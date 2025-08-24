จัดหนัก! มอสโกโวย “เคียฟ” ส่งโดรนโจมตีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รัสเซียถึง “คูร์สก์-เลนินกราด” ฉลองวันประกาศเอกราชยูเครนแยกตัวจากโซเวียตเก่า “นายกฯแคนาดา” บุกพบเซเลนสกี

เอพี/เอเจนซีส์ – รัสเซียล่าสุดกล่าวหาเคียฟวันอาทิตย์(24 ส.ค)ส่งฝูงโดรนโจมตีเกิดไฟไหม้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รัสเซียในแคว้นคูร์สก์และแคว้นเลนินกราดข้ามคืนที่ผ่านมาฉลองประกาศเอกราชครบรอบ 34 ปีแยกตัวจากอดีตสหภาพโซเวียตสำเร็จ ด้านนายกรัฐมนตรีแคนาดา มาร์ค คาร์นีย์ บินเข้ากรุงเคียฟพบประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ถึงที่เฉลิมฉลองวันชาติยูเครนรวมผู้แทนจากสหรัฐฯ รัฐมนตรีกลาโหมชาตินาโตเกือบทั้งหมด
เอพีรายงานวันอาทิตย์(24 ส.ค)ว่า เจ้าหน้าที่รัสเซียออกมายอมรับว่า โรงงานพลังไฟฟ้านิวเคลียร์ทางตะวันตกที่แคว้นคูร์สก์ รวมถึงแหล่งพลังงานอื่นๆไม่กี่แห่งโดนโจมตีด้วยฝีมือเคียฟส่งโดรนเข้ามาโจมตีในชั่วข้ามคืร
อ้างอิงจากแถลงการณ์ของโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์คูร์สก์ทางเทเลแกรมพบว่า สามารถดับไฟไหม้ได้อย่างรวดเร็ว ขณะที่การโจมตีไปที่หม้อแปลงไฟฟ้าสร้างความเสียหาย แต่ทว่าระดับกัมมันตภาพรังสีที่วัดได้ยังคงอยู่ในระดับปกติ
IAEA ของสหประชาชาติแถลงว่า รับรู้ผ่านรายงานสื่อว่า หม้อแปลงไฟฟ้าที่โรงงานนิวเคลียร์รัสเซียเกิดไฟไหม้สาเหตุมาจากปฎิบัติการทหาร พร้อมเปิดเผยว่าผู้อำนวยการใหญ่ IAEA ราฟาเอล มาริโน กร็อสซี (Rafael Mariano Grossi) แถลงว่า โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งต้องได้รับการปกป้องตลอดเวลา
เอพีรายงานว่า เจ้าหน้าที่ดับเพลิงรัสเซียถูกส่งไปดับไฟไหม้ที่ท่า Ust-Luga ในแคว้นเลนินกราดซึ่งเป็นท่าเรือส่งออกพลังงานสำคัญ ผู้ว่าการแคว้นคาลินินกราดแถลงมีโดรนรัสเซียราว 10 ตัวถูกยิงตกก่อนที่ซากโดรนเหล่านั้นจะเกิดไฟไหม้
กระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถสกัดโดรนยูเครนเหนือดินแดนรัสเซียตั้งแต่ข้ามคืนมาจนถึงวันอาทิตย์ไว้ได้ 95 ตัว
เอพีรายงานว่าขณะเดียวกันรัสเซียยิงโดรน 72 ตัวและตัวหลอกอีกจำนวนหนึ่งและยิงมิสไซล์ร่อน 1 ลูกเข้าไปในยูเครนในชั่วข้ามคืนมาจนถึงวันอาทิตย์(24) กองทัพอากาศรัสเซียแถลง และเสริมต่อว่ามีโดรน 48 ตัวจากทั้งหมดโดนสกัดยิงตกหรือกวนสัญญาณ
เหตุโจมตีโดรนเกิดขึ้นบังเอิญตรงกับยูเครนฉลองวันประกาศเอกราชครบรอบ 34 ปีที่แยกตัวออกจากสหภาพโซเวียตสำเร็จเมื่อปี 1991 ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิมีร์ เซเลนสกี ออกแถลงการณ์ผ่านวิดีโอจากจตุรัสไมดาน(Maidan Nezalezhnosti)ซึ่งเป็นจตุรัสแห่งอิสรภาพโดยย้ำถึงความมุ่งมั่นของยูเครน
“พวกเรากำลังสร้างยูเครนที่จะมีความแข็งแกร่งและอำนาจเพียงพอที่จะอยู่ในความมั่นคงและสันติภาพ” ประธานาธิบดีแถลงพร้อมย้ำถึง “แค่เสรีภาพ”
พร้อมกันนี้ยังระบุว่า “อนาคตข้างหน้าของพวกเราต้องขึ้นกับพวกเราแต่ผู้เดียว” เป็นการชี้ไปถึงการประชุมซัมมิตระหว่างสหรัฐฯ-รัสเซียที่รัฐอะแลสกาเมื่อต้นสิงหาคมที่มีจำนวนมากวิตกว่าจะทำให้ผลประโยชน์ยูเครนและยุโรปไม่ได้รับความสนใจเป็นหลัก
เซเลนสกีกล่าวว่า “และโลกได้รู้สิ่งนั้น และโลกเคารพต่อสิ่งนี้ (และ)เคารพยูเครน โดยยูเครนถูกมองว่าเท่าเทียม”
เอพีรายงานว่าในการฉลองวันชาติยูเครนมีผู้นำแดนเมเปิล นายกรัฐมนตรี มาร์ค คาร์นีย์ เดินทางไกลจากกรุงออตตาวามาจนถึงกรุงเคียฟ ยูเครน วันอาทิตย์(24)เพื่อพบกับประธานาธิบดีเซเลนสกี
ขณะที่นอร์เวย์ประกาศความช่วยเหลือทางการทหารใหม่แก่ยูเครนจำนวน 7 พันล้านโครเนอร์(695 ล้านดอลลาร์สำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ โดยนายกรัฐมนตรีนอร์เวย์ โจนาส กาห์ร์ สโตร์ (Jonas Gahr Store) กล่าวว่า นอร์เวย์และเยอรมันร่วมกันให้การสนับสนุนระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออต 2 ระบบ รวมมิสไซล์ โดยที่นอร์เวย์จะช่วยจัดหาระบบเรดาร์ป้องกันภัยให้ยูเครน
อ้างอิงจากเคียฟอินดิเพนเดนท์ของยูเครนพบว่า อ้างอิงจากประธานาธิบดียูเครนพบว่า ยังมีรัฐมนตรีกลาโหมชาติยุโรปทั้ง สวีเดน โรมาเนีย ลิทัวเนีย และลัตเวีย รวมไปถึงรัฐมนตรีด้านกิจการทหารผ่านศึกอังกฤษเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานวันประกาศเอกราชยูเครน
นอกจากนี้พบว่าทูตพิเศษด้านยูเครนของสหรัฐฯ คีธ เคลล็อกก์( Keith Kellogg) พบปรากฎตัวในใจกลางกรุงเคียฟเช่นกัน
ก่อนหน้าในวันศุกร์(22) พบเลขาธิการใหญ่นาโต มาร์ค รุตเตอ เดินทางมาที่กรุงเคียฟในแสดงสัญญาการให้หลักประกันสันติภาพแก่ยูเครน
โพลิติโกของสหรัฐฯรายงานว่า ทั้งรุตเตอร์และเซเลนสกีต่างเรียกร้องให้พันธมิตรทั้งหลายเดินหน้าไปไกลกว่าท่าทีทางสัญลักษณ์และมอบกรอบการทำงานที่ดูเหมือนและคล้ายกับมาตรา 5 ของนาโตที่มีสหรัฐฯร่วมเป็นสมาชิกเป็นปราการป้องกันร่วมภัยคุกคามจากภายนอก