อุกอาจ!! โคลอมเบียโดน "FARC ใหม่" โจมตีต่อเนื่อง ยิงฮ.แบล็กฮอว์กตำรวจหล่นจากฟ้าหลังวาง “คาร์บอมบ์” ส่วนศาลสูงสุดบราซิลให้เวลาเพื่อนทรัมป์ “โบลโซนารู” แค่ 48 ช.มหลังแผนหลบเข้า “อาร์เจนตินา” รู้ถึงหูตำรวจ

เอเจนซีส์ – ประธานาธิบดีโคลอมเบียวันพฤหัสบดี(21 ส.ค)ชี้นิ้วเหตุโจมตีติดต่อกันทำระส่ำทั้งประเทศมาจากกลุ่มที่แยกตัวมาจาก กบฏ FARC วางระเบิดคาร์บอมบ์ดังสนั่นและไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นยิงเฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์กตำรวจร่วงจากท้องฟ้าทันที 2 เหตุการณ์ทำเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า 18 คนรวมตำรวจ 12 นายบาดเจ็บอื้อ ด้านศาลสูงสุดบราซิลสั่งอดีตประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนารู มีเวลา 48 ช.มในการยื่นคำอธิบายคำอ้างจากตำรวจว่าเขาเตรียมหนีไปกบดานที่อาร์เจนตินาเพื่อลี้ภัยทางการเมือง
เดอะแคนเบอร์ราไทม์สของออสเตรเลียรายงานวันนี้(22 ส.ค)ว่า มีผู้เสียชีวิตรวมไม่ต่ำกว่า 18 คนและบาดเจ็บอีกหลายสิบใน 2 เหตุการณ์โจมตีอุกอาจในโคลัมเบียที่มาจากกลุ่ม FARC ใหม่
ในคาลี(Cali) เมืองมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกิดเหตุคาร์บอมบ์ที่นำมาจอดใกล้กองกำลังอวกาศโคลอมเบียและส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 6 คนและบาดเจ็บอีก 71 คน อ้างอิงจากสำนักงานนายกเทศมนตรี
ไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า เฮลิคอปเตอร์แบล็กฮอว์ก UH-60 (Black Hawk UH-60)ที่เข้าร่วมปฎิบัติการจำกัดเผาใบโคคาถูกยิงตกในเมืองอามัลฟี (Amalfi) จ. อันเตียวเกีย (Antioquia) ส่งผลทำให้ตำรวจดับ 12 นาย
ด้านประธานาธิบดีเปรู กุสตาโว เปโตร (Gustavo Petro) ได้ออกมากล่าวโทษมุ้งภายในของอดีตกบฏแบ่งแยกดินแดน FARC ที่ไม่เอาข้อตกลงสันติภาพปี 2016 เพื่อยุติความขัดแย้งภายในประเทศที่มีคนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 450,000 คน
ด้านผู้ว่าการ Andrés Julián Rendón ได้กล่าวโทษกลุ่มที่ติดอาวุธที่แยกตัวมาจากกบฎ FARC และแก๊ง Gulf Cartel เป็นผู้อยู่เบื้องหลัง
กองกำลังความมั่นคงโคลอมเบียก่อนหน้าสามารถยึดโคเคนได้มากถึง 1.5 ตันที่มาจากแก๊ง Gulf Cartel
ตามการรายงานของหนังสือพิมพ์ El Tiempo ของโคลอมเบียเปิดเผยว่า เฮลิคอปเตอร์ 2 ลำได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปในพื้นที่เพื่อทำลายไร่โคคา
ฮ.เหล่านั้นกลับเข้ามาหลังรายงานเกิดการโจมตีตำรวจโคลัมเบียที่พบว่าหนึ่งในเฮลิคอปเตอร์จากทั้งหมดถูกโดรนชนและตกลงมา
วิดีโอคลิปที่เผยแพร่ทางแพลตฟอร์ม X ของอีลอน มัสก์ แสดงควันไฟดำโชยขึ้นมาจากจุดฮ.ตกและสามารถเห็นได้ชัด
หนังสือพิมพ์ออสเตรเลียรายงานว่า สถานการณ์ภายในโคลอมเบียดีขึ้นหลังการลงนามสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างโคลอมเบียและ กบฏแบ่งแยกดินแดน FARC ในปี 2016 แต่ประเทศยังคงโดนควบคุมโดยแก๊งอาชญากรรมอื่นๆ
ขณะที่บราซิลป่วนไม่แพ้กันหลังเดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวานนี้(21)ว่า ผู้พิพากษาศาลสูงสุดบราซิลได้ให้เวลาอดีตประธานาธิบดี ฌาอีร์ โบลโซนารู แค่ 48 ช.เท่านั้นในการตอบคำถามต่อข้อกล่าวหาจากตำรวจบราซิลที่อ้างว่า เขากำลังวางแผนหลบหนีเข้าไปลี้ภัยที่อาร์เจนตินาหลังพบหลักฐานร่างหนังสือขอลี้ภัยที่จ่าหน้าถึงประธานาธิบดีอาร์เจนตินา ฆาเบียร์ มิลเล ใกล้ชิดประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ และมหาเศรษฐีเบอร์ 1 ของโลก อีลอน มัสก์
เชื่อว่าเป็นการลี้ภัยเพื่อหนีการลงโทษความผิดการวางแผนพยายามก่อรัฐประหารหลังแพ้เลือกตั้งเมื่อปี 2022
เอกสารศาลถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในคืนวันพุธ(20) เปิดเผยการค้นพบร่างหนังสือลี้ภัยของโบลโซนารูของตำรวจจากโทรศัพท์มือถือของอดีตผู้นำ
ในเอกสารที่ไม่ได้ระบุวันที่และเอกสารยังไม่ได้มีการลงนาม
แหล่งข่าวภายในรัฐบาลอาร์เจนตินาเปิดเผยกับรอยเตอร์ว่า สำนักงานประธานาธิบดีอาร์เจนตินาของมิเลยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าว แต่กระนั้นตำรวจบราซิลอ้างว่า การมีอยู่ของเอกสารบ่งชี้ให้เห็นถึงแผนหลบหนีออกนอกประเทศเพื่อป้องกันการใช้บังคับกฎหมาย
ผู้พิพากษาศาลสูงสุดบราซิล อเล็กชานดรี ดี โมไรซ์ (Alexandre de Moraes) ขอคำตอบจากทีมกฎหมายของโบลโซนารูหลังเอกสารถูกเปิดเผยในส่วนหนึ่งของรายงาน 170 หน้าของตำรวจ
ทนายความอดีตผู้นำบราซิลยอมรับว่า แนวคิดการเดินทางไปยังอาร์เจนตินาถูกเสนอให้ลูกความจริงแต่อดีตประธานาธิบดีโบลโซนารูปฎิเสธโดยกล่าวว่า “การหนีไม่เคยเป็นตัวเลือก”
ลูกชายโบลโซนารูคือ เอดูอาร์โด โบลโซนารู (Eduardo Bolsonaro) ที่ย้ายไปอาศัยในสหรัฐฯเมื่อกุมภาพันธ์และในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพยายามลอบบี้รัฐบาลทรัมป์ที่มีความสำเร็จบางส่วนโดยเมื่อกรกฎาคมล่าสุด สหรัฐฯได้สั่งอัตราภาษี 50% ต่อสินค้านำเข้าจากบราซิลเพื่อลงโทษในสิ่งที่เรียกว่า “ขบวนการล่าแม่มด” ต่อโบโซนารู