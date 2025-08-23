‘คิม จองอึน’ ประดับยศทหารเกาหลีเหนือที่เดินทางกลับจากช่วยรัสเซียรบ ‘ยูเครน’

คิม จองอึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ทำพิธีประดับยศให้แก่ทหารกล้าชาวโสมแดงที่กลับจากช่วยรัสเซียสู้รบในยูเครน พร้อมทั้งสวมกอดให้กำลังใจเยาวชนที่กำลังเศร้าโศก ตามรายงานของสื่อเกาหลีเหนือวานนี้ (22 ส.ค.)
สำนักข่าว KCNA อ้างสุนทรพจน์ของผู้นำ คิม ซึ่งกล่าวว่า “ปฏิบัติการสู้รบของกองกำลังปฏิบัติการในต่างแดนนั้น พิสูจน์ให้เห็นถึงพลังแห่งกองทัพที่กล้าหาญ (ของเกาหลีเหนือ)” และ “การปลดปล่อยแคว้นคูสก์” ก็แสดงให้เห็นถึง “จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ของวีรบุรุษเหล่านี้”
สื่อโสมแดงยังเผยแพร่ภาพ คิม สวมกอดลูกๆ ของทหารที่เสียชีวิตในสงคราม โดยมีกำแพงภาพถ่ายและชื่อของนายทหารที่เสียชีวิตหลายร้อยคนอยู่เป็นฉากหลัง
คิม จองอึน พร้อมด้วยเหล่านายพลระดับสูงยังไปร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นเพื่อเหล่าทหารที่กลับจากรัสเซีย และรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัวของทหารที่สละชีพด้วย
กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการแสดงออกต่อสาธารณะครั้งล่าสุดถึงการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ทหารเกาหลีเหนือที่ไปร่วมรบในรัสเซีย
ผู้นำคิมได้กล่าวชื่นชมภารกิจในต่างแดนครั้งนี้ว่าเป็น “บทสรุปแห่งชัยชนะ” ตามรายงานของ KCNA แต่ไม่ชัดเจนว่า เขากำลังหมายถึงการสั่งถอนทหารเกาหลีเหนือออกจากรัสเซียด้วยหรือไม่
เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา สมาชิกรัฐสภาเกาหลีใต้อ้างข้อมูลข่าวกรองซึ่งระบุว่า เกาหลีเหนือส่งทหารประมาณ 15,000 นายเข้าไปร่วมรบในสงครามยูเครน และมีทหารโสมแดงที่สละชีพประมาณ 600 นาย
หน่วยข่าวกรองเกาหลีใต้ยังประเมินว่า เกาหลีเหนืออาจกำลังเตรียมส่งทหารชุดใหม่เข้าไปในรัสเซียอีก
ในวันศุกร์ (22) สถานีโทรทัศน์แห่งชาติเกาหลีเหนือยังได้เผยแพร่คลิปเกี่ยวกับทหารเกาหลีเหนือที่เดินทางไปช่วยรัสเซียปลดปล่อยแคว้นคูสก์ โดยมีการระบุชื่อ อายุ และสาเหตุการเสียชีวิตของทหารเหล่านี้ด้วย
