หน่วยงานยูเอ็นติงรัฐยิวเลิกโกหก เตือนพื้นที่กาซาเจอภาวะอดอยาก

เอเอฟพี – เนทันยาฮูยันไม่มีความอดอยากในกาซา ด้านข้าหลวงใหญ่ยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอตอกกลับถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลอิสราเอลควรหยุดปฏิเสธเรื่องนี้ ขณะที่มีคำเตือนว่า ภาวะอดอยากกำลังจะลุกลามครอบคลุมพื้นที่ 2 ใน 3 ของกาซาปลายเดือนกันยายน
คลิปจากเอเอฟพีเผยให้เห็นผู้หญิงและเด็กปะปนอยู่ในฝูงชนที่กำลังเบียดเสียดตะโกนขออาหารในกาซาซิตี้ เมืองใหญ่ที่สุดในฉนวนกาซาที่อิสราเอลมีแผนบุกยึด เด็กชายคนหนึ่งใช้มือปาดเศษข้าวที่เหลือติดก้นหม้ออาหารเข้าปาก และเด็กหญิงอีกคนนั่งตักข้าวที่อยู่ในถุงพลาสติกกินอยู่นอกเต็นต์
ที่ครัวมูลนิธิการกุศลแห่งหนึ่งในเดียร์ เอล-บาลาห์ อัมม์ โมฮัมหมัด วัย 34 ปี บอกว่า การประกาศของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ว่า กาซาเผชิญภาวะอดอยาก “ช้าไปมาก” และสำทับว่า เด็กๆ ไม่มีเรี่ยวแรงจะตื่นขึ้นมาเพราะไม่ได้กินทั้งอาหารและน้ำ
ทั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (22 ส.ค.) ยูเอ็นประกาศว่า กาซากำลังเผชิญความอดอยากอันเนื่องมาจากการขัดขวางอย่างเป็นระบบของอิสราเอล เพื่อปิดกั้นการจัดส่งความช่วยเหลือเข้าสู่กาซาตลอดระยะเวลากว่า 22 เดือนที่เกิดสงคราม
หน่วยงานริเริ่มการจำแนกประเภทความมั่นคงทางอาหารแบบบูรณาการ (ไอพีซี) ที่ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเมินว่า มีชาวปาเลสไตน์ 500,000 คนเผชิญภาวะอดอยากในเขตการปกครองกาซา ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 5 ของดินแดนปาเลสไตน์แห่งนี้ที่รวมถึงกาซาซิตี้ แต่นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ปฏิเสธว่า รายงานดังกล่าว “โกหกทั้งเพ”
ต่อมาในวันเสาร์ ฟิลิป ลาซซารินี ข้าหลวงใหญ่สำนักงานบรรเทาทุกข์และจัดหางานของยูเอ็นสำหรับผู้ลี้ภัยปาเลสไตน์ (ยูเอ็นอาร์ดับเบิลยูเอ) ตอกกลับว่า ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลอิสราเอลจะหยุดปฏิเสธว่า ไม่มีภาวะอดอยากที่ตนเองก่อขึ้นในกาซา พร้อมเรียกร้องผู้มีอำนาจและอิทธิพลทั้งหมดกดดันอิสราเอลให้ยุติการปิดกั้นการลำเลียงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าสู่กาซา
นอกจากนั้นไอพีซียังคาดว่า ภาวะอดอยากอาจขยายไปยังเดียร์ เอล-บาลาห์และข่านยูนิสปลายเดือนหน้า ครอบคลุมพื้นที่ราว 2 ใน 3 ของกาซา
ขณะเดียวกัน อิสราเอลยังคงระดมทิ้งระเบิดใส่กาซา คลิปจากเอเอฟพีเผยให้เห็นควันดำคละคลุ้งเหนือเขตไซตูนในกาซาซิตี้
มาห์มูด บาสซาล โฆษกหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของกาซา ระบุว่า สถานการณ์ในย่านซาบราและไซตูนเป็น “หายนะโดยสิ้นเชิง” ย่านที่พักอาศัยพังราบเป็นหน้ากลอง
อาหมัด จุนดิเยห์ วัย 35 ปี เล่าว่า ติดอยู่ทางเหนือของไซตูนและอยู่อย่างหวาดกลัว แต่ไม่รู้จะหนีไปไหนเพราะไม่มีที่ปลอดภัยหลงเหลืออยู่ในกาซา เขายังบอกอีกว่า มีแต่เสียงเครื่องบินรบ ปืนใหญ่ และระเบิดจากโดรนตลอดเวลาจนเหมือนว่า จุดจบใกล้มาถึงแล้ว
อิสราเอล แคตซ์ รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอล ประกาศเมื่อวันศุกร์ว่า อิสราเอลจะทำลายกาซาซิตี้เช่นเดียวกับพื้นที่อื่นๆ ของกาซา หากฮามาสยังไม่ยอมวางอาวุธ ปล่อยตัวประกันที่เหลืออยู่ทั้งหมด และยุติสงครามตามเงื่อนไขของอิสราเอล
ทั้งนี้ สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2023 หลังจากนักรบฮามาสบุกเข้าไปสังหารเหยื่อ 1,219 คนในอิสราเอล ซึ่งข้อมูลของทางการระบุว่า ส่วนใหญ่เป็นพลเรือน นอกจากนั้นฮามาสยังจับตัวประกันราว 250 คนกลับไปคุมขังในกาซา
นับจากนั้น อิสราเอลได้ตอบโต้ด้วยการระดมโจมตีกาซา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้อย่างน้อย 62,622 คน จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซา ซึ่งยูเอ็นระบุว่า เชื่อถือได้
บาสซาล โฆษกหน่วยงานป้องกันภัยพลเรือนของกาซา เผยว่า วันเสาร์มีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 51 คนจากการโจมตีของอิสราเอลทั่วกาซา