ตามอย่างไทย! อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก “เอริก อดัมส์” โดนกล่าวหาที่ปรึกษาเชื้อสายจีนของตัวเองแจกถุงขนมยัดเงินดอลลาร์ให้นักข่าว

เอเจนซีส์ – อดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์ก เอริก อดัมส์ ตกเป็นข่าวอีกครั้งระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งกลับเข้ามาที่กำลังคึกคักโดยมี โซห์ราน แมมดานี (Zohran Mamdani)จากพรรคเดโมแครตเป็นจ่าฝูง หลังที่ปรึกษาเชื้อสายจีนแอบยัดเงินใส่ซองแดงในถุงขนมมันฝรั่งให้นักข่าวหลังเลิกเวทีหาเสียง อ้างไม่ใช่สินบนแต่เป็นการให้ตาม “ธรรมเนียมจีน” แสดงความเป็นมิตรเท่านั้น
เดอะการ์เดียนของอังกฤษรายงานวันพฤหัสบดี(21 ส.ค)ว่า วินนี เกรโค (Winnie Greco) ที่ปรึกษาเชื้อสายจีนของอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กผิวสี เอริก อดัมส์ (Eric Adams) ที่ต้องลาออกระหว่างถูก FBI สอบสวนล่าสุดตกเป็นข่าวรอบใหม่หลังวานนี้(21 ส.ค) เธอแอบยัดเงินในถุงขนมมันฝรั่งให้นักข่าวท้องถิ่นหลังเลิกเวทีหาเสียง
แต่ทนายของเกรโคออกมายืนยันแก้ต่างให้ลูกความว่า เงินดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามติดสินบน
The City สื่อท้องถิ่นนิวยอร์กรายงานถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไม่กี่ชั่วโมงหลังหนึ่งในนักข่าวของ The City เปิดเผยว่าที่ปรึกษาเอริก อดัมส์ยัดเยียดถุงขนมมันฝรั่งใส่มือนักข่าวหญิงคนนี้ที่เมื่อเปิดดูพบมีซองแดงอยู่ด้านในพร้อมกับธนบัตรดอลลาร์ฉบับละ 100 ดอลลาร์และธนบัตรดอลลาร์ฉบับละ 20 ดอลลาร์ไม่กี่ใบ
เคธี โฮแนน (Katie Honan) นักข่าว The City ที่ได้รับถุงขนมมานั้นเคยตรวจสอบความประพฤติของเกรโคในอดีตในฐานะเป็นผู้ระดมทุนคนสำคัญให้อดีตพ่อเมืองนิวยอร์ก ซิตีในชุมชนไชน่าทาวน์อเมริกันเชื้อสายจีนของนิวยอร์ก ซิตี
สตีเวน บริล (Steven Brill)ทนายความของเกรโคเปิดเผยกับเอพีทางอีเมลยืนยันว่า “นี่ไม่ใช่ถุงเงิน” และอ้างต่อว่า “ตามประเพณีจีน เงินมักถูกให้ผู้อื่นในลักษณะของมิตรภาพและความซาบซึ้ง และนั่นแค่นี้เอง”
ทนายกล่าวว่า “ความตั้งใจของวินนีนั้นมาจากความเป็นมีน้ำใจ” และบริลยังปกป้องต่อว่า การที่เธอแสดงออกต่อนักข่าว The City นี้เป็นเพราะเธอรู้จักนักข่าวและรู้สึกรักใคร่ในตัวนักข่าวหญิง
ทางสื่อ The City เปิดเผยว่าในเวลาต่อมาเกรโคได้ออกมาขอโทษพร้อมกล่าวว่า “เธอทำผิดพลาด”
อ้างอิงจากการรายงานของ The City ชี้ว่า ที่ปรึกษาเอริก อดัมส์ กล่าวว่า
“ดิฉันขอโทษจริงๆ มันเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ดิฉันไม่รู้ ดิฉันไม่เข้าใจ ดิฉันขอโทษอย่างสูง ดิฉันรู้สึกผิดมากในเวลานี้”
ทั้งนี้ตามการรายงานของ The City พบว่า เกรโคซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนได้ส่งข้อความมาหาโฮแนนเพื่อต้องการพบเธอที่ห้าง Whole Foods หลังคนทั้งคู่ได้ร่วมพิธีเปิดสำนักงานใหญ่หาเสียงเลือกตั้งของอดัมส์ในฮาร์เลม(Harlem)
และเมื่อนักข่าวสาวได้รับถุงขนมมันฝั่งมาในครั้งแรกโฮแนนคิดไปเองว่า เกรโคนั้นแค่ให้ขนมกรุบกรอบและกล่าวว่าเธอไม่สามารถรับได้แต่ที่ปรึกษาอดัมส์ยัดเยียดให้
และเมื่อนักข่าวสาวกลับไปและภายหลังค้นพบว่าเป็นเงินสดดอลลาร์ซุกอยู่ด้านในเธอได้โทรศัพท์ติดต่อเกรโคพร้อมแจ้งว่า เธอไม่สามารถรับมันได้พร้อมขอส่งคืนแทน
เกรโคกล่าวตอบว่า ทั้งคู่สามารถพบกันได้ในภายหลังแต่กลับหยุดการติดต่อหลังจากนั้น อ้างอิงจากรายงานข่าว
NBC News ของสหรัฐฯรายงานว่า เกรโคนั้นมีความใกล้ชิดกับอดีตพ่อเมืองนิวยอร์กผิวสีมานานกว่า 10 ปี ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างนายกเทศมนตรีและชุมชนชาวจีนในเมืองนิวยอร์ก ซิตีและยังเป็นนักระดมทุนระดับต้นๆให้เอริก อดัมส์
อดีตนายกเทศมนตรีอดัมแต่งตั้งเธอให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการด้านเอเชียสัมพันธ์ แต่ทว่าเกรโคต้องลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อปีที่แล้วไม่กี่เดือนหลัง FBI บุกบ้าน 2 แห่งของเธอในความเชื่อมโยงสอบสวนการบริจารคที่อื้อฉาวในการหาเสียงของอดัมส์เมื่อปี 2021