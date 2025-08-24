ปชต.อยู่ไหน? ทรัมป์ส่ง FBI บุกบ้านอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวสมัยแรกของตัวเอง “จอห์น โบลตัน” เซ่นวิจารณ์ไม่เลิก หลัง จิมมี คิมเมล เซเลบทีวีอเมริกันคนดังขอ 'สัญชาติอิตาลี' เตรียมหนีทรัมป์ไปยุโรป

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ – FBI บุกฟ้าผ่าวันศุกร์(23 ส.ค)บ้านพักของอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวสมัยทรัมป์ 1 จอห์น โบลตัน เกี่ยวข้องกับเอกสารลับระดับชาติ ด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ อ้างเสียงแข็งไม่เกี่ยวข้องกับวิจารณ์ทรัมป์รายวัน ตามหลังคนดังแห่หนีทรัมป์ ผู้จัดทีวีทอล์กโชว์กลางคืนชื่อดัง จิมมี คิมเมล ได้สัญชาติอิตาลีเปรยเตรียมหนีไปอยู่ยุโรปทนทรัมป์ไม่ได้
ฟ็อกซ์นิวส์ของสหรัฐฯรายงานวันอาทิตย์(24 ส.ค)ว่า FBI เอเจนซีส์บุกบ้านของอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯสมัยทรัมป์ 1 จอห์น โบลตัน (John Bolton) ที่เมืองเบเธสดา(Bethesda) รัฐแมรีแลนด์เมื่อเช้าวันศุกร์(22) กลายเป็นจุดตรึงเครียดรอบใหม่ในความสัมพันธ์ที่ยุ่งยากของเขาที่มีต่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์
นอกจากนี้เอเจนต์ FBI ยังได้บุกไปที่สำนักงานของโบลตันในกรุงดีซี
เหตุผลเบื้องหลังการบุดเกี่ยวข้องกับการที่โบลตันส่งเอกสารลับไปหาครอบครัวของเขาจากอีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวระหว่างทำงานในตำแหน่งที่ทำเนียบขาว อ้างอิงจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์กโพสต์ที่ได้อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐฯที่เปิดเผยว่า ผู้อำนวยการ FBI แคช ปาเตล (Kash Patel) เป็นคนออกคำสั่ง
ไม่นานหลังจากปฎิบัติการบุกค้นเริ่ม ผู้อำนวยการ FBI ได้โพสต์บนแพลตฟอร์ม X ว่า “ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย...(FBI)เอเจนต์กำลังอยู่ในภารกิจ”
ส่วนรองผู้อำนวยการ FBI แดน บอนจีโน (Dan Bongino) แชร์โพสต์ของปาเตลและกล่าวว่า “ไม่มีความอดทนต่อคอร์รัปชันสาธารณะ”
ทั้งนี้โบลตันกลายเป็นเหยื่อล่าแม่มดรายล่าสุดของประธานาธิบดีทรัมป์ เขาเคยรับตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาความมั่นคงสหรัฐฯในรัฐบาลทรัมป์สมัยแรก เขายังไม่ได้ถูกจับหรือส่งตัวเข้าเรือนจำล่าสุด ผู้นำสหรัฐฯคนปัจจุบันได้สั่งยกเลิกการเข้าถึงชั้นความลับและรายละเอียดตำรวจลับสหรัฐฯเมื่อมกราคมปี 2025 ซึ่งเป็นเดือนที่เขาเข้าสู่พิธีสาบานตน
อย่างไรก็ตามทรัมป์อ้างกับสาธารณะไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ FBI บุกบ้านโบลตันเมื่อวันศุกร์(22)และกลายเป็นข่าวครึกโครมไปทั่วสหรัฐฯ ผู้นำสหรัฐฯอ้างว่ารู้เรื่องการบุกจากการรายงานของโทรทัศน์
NBC News รายงานว่า อย่างไรก็ตามรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เจดี แวนซ์ ออกมายืนยันว่า การส่ง FBI ออกไปบุกบ้านโบลตันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่เขาแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำสหรัฐฯแต่อย่างใด
เขายืนยันในรายการให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ MSNBC ว่า รัฐบาลทรัมป์กำลังอยู่ในขั้นแรกเริ่มของการสอบสวนอดีตที่ปรึกษา จอห์น โบลตัน
ในการให้สัมภาษณ์ยังยืนยันว่า คดีนี้มีศูนย์กลางที่การจับเก็บเอกสารลับสหรัฐฯ
ฟ็อกซ์นิวส์ชี้ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงความเห็นว่า โบลตันเป็นคนเงียบเว้นแต่เมื่ออยู่หน้าจอทีวีที่เขาจะสามารถพูดเรื่องเลวร้ายเกี่ยวกับทรัมป์ได้
การบุกค้นวันศุกร์(22) เกิดขึ้นเมื่อเวลา 07.00 น.และสอบสวนถึงการจัดเก็บเอกสารลับแลละเอกสารที่ถูกใช้ในการรั่วไปถึงสื่อ แหล่งข่าวใกล้ชิดเปิดเผยกับ NBC News
ทั้งนี้โบลตันเคยวิจารณ์ทรัมป์ในการเก็บเอกสารลับสหรัฐฯหลัง FBI บุกคฤหาสน์มาราลาโก (Mar-a-Lago) เมื่อปี 2022 ซึ่งมีการพบจดหมายประธานาธิบดีเกาหลีเหนือ คิม จองอึน ถูกเก็บไว้ ก่อนเขาจะโดนดำเนินคดี แต่ในเวลาต่อมาคดีต้องถูกเพิกถอนไปเมื่อกรกฎาคมปี 2024
ตั้งแต่ทรัมป์เข้าสู่อำนาจรอบใหม่เขาใช้อำนาจทางการเมืองและทางความมั่นคงรวมกองทัพสหรัฐฯเข้ากวาดล้างฝ่ายตรงข้ามเป็นต้นว่า ใช้กำลังทหารเข้าไปตรึงกำลังใน LA ฐานของพรรคเดโมแครตและล่าสุดมีข่าวจะส่งกำลังเข้าไปเมืองชิคาโกซึ่งมีนโยบาย sanctuary city หรือการให้คุ้มกันต่อผู้อพยพ
ก่อนหน้าโบลตันจะถูก FBI บุกบ้านแล้วพบว่าอดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์ โคมีย์ (James Comey) ถูกสำนักงานตำรวจลับสหรัฐฯที่ทำหน้าที่อารักขาประธานาธิบดีทรัมป์เรียกตัวไปสอบสวน
ล่าสุดกลายเป็นที่โจษจันเมื่อนักจัดรายการทีวีชื่อกระฉ่อนของอเมริกา จิมมี คิมเมล (Jimmy Kimmel) สายลิเบอรัลคู่อริทรัมป์ผ่านหน้าจอล่าสุดตามการรายงานของหนังสือพิมพ์ลอสแอนเจลิสไทม์สเมื่อวันที่ 12 ส.คที่ผ่านมาว่า เขาได้สัญชาติอิตาลีเพื่อเป็นทางหนีทรัมป์ไปยุโรป
ตามรายงานระบุว่า เขาเพิ่งได้สัญชาติอิตาลีจากญาติข้างแม่ของเขาเป็นชาวอิตาลี ซึ่งตั้งแต่หลังจากผู้นำสหรัฐฯสามารถทำให้ CBS News ปลด สตีเฟน โคลแบร์ต์ (Stephen Colbert) ออกจากรายการทอล์กโชว์ดึก และทรัมป์ได้หมายหัวคิมเมลไปคนต่อไป
ก่อนหน้าคิมเมลพบว่ามีผู้จัดคนดัง "Ellen" DeGeneres ที่เคยสัมภาษณ์ทีมฟุตบอลหมูป่าอะคาเดมีที่รอดตายจากถ้ำหลวงขุนนางนอนที่จ.เชียงรายสำเร็จและภรรยา Portia de Ross ได้ย้ายจากสหรัฐฯหนีไปอาศัยที่อังกฤษตามหลังการยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ชนะเลือกตั้ง