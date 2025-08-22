ส่อแววรบกันต่อ!ทรัมป์ขอเวลา2สัปดาห์ ประเมินแนวโน้มสันติภาพรัสเซีย-ยูเครน

โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) กำหนดกรอบเวลา 2 สัปดาห์ สำหรับประเมินการเจรจาหย่าศึกระหว่างรัสเซียกับยูเครน ในขณะที่ผู้นำอเมริการายนี้ยกระดับความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อยุติสงครามระหว่าง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตามแนวโน้มเริ่มไม่สดใส ต่างฝ่ายต่างกล่าวโทษอีกฝ่ายสำหรับกระบวนการสันติภาพที่หยุดชะงัก
"ผมอยากบอกว่าภายใน 2 สัปดาห์ เราจะรู้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง" เขาให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ เมื่อถูกถามเกี่ยวกับโอกาสของข้อตกลงสันติภาพหนึ่งๆ "หลังจากนั้น เราอาจจเป็นต้องใช้เส้นทางที่ต่างออกไป" ทรัมป์บอกกับ ท็อดด์ สตาร์เนส พิธีกรของสำนักข่าวนิวส์แม็กซ์ สื่อมวลชนฝ่ายขวา โดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆเพิ่มเติม
ประธานาธิบดีจากรีพับลิกันรายนี้ เคยให้สัญญาระหว่างหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้ว ว่าจะยุติสงครามตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่ง อย่างไรก็ตามจนถึงตอนนี้เขายังคงล้มเหลวในการผ่าทางตันสำคัญๆใดๆ ในความขัดแย้งที่ลากยาวมานานกว่า 3 ปี นับตั้งแต่รัสเซียเปิดฉากรุกรานยูเครนในเดือนกุมภาพันธ์ 2022
ทรัมป์ พบปะกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว(15ส.ค.) ณ ที่ประชุมซัมมิตซึ่งถูกคาดหมายไว้อย่างสูง ในอะแลสกา อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงใดๆ หนำซ้ำ ทรัมป์ ยังถอนความพยายามผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในเบื้องต้น
ต่อมาในวันจันทร์(18ส.ค.) ทรัมป์ พูดคุยกับ ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครน และพวกผู้นำพันธมิตรยุโรปจำนวนหนึ่ง ที่ทำเนียบขาว ที่ประชุมดังกล่าวเพิ่มความหวังว่า ปูติน และ เซเลนสกี อาจพบปะกันโดยตรงในที่ประชุมซัมมิตสันติภาพ ซึ่งเบื้องต้นผู้นำทั้ง 2 แสดงท่าทีเปิดกว้างสำหรับแนวคิดนี้
อย่างไรก็ตามในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) เซเลนสกี โวยวายว่าการโจมตีขนานใหญ่ของฝ่ายรัสเซียเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา เล็งเป้าเล่นงานหลายพื้นที่ของยูเครน แสดงให้เห็นว่ามอสโกกำลังหลีกเลี่ยงการเจรจา เพื่อยุติสงครามที่ลากยาวมานานกว่า 3 ปี
เซเลนสกี บอกว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าว ที่รวมไปถึงโดรน 574 ลำและขีปนาวุธ 40 ลำ ถือเป็นหนึ่งในการจู่โจมครั้งใหญ่ที่สุด ในปฏิบัติการรุกรานเต็มรูปแบบของรัสเซีย โดยมีผู้เสียชวิต 1 รายและบาดเจ็บ 22 คน ในการโจมตีครั้งนี้
เป้าหมายจำนวนมากอยู่ในภาคตะวันตกของยูเครน และ เซเลนสกี ชี้ว่าการยิงขีปนาวุธโจมตีบริษัทไฟฟ้าแห่งหนึ่งที่มีสหรัฐฯเป็นเจ้าของ คือสิ่งบ่งชี้ที่บอกถึงความตั้งใจของรัสเซีย ที่มีต่อความคิดริเริ่มสันติภาพที่นำโดยสหรัฐฯ
"ด้วยความสัตย์จริง สัญญาณต่างๆที่ส่งออกมาจากรัสเซียในเวลานี้นั้น ไม่เหมาะสม" เซเลนสกีกล่าวระหว่างปราศรัยผ่านวิดีโอยามค่ำคืน "พวกเขาพยายามถอยห่างจากการจัดประชุมที่มีความจำเป็น พวกเขาไม่ต้องการยุติสงคราม พวกเขายังเดินหน้าโจมตีขนานใหญ่"
(ที่มา:เอเอฟพี)