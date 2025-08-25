มองบวกสุดๆ! รองปธน.สหรัฐฯ 'เจดี แวนซ์' ชี้รัสเซียยอม 'อ่อนข้อ' มากแล้ว เพื่อปูทางสู่สันติภาพกับยูเครน

เจดี แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ให้ความเห็นว่ารัสเซียได้ "ยอมอ่อนข้ออย่างมีนัยสำคัญ" ต่อข้อตกลงในการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับยูเครน และมั่นใจว่ามีความคืบหน้าเกิดขึ้น แม้จะไม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการยุติความขัดแย้งก็ตาม
ระหว่างให้สัมภาษณ์ในรายการ "Meet the Press with Kristen Welker" ทางสถานีโทรทัศน์ NBC แวนซ์ กล่าวว่าประธานาธิบดี วลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซียได้แสดงท่าทีอ่อนข้ออย่างมีนัยสำคัญหลายประการ รวมถึงการยอมให้ยูเครนได้รับหลักประกันความมั่นคงเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซียในอนาคต
“ผมคิดว่ารัสเซียได้ยอมประนีประนอมอย่างมากเพื่อประธานาธิบดี (โดนัลด์) ทรัมป์ เป็นครั้งแรกตลอดช่วงเวลา 3 ปีครึ่งของสงครามครั้งนี้” แวนซ์กล่าวในบทสัมภาษณ์ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ (24 ส.ค.)
“พวกเขาตระหนักแล้วว่าไม่สามารถสถาปนารัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นในเคียฟได้ และแน่นอนว่านั่นคือข้อเรียกร้องที่สำคัญในช่วงแรกๆ และที่สำคัญคือพวกเขายอมให้มีหลักประกันความมั่นคงบางประการสำหรับบูรณภาพแห่งดินแดนของยูเครน”
เซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ระบุในบทสัมภาษณ์ที่ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ (24) ว่า กลุ่มประเทศต่างๆ รวมถึงคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSC) ควรเป็นผู้ค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน
วันศุกร์ที่แล้ว (22) ทรัมป์ ได้ย้ำคำขู่อีกครั้งว่าจะคว่ำบาตรรัสเซียหากไม่มีความคืบหน้าไปสู่การทำข้อตกลงยุติสงครามยูเครนภายใน 2 สัปดาห์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความไม่พอใจมอสโกเพียง 1 สัปดาห์หลังจากที่เขาได้พบปะกับ ปูติน ที่รัฐอะแลสกา
แวนซ์ กล่าวว่า มาตรการคว่ำบาตรจะถูกพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป แต่ก็ยอมรับว่าบทลงโทษใหม่ๆ ไม่น่าจะกระตุ้นให้รัสเซียตกลงหยุดยิงกับยูเครน
แวนซ์ ระบุด้วยว่า การที่ ทรัมป์ สั่งรีดภาษีสินค้าอินเดียเพิ่มอีก 25% ในเดือนนี้เพื่อลงโทษนิวเดลีที่ซื้อน้ำมันรัสเซีย ถือเป็นแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ถูกนำมาใช้เพื่อสันติภาพ
“ท่านพยายามบอกอย่างชัดเจนว่า รัสเซียอาจถูกรับกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหากพวกเขายับยั้งการสังหารหมู่ และพวกเขาจะถูกโดดเดี่ยวต่อไปหากไม่หยุดการสังหารหมู่” แวนซ์ กล่าว
ที่มา: รอยเตอร์