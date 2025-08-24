ไม่ภักดี!รบ.ทรัมป์ล้างบางเพนตากอน ปลดฟ้าผ่าผบ.ข่าวกรองกลาโหม-จนท.ระดับสูงอื่นๆ

พีท เฮกเซธ รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯ ไล่ออกหัวหน้าหน่วยข่าวกรองเพนตากอนและผู้บัญชาการทหารระดับสูงคนอื่นๆอีก 2 ราย เจ้าหน้าที่อเมริกา 3 รายเปิดเผยกับรอยเตอร์เมื่อวันศุกร์(22ส.ค.) นับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ในการล้างบางพวกเจ้าหน้าที่ในเพนตากอน
ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าทำไม พลเรือโท เจฟฟรีย์ ครูส ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยข่าวกรองกลาโหมถึงโดนไล่ออก ก่อนที่ เฮกเซธ ขยายวงการล้างบางเพิ่มเติมในเวลาต่อมาในวันศุกร์(22ส.ค.) โดยพวกเจ้าหน้าที่เผยว่า นอกเหนือจาก ครูส แล้ว ทาง เฮกเซธ ยังออกคำสั่งปลดหัวหน้าหน่วยกองหนุนกองทัพเรือสหรัฐฯและผู้บัญชาการกองบัญชาการสงครามพิเศษของกองทัพเรือด้วย ซึ่งต่างไม่ทราบเหตุผลเช่นกันว่าทำไมถึงโดนไล่ออก
"การไล่ออกเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูง เป็นการตอกย้ำอีกครั้งถึงนิสัยคุกคามหน่วยข่าวกรองที่อันตรายของรัฐบาลทรัมป์ เพื่อทดสอบความจงรักภักดีแทนที่จะปกป้องประเทศชาติ" มาร์ค วอร์เนอร์ วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ รองประธานคณะกรรมาธิการข่าวกรองวุฒิสภาพกล่าว
ความเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลทรัมป์ ในการลงโทษพวกเจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ข่าวกรองและเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ถูกมองว่ามีปัญหาไม่ลงรอยกับทรัมป์
เมื่อเดือนเมษายน ทรัมป์ ไล่ออกพลเอก ทิโมธี ฮอห์ ผู้อำนวยการสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ ในการล้างบางที่รวมถึงเจ้าหน้าที่หลายสิบคน ณ สถาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว
นอกจากนี้แล้ว เฮกเวธ ยังเคลื่อนไหวเลยเถิดไปจนถึงพวกเจ้าหน้าที่ทหารในเครื่องแบบ ณ เพนตากอน โดยในเดือนกัมภาพันธ์ เขาไล่ออกพลอากาศเอก ซี.คิว.บราวน์ แห่งกองทัพอากาศ ประธานเสนาธิการทหารร่วม ผู้ซึ่งถูกปลดพร้อมพลเรือเอกและพลเอกคนอื่นๆอีก 5 นาย ในการยกเครื่องระดับแกนนำของกองทัพอเมริกา
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศเผยแพร่ถ้อยแถลงที่สร้างความประหลาดใจในวันจันทร์(28ส.ค.) บอกว่าเขามีแผนเกษียณอายุหลังวาระการดำรงตำแหน่งผ่านไปเพียงครึ่งทางเท่านั้น
ใขณะที่ยังไม่ทราบอย่างชัดเจนว่าทำไม ครูส ถึงโดนไล่ออก แต่มันมีขึ้นตามหลังกรณีผลประเมินเบื้องต้นของหน่วยข่าวกรองกลาโหมรั่วถึงสื่อมวลชน ซึ่งพบว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของสหรัฐฯเล็งเป้าเล่นงานที่ตั้งทางนิวเคลียร์ 3 แห่งของอิหร่าน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ก่อความเสียหายเพียงเล็กน้อยและผลักโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานล่าถอยกลับไปไม่กี่เดือน สวนทางกับคำกล่าวอ้างของทรัมป์ที่บอกว่าเป้าหมายเหล่านั้นถูกลบล้างแล้ว
คำประเมินที่หลุดออกมา ก่อความขุ่นเคืองแก่ทรัมป์ ส่วนทำเนียบขาวประณามคำประเมินลับสุดยอดดังกล่าวว่า "ผิดโดยสิ้นเชิง" และ ทรัมป์ โจมตีซีเอ็นเอ็น, นิวยอร์กไทม์ส และสื่อมวลชนอื่นๆ ต่อการรายงานข่าวดังกล่าว เรียกสำนักข่าวเหล่านี้ว่าเป็น "ข่าวปลอม"
รัฐบาลทรัมป์ดำเนินการล้างบ้างพวกเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง รวมถึงบรรดานักการทูตอย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าความพยายามหั่นขนาดรัฐบาลกลาง ตัดลบงบประมาณรัฐบาลกลางและลงโทษในสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าการใช้ข่าวกรองเป็นอาวุธทางการเมือง
(ที่มา:รอยเตอร์)