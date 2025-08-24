นั่นมันแผ่นดินไทย!รองนายกฯเขมรเมินไทยกั้นรั้วลวดหนาม วอนชาวกัมพูชาไว้ใจรัฐบาลจะพากลับเข้าบ้านโดยเร็ว

ปรัก โสขนน์ รองนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ควบเก้าอี้รัฐมนตรีต่างประเทศ เรียกร้องพลเมืองชาวเขมร ให้ไว้ใจรัฐบาลในการคลี่คลายข้อพิพาทชายแดนกับไทย โดยรับประกันกับประชาชนว่ากำลังอยู่ในความพยายามในการเปิดทางให้ชาวบ้านผู้พลัดถิ่นกลับเข้าที่พักอาศัยของตนเองเร็วๆนี้
ระหว่างพบปะพูดคุยกับพวกชาวบ้านท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ นายปรัก โสขนน์ กล่าวว่า "เรากำลังทำงานอย่างหนักในการเจรจา เพื่อที่ประชาชนของเราจะสามารถเดินทางกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็ฯไปได้"
ความคิดเห็นของนายปรัก โสขนน์ มีขึ้นระหว่างการเดินทางลงพื้นที่บ้านโชคเจและบ้านเปรยจัน ตำบลอูเบยฉวน อำเภออูชรอฟ จังหวัดบันเตียเมียน บริเวณที่ทางสำนักข่าวแขมรไทม์สอ้างว่าบ้านเรือนของชาวบ้านกัมพูชา ถูกทหารไทยบุกรุก ตามหลังข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกองทัพทั้ง 2 ประเทศ
การลงพื้นที่ดังกล่าวร่วมด้วยบรรดาผู้แทนทูตต่างชาติที่ประจำอยู่ในกัมพูชา คณะผู้แทนจากหน่วยงานสหประชาชาติและองค์กรเอ็นตีโอทั้งหลาย โดยคณะผู้แทนเหล่านี้ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ บริเวณที่กองกำลังของไทยถูกกล่าวหายึดครองดินแดนแต่เพียงฝ่ายเดียวโดยกั้นรั้ว ตาขายและวางรั้วลวดหนาม รวมถึงยางรถยนต์ ตามแนวพื้นที่พิพาทชายแดน
ระหว่างภารกิจดังกล่าวนายปรัก โสขนน์ ได้บรรยายสรุปแก่บรรดานักการทูตและคณะผู้แทนจากสหประชาชาติในพัฒนาการล่าสุดในสถานการณ์ตามแนวชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทย เช่นเดียวกับสภาพความเป็นอยู่ของพลเรือนกัมพูชาที่ใช้ชีวิตอยู่ใกล้แนวพิพาท
รองนายกรัฐมนตรีรายนี้เน้นว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นคลี่คลายประเด็นพิพาทนี้อย่างสันติและในทางการทูต ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญลำดับต้นๆกับความผาสุกของพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความตึงเครียดเมื่อเร็วๆนี้
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส)