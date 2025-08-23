ผู้เชี่ยวชาญวิกฤตความมั่นคงอาหาร IPC ของสหประชาชาติประกาศเป็นทางการเกิดวิกฤตภาวะอดอยากใน “กาซา ซิตี” เทียบชั้น “ซูดาน” จากฝีมือของเทลอาวีฟ แต่ IDF ลั่นทั้งเมืองต้องพินาศหากฮามาสไม่ตกลงวางอาวุธ-ปล่อยตัวประกัน

เอเจนซีส์ – ผู้เชี่ยวชาญความมั่นคงอาหารประจำ IPC (Integrated Food Security Phase Classification) ของสหประชาชาติประกาศอย่างเป็นทางการในเมืองกาซา ซิตี้ และพื้นที่โดยรอบเกิดวิกฤติอดอยากขึ้นในหลายเขต รวมข่านยูนิส (Khan Younis) เทียบชั้นซูดานในแอฟริกาเป็นผลมาจากการกระทำโดยตรงของเทลอาวีฟ ด้านรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลแถลงยืนยัน ทั้งเมืองต้องพังราบพินาศหากกลุ่มฮามาสยังไม่ตกลงวางอาวุธและปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมา
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันศุกร์(22 ส.ค)ว่า IPC หรือ Integrated Food Security Phase Classification ภายใต้สหประชาชาติมีหน้าที่ประกาศสถานการณ์วิกฤตอดอยากและความไม่มั่นคงทางอาหารทั่วโลกออกรายงานวันศุกร์(22) ประกาศการเกิดวิกฤตอดอยากอาหารที่เกิดมาจากฝีมือของมนุษย์อย่างเป็นทางการขึ้นที่ภายในกาซา ซิตี้และบริเวณโดยรอบ
“วิกฤตอดอยากนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งหมดที่มันสามารถยุติลงได้และเปลี่ยนให้เป็นสิ่งตรงกันข้าม” รายงานกล่าวและเสริมว่า “เวลาการถกเถียงและความลังเลได้ผ่านไป การอดอาหารปรากฏและขยายออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่สมควรที่จะมีใครต้องสงสัยว่าการเกิดขึ้นทันทีของการตอบโต้ครั้งใหญ่เป็นสิ่งจำเป็น ความล่าช้ามากไปกว่านี้ที่แม้แต่จะเป็นวันจะส่งผลต่อการยกระดับอย่างไม่สามารถรับได้โดยสิ้นเชิงต่อการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับความอดอยาก”
ในรายงานยังระบุว่า “หากว่าการหยุดยิงยังไม่ถูกบังคับใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเข้าไปถึงทุกคนในเขตฉนวนกาซาและหากว่าการให้บริหารด้านเครื่องวบริโภคอาหารที่สำคัญและความช่วยเหลือการแพทย์พื้นฐาน สารอาหารและ(สุขอนามัยและน้ำ)ยังไม่ถูกนำกลับคืนในทันทีแล้ว การเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้นั้นจะเพิ่มเป็นเท่าตัว”
สถานการณ์วิกฤตอดอยากสูงสุดในกาซา ซิตี้ที่มีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นราว 500,000 คน – 800,000 คน ตามรายงานได้มีการประกาศว่า เขต Deir al-Balah และเขตข่านยูนิส (Khan Younis) ที่ตั้งในตอนกลางและทางใต้ของเขตแนวนกาซานั้นกำลังประสบความอดอยากไม่กี่สัปดาห์ที่กำลังจะมาถึง
อย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญประจำ IPC ยอมรับว่า ไม่มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการประกาศวิกฤตอดอยากในทางตอนเหนือของกาซาได้ถึงแม้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือทางมนุษยธรรมจะเปิดเผยว่า สภาพที่นั่นน่าจะมีความรุนแรงมากที่สุดและได้เรียกร้องให้มีมาตรการออกมาทันทีเพื่อให้สามารถประเมินทางมนุษยธรรมได้โดยสมบูรณ์
เดอะการ์เดียนรายงานว่า รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เดวิด แลมมี (David Lammy)ออกมาประณามวิกฤตการอดอาหารในกาซา ซิตี้ว่าเป็น “สิ่งที่น่าตกใจทางศีลธรรม” ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยยืนยันว่า การห้ามจากรัฐบาลเทลอาวีฟเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเพียงพอสามารถผ่านเข้าไปในกาซาเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดหายนะมนุษย์ก่อขึ้นมา
อย่างไรก็ตามอิสราเอลกลับปฎิเสธการค้นพบจากรายงานของ IPS โดยอ้างอย่างไม่สนใจว่า ไม่มีการเกิดวิกฤตอดอยากขึ้นในกาซา และอีกทั้งการค้นพบตามรายงานของสหประชาชาตินี้ขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการโกหกของฮามาสผ่านองค์การต่างๆที่ได้ผลประโยชน์
อ้างอิงตัวเลขจากกระทรวงสาธารณสุขกาซาวันพุธ(20)ที่ได้รับการยืนยันจากองค์การอนามัยโลก WHO พบว่าการเสียชีวิตที่มาจากภาวะการขาดสารอาหารและการอดอาหารในเขตฉนวนกาซาเพิ่มอย่างรวดเร็ว โดยภายใน 22 เดือนหลังเกิดเหตุการดจมตีข้ามพรมแดนโดยกลุ่มฮามาสเข้าไปในอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ต.ค พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากภาวะการขาดสารอาหารและการอดอาหารในกาซาร่วม 89 คนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
และใน 20 วันแรกของสิงหาคมมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากวิกฤตอดอยากที่ 133 ราย รวมเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีเป็นจำนวนราว 25 คน
อิสราเอลเปิดเผยว่ามีรถบรรทุกบรรเทาทุกข์ไม่ต่ำกว่า 220 คันผ่านจุดข้ามแดน Kerem Shalom และจุดข้ามแดน Zikim ในวันพฤหัสบดี(21)
อย่างไรก็ตาม กาซา ซิตีที่เป็นเป้าหมายของการเข้าครอบครองโดยเทลอาวีฟที่กำลังเตรียมเปิดฉากรบทางการทหารขึ้น บีบีซีรายงานวันศุกร์(22)ว่า IDF ของอิสราเอลส่งคำเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์และองค์กรบรรเทาทุกข์ระหว่างประเทศให้เตรียมพร้อมแผนการอพยพพลเมืองทั้งหมด 1 ล้านคนของกาซาไปยังที่หลบภัยที่ทางใต้ของกาซาก่อนการเริ่มเคลื่อนพล
และในเวลาเดียวกันรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลอิสราเอล แคตซ์ (Israel Katz)ประกาศว่า กาซา ซิตี้จะถูกทำลายย่อยยับหากว่ากลุ่มฮามาสยังไม่ยินยอมปลดอาวุธและปล่อยตัวประกันทั้งหมดออกมา
การแสดงความเห็นของเขาออกมาหลังคณะครม.อิสราเอลอนุมัติแผนการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเมืองกาซา ซิตี ถึงแม้จะพบการต่อต้านอย่างกว้างขวางทั้งระดับระหว่างประเทศและภายในประเทศก็ตาม
ฝ่ายอิสราเอลเชื่อว่า มีตัวประกันจำนวน 20 คนจากทั้งหมด 50 คนที่ยังคงมีชีวิตหลังสงครามยาวนานถึง 22 เดือน ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู ได้เคยประกาศความตั้งใจว่า อิสราเอลจะเข้าควบคุมเขตฉนวนกาซาทั้งหมดหลังการเจรจาทางอ้อมกับฮามาสต่อการหยุดยิงและข้อตกลงการปล่อยตัวประกันล้มครืนเมื่อเดือนที่แล้ว
บีบีซีรายงานว่า ตัวเลขผู้เสียชีวิตในกาซาทั้งหมดมีไม่ต่ำกว่า 62,192 คนล่าสุด