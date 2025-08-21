ระทึก! เรือรบสหรัฐฯ USS New Orleans เกิดไฟไหม้นาน 12 ช.มกว่าจะดับได้ระหว่างลอยลำนอกชายฝั่งโอกินาวา ทหารอเมริกันเจ็บ 2

เอเจนซีส์ – เรือรบสหรัฐฯ USS New Orleans เกิดไฟไหม้บนเรืออย่างไม่คาดฝันตั้งแต่เวลา 16.00.ของวันพุธ(20 ส.ค)นานร่วม 12 ช.มกว่าจะดับได้จนข้ามวันนอกชายฝั่งโอกินาวา ทหารอเมริกันบาดเจ็บเล็กน้อย 2 นาย
CNN ของสหรัฐฯรายงานวันนี้(21 ส.ค)ว่า เรือรบสหรัฐฯ USS New Orleans เกิดไฟไหม้บนเรือขึ้นเมื่อเวลา 16.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของญี่ปุ่นในวันพุธ(20) ระหว่างเรือกำลังทอดสมอใกล้ฐานหาดไวท์บีชนอกชายฝั่งโอกินาวา ก่อนมีการแถลงยืนยันไฟไหม้ดับลงในเวลา 09.00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของวันพฤหัสบดี(21)
ไฟไหม้บนเรือนานร่วม 12 ช.ม
หน่วยงานยามฝั่งญี่ปุ่นกล่าวผ่านแถลงการณ์ว่า เจ้าหน้าที่ยามฝั่งญี่ปุ่นได้เข้าช่วยดับไฟบนเรือรบสหรัฐฯและในเวลานี้กำลังเปิดสอบสวนเพื่อประเมินว่าสามารถดับไฟได้ทั้งหมดหรือไม่
แหล่งข่าวเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินสหรัฐฯเปิดเผยกับ Military Times สื่อการทหารอเมริกาว่า ในช่วงเกิดเหตุไม่มีทหารนาวิกโยธินสหรัฐฯอยู่บนเรือ
อย่างไรก็ตามสื่อการทหารสหรัฐฯชี้ว่า ทั้งนี้พบว่ามาจนถึงเวลานี้ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีทหารเรือสหรัฐฯมากน้อยเท่าไหร่อยู่บนเรือลำดังกล่าวในขณะไฟเริ่มต้นลุกไหม้หรือสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งสาเหตุไฟไหม้บนเรือรบ USS New Orleans กำลังอยู่ในการสอบสวน อ้างอิงแถลงการณ์จากกองเรือรบสหรัฐฯที่ 7 (the 7th Fleet)
อย่างไรก็ตาม CNN รายงานว่า เรือ USS New Orleans ที่เป็นประเภทเรือลำเลียงสะเทิ้นบกสะเทิ้นน้ำขนาด 25,000 ตันมีลูกเรือไม่ต่ำกว่า 360 นายจากความสามารถทั้งหมดที่ 800 นาย
ซึ่งเหตุเพลิงไหม้เกิดเมื่อวันพุธ(20)ดังกล่าวทำให้มีทหารเรือ 2 นายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ได้รับการรักษาพยาบาลบนเรือ
ในขณะเกิดเหตุเรือรบ USS New Orleans กำลังทอดสมอนอกชายฝั่งที่ตั้งฐานกองทัพเรือสหรัฐฯไวท์บีช ทางชายฝั่งตะวันออกของเกาะโอกินาวา
กองทัพเรือสหรัฐฯกล่าวผ่านแถลงการณ์ถึงปฎิบัติการควบคุมเพลิงว่า นอกเหนือจากหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นแล้ว ยังมีกองกำลังป้องกันตัวเองทางน้ำญี่ปุ่นที่เทียบเท่ากองทัพเรือแดนอาทิตย์อุทัยและกองบัญชาการกองทัพเรือสหรัฐฯหน่วยอื่นบนเกาะโอกินาวาเข้าร่วมให้ความร่วมมือ
ภาพที่เผยแพร่ออกมาจากสถานีโทรทัศน์ญี่ปุ่น NHK แสดงให้เห็นถึงเรือลากจูงกำลังพ่นน้ำใส่ด้านหน้าของเรือ USS New Orleans
ขณะที่เมโทรของอังกฤษรายงานในรายละเอียดว่า มีอุปกรณ์ดับเพลิงมากมายกำลังฉีดน้ำไปที่ดาวดฟ้าหลักของเรือหลังเกิดเพลิงไหม้
มีการยืนยันถึงกลุ่มควันไฟพวยพุ่งออกมาจากทางบริเวณหัวเรือแต่ทว่าไม่มีคำขอการอพยพลูกเรือมาจนถึงเวลานี้