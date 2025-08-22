ระอุ! "อินเดีย" คึกคักโวประสบความสำเร็จทดสอบ "มิสไซล์ Agni-5" สมรรถนะติดหัวรบนิวเคลียร์โจมตีไกล “จีน-ปากีฯ” ก่อน “โมดี” เยือนปักกิ่ง

เอเจนซีส์ – นิวเดลีวันพุธ(20 ส.ค)ประกาศความสำเร็จการทดสอบ Agni-5 มิสไซล์พิสัยกลาง IRBM สมรรถนะติดหัวรบนิวเคลียร์หลังทำการทดสอบในรัฐโอฑิศาส่งผลทำให้ทั้งจีน-ปากีสถานอยู่ในเป้าพิสัยก่อนนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี จะเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งครั้งแรกในรอบหลายปี
CNN ของ สหรัฐฯรายงานวันพฤหัสบดี(21 ส.ค)ว่า เป็นความสำเร็จเกิดขึ้นก่อนการเยือนกรุงปักกิ่งของนายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี
หลังความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ-อินเดียเริ่มมีความเย็นชาระหว่างกันสาเหตุจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกมาข่มขู่นิวเดลีด้วยมาตรการลงโทษทางภาษีอัตรา 50% สำหรับการซื้อน้ำมันจากรัสเซีย
สหรัฐฯที่พยายามหาทางหว่านล้อมอินเดียที่ถูกมองเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของวอชิงตันในการต่อต้านอิทธิพลปักกิ่งแต่จากนโยบายทางภาษีดังกล่าวนักวิเคราะห์ต่างชี้ว่า ส่งผลตรงกันข้ามทำให้ชาติมหาอำนาจยักษ์ใหญ่ของเอเชีย 2 ประเทศหันกลับมามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากขึ้นทางเศรษฐกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างกันส่งสัญญาณแสดงความอบอุ่นนับตั้งแต่โมดีได้พบประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ในการประชุม BRICS นอกรอบที่รัสเซียเมื่อตุลาคมปีที่แล้ว
การทดสอบมิสไซล Agni-5 สมรรถนะติดหัวรบนิวเคลียร์ที่นิวเดลีพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองนี้ที่ถูกยิงทดสอบจากรัฐโอฑิศาทางตะวันออกของอินเดียสามารถประสบความสำเร็จในทุกด้านรวมไปถึงทางเทคนิก อ้างอิงจากแถลงการณ์กระทรวงกลาโหมอินเดียที่ออกมาในวันพุธ(20)
ศูนย์ด้านยุทธศาสตร์และการศึกษาระหว่างประเทศโครงการมิสไซล์ด้านการป้องกัน (Center for Strategic and International Studies Missile Defense Project) ชี้ว่า Agni-5 ซึ่งเป็นมิสไซล์ IRBM มีพิสัยทำการไกลกว่า 5,000 ก.ม ที่จะส่งผลทำให้ทั้งจีนและปากีสถานอยู่ในพิสัยทำการของ Agni-5 ไปในทันที CNN ชี้
การทดสอบมิสไซล์ IRBM ของอินดียเกิดขึ้นหลังการเดินทางมาเยือนอินเดียของรัฐมนตรีต่างประเทศจีน หวัง อี้ สำหรับการปูทางขั้นตอนสุดท้ายของการเดินทางไปเยือนจีนของผู้นำอินเดียที่จะมีขึ้นในช่วงปลายสิงหาคมในการเข้าร่วมการประชุมซัมมิตองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ SCO ซึ่งเป็นกลุ่มทางความมั่นคงที่มีรัสเซียและปากาถานร่วมเป็นสมาชิก