ป่วยทิพย์ชั้น 14? อดีตปธน.ศรีลังกา “รานิล วิกรมสิงเห” อ้างป่วยขาดน้ำเฉียบพลันเข้ารพ หลังโดนจับข้อหาผลาญภาษีปชช. “16.6 ล้านรูปี” บินช้อปหรู 2 วันทริปลอนดอน

เอเจนซีส์/MGRออนไลน์ - อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา รานิล วิกรมสิงเห วันศุกร์(22 ส.)กลายเป็นผู้นำคนแรกโดนจับข้อหาคอร์รัปชันใช้เงินรัฐร่วม16.6 ล้านศรีลังการูปี( 40,000 ปอนด์)ทริปส่วนตัวเที่ยวกรุงลอนดอนปี 2023 ถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลวันเสาร์(24 ส.ค) 1 วันหลังโดนจับอ้างป่วยขาดน้ำเฉียบพลันในประเทศที่เคยเกิดเศรษฐกิจหายนะครั้งร้ายแรงเงินตราต่างประเทศเกลี้ยงคลังปี 2022 จนประชาชนลุกฮือขับไล่ตระกูลราชปักษาตกจากอำนาจ
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(24 ส.ค)ว่า อดีตประธานาธิบดีศรีลังกา รานิล วิกรมสิงเห วัย 76 ปีถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลวันเสาร์(23) ข้อหาคอร์รัปชันใช้เงินภาษีประชาชนหลายล้านศรีลังการูปีในการเดินทางส่วนตัวไปต่างประเทศท่ามกลางการกวาดล้างทั่วประเทศ
วิกรมสิงเหโดนจับในวันศุกร์(22)และส่งตัวเข้าเรือนจำหลังการเดินทางไปอังกฤษเป็นเวลา 2 วันเมื่อกันยายนปี 2023 หลังภริยาของอดีตผู้นำศรีลังกาได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์(honorary professorship)จากมหาวิทยาลัยวูล์ฟเวอร์แฮมตัน(University of Wolverhampton)
อ้างอิงจากเดลีเทเลกราฟของอังกฤษ เป็นที่น่าตกใจว่า การเดินทางไปอังกฤษแค่ 2 วันแต่ทว่ากลับมีค่าใช้จ่ายถึง 16.6 ล้านศรีลังการูปี( 40,000 ปอนด์) สำหรับคณะ 10 คน และวิกรมสิงเหอ้างว่า ค่าใช้จ่ายหลายล้านศรีลังการูปีนี้ภรรยาเป็นคนจ่ายทั้งหมดด้วยตัวเองและไม่มีการใช้เงินรัฐมาเกี่ยวข้อง
ทั้งนี้เป็นการเดินทางขากลับจากการประชุมกลุ่มชาติ G77 ที่กรุงฮาวาน คิวบาและการประชุมใหญ่สหประชาชาติที่นิวยอร์ก สหรัฐฯ
หากว่าเขาถูกตัดสินผิดจริงต้องได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในเรือนจำและปรับอีก 16.6 ล้านศรีลังการูปี หรือราว 41,000 ปอนด์
เดอะการ์เดียนชี้ว่า มีรายงานว่าเขาถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งชาติโคลอมโบ(Colombo National hospital) และมีอาการคงที่จากอาการป่วยโรคขาดน้ำเฉียบพลัน
วิกรมสิงเหขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีศรีลังกาแทนเมื่อกรกฎาคมปี 2022 หลังประธานาธิบดีศรีลังกาในเวลานั้น โกตาบายา ราชปักษาเมื่อวันที่ 13 ก.ค ปีเดียวกันถูกประชาชนลุกฮือขับไล่จนต้องหนีออกนอกประเทศไปพร้อมกับครอบครัวโดยเครื่องบินทหารเข้ามัลดีฟส์ และในวันถัดมาส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งก่อนบินเข้าสิงคโปร์หลังจากนั้น
เกิดขึ้นหลังศรีลังกาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงในปี 2022 หลังไม่มีเงินทุนสำรองในรูปเงินตราสกุลต่างประเทศเหลือเพื่อจ่ายสำหรับสินค้านำเข้าทั้งเชื้อเพลิง ยารักษาโรค และปัจจัยพื้นฐานสำคัญส่งผลทำให้เมื่อต้นปี 2022 ประชาชนศรีลังกาต้องประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับเป็นเวลายาวนานรวมไปถึงไฟตามท้องถนนและนำมาสู่การผิดนัดชำระหนี้ประชาชนลุกฮือขับไล่ตระกูลราชปักษาจนกลายเป็นข่าวดังที่ได้มีโอกาสเห็นสระว่ายน้ำอยู่ด้านในที่พักประธานาธิบดีราชปักษา