุชเนอร์ ซึ่งเป็นชาวยิว และเป็นบิดาของ เจเร็ด คุชเนอร์ ลูกเขยของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์จดหมายเปิดผนึกฉบับนี้ลงในหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล (WSJ) ท่ามกลางความแตกแยกอย่างรุนแรงระหว่างฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา และอิสราเอล
ในจดหมายดังกล่าว เขาเรียกร้องให้ มาครง บังคับใช้กฎหมายต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชังอย่างเข้มงวดมากขึ้น และลดการวิพากษ์วิจารณ์อิสราเอล พร้อมชี้ว่าถ้อยแถลงของฝรั่งเศสเกี่ยวกับการรับรองรัฐปาเลสไตน์กระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่อต้านชาวยิวในฝรั่งเศส
“ฝรั่งเศสได้รับทราบข้อกล่าวหาของนาย ชาร์ลส คุชเนอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ซึ่งได้แสดงความกังวลในจดหมายถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของพฤติกรรมต่อต้านชาวยิวในฝรั่งเศส และระบุว่าทางการฝรั่งเศสไม่ได้ดำเนินการอย่างเพียงพอในการปราบปราม” กระทรวงการต่างประเทศเมืองน้ำหอม แถลง
“ข้อกล่าวหาของเอกอัครราชทูตเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้” กระทรวงระบุ พร้อมเสริมว่าจะมีกาาเรียกตัว คุชเนอร์ เข้าพบในวันจันทร์ (25)
จดหมายของ คุชเนอร์ ฉบับนี้มีขึ้นหลังจากที่นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู แห่งอิสราเอล ก็ได้ส่งจดหมายถึง มาครง เช่นกันเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว โดย เนทันยาฮู กล่าวหา มาครง ว่ามีส่วนปลุกกระแสต่อต้านชาวยิวด้วยการเรียกร้องให้นานาชาติรับรองรัฐปาเลสไตน์ ตามรายงานของหนังสือพิมพ์เยรูซาเลมโพสต์
มาครง กลายเป็นหนึ่งในผู้นำโลกที่วิพากษ์วิจารณ์การทำสงครามในกาซาของ เนทันยาฮู อย่างรุนแรง โดยเฉพาะในแง่ของจำนวนพลเรือนปาเลสไตน์ที่เสียชีวิต ขณะที่ ทรัมป์ ยังคงสนับสนุนผู้นำอิสราเอลอย่างเหนียวแน่น
“ถ้อยแถลงสาธารณะที่โจมตีอิสราเอล และการแสดงท่าทีสนับสนุนการยอมรับรัฐปาเลสไตน์ ยิ่งทำให้กลุ่มหัวรุนแรงกล้าแสดงออก ยุยงให้เกิดความรุนแรง และเป็นอันตรายต่อชีวิตของชาวยิวในฝรั่งเศส ในโลกปัจจุบันนี้การต่อต้านลัทธิไซออนิสต์ (anti-Zionist) ก็คือการต่อต้านชาวยิว (antisemitism) อย่างแท้จริง” คุชเนอร์ ระบุ
เจเร็ด คุชเนอร์ บุตรชายของคุชเนอร์ แต่งงานกับอิวานกา ทรัมป์ บุตรสาวของทรัมป์ ซึ่งเปลี่ยนมานับถือศาสนายิวก่อนแต่งงานเมื่อปี 2009 ทั้งคู่มีบุตรสามคนที่เติบโตมาในฐานะชาวยิว
ที่ผ่านมา มาครง วิจารณ์การต่อต้านชาวยิวอย่างเปิดเผยว่าขัดต่อค่านิยมของฝรั่งเศส และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อปกป้องศาสนสถานยิวและศูนย์กลางชาวยิวอื่นๆ เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่อต้านชาวยิวที่เชื่อมโยงกับความขัดแย้งในกาซา
ที่มา: รอยเตอร์