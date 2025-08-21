'เจดี แวนซ์' ประกาศชัด! ยุโรป 'ต้องจ่ายเป็นส่วนใหญ่' เพื่อค้ำประกันความมั่นคงให้ยูเครน

เจ.ดี. แวนซ์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพุธ (20 ส.ค.) ว่า บรรดาชาติยุโรปจะต้อง "จ่ายมากที่สุด" สำหรับการค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน
ประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ต้องการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ดำเนินมานาน 3 ปีครึ่ง
หนึ่งในสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับยูเครนก็คือ มาตรการค้ำประกันความมั่นคงเพื่อป้องกันการรุกรานของรัสเซีย โดย ทรัมป์ กล่าวว่าเขาจะไม่ส่งทหารสหรัฐฯ ลงพื้นที่ แต่อาจจะให้การสนับสนุนทางอากาศ
กลุ่มประเทศในยุโรปได้จัดตั้ง "พันธมิตรแห่งความเต็มใจ" (Coalition of the Willing) ที่จะส่งกองกำลังไปค้ำประกันความมั่นคงให้กับยูเครน
ด้วยความกังวลเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารหลายพันล้านดอลลาร์ที่สหรัฐฯ มอบให้ยูเครนจนถึงขณะนี้ ทำเนียบขาวยืนยันว่า วอชิงตันจะไม่ "เขียนเช็คเปล่า" เพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศของเคียฟอีกต่อไป
ทรัมป์ ต้องการโยนความรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ให้กับพันธมิตรในยุโรปมากขึ้น
"ผมไม่คิดว่าเราควรแบกรับภาระตรงนี้... ท่านประธานาธิบดีคาดหวังให้ยุโรปมีบทบาทเป็นผู้นำที่นี่อย่างแน่นอน" แวนซ์ กล่าวในรายการ The Ingraham Angle ของ Fox News
"ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร ชาวยุโรปก็ต้องแบกรับภาระหนักที่สุด เพราะมันคือทวีปของพวกเขา มันคือความมั่นคงของพวกเขา และประธานาธิบดีก็พูดอย่างชัดเจนว่า พวกเขาจะต้องก้าวขึ้นมาทำตรงนี้"
แวนซ์ กล่าวด้วยว่า รัสเซียต้องการดินแดนของยูเครน "ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขายึดครองไว้แล้ว แต่บางส่วนก็ยังยึดไม่ได้"
ปัจจุบันรัสเซียยึดครองดินแดนยูเครนอยู่ประมาณ 1 ใน 5 และ ทรัมป์ ระบุว่า "การแลกเปลี่ยนดินแดน" และการเปลี่ยนแปลงเขตแดนจะเป็นเงื่อนไขสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุข้อตกลงใดๆ
ยูเครนคัดค้านการยอมเสียดินแดน โดย เซเลนสกี อ้างว่าจุดยืนนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญของประเทศ ทว่าปัจจุบันเคียฟยังขาดศักยภาพทางทหารที่จะทวงคืนดินแดนที่รัสเซียยึดไป และมีพลังทางการทูตอย่างจำกัดที่จะบังคับให้รัสเซียต้องถอนกำลังในระยะอันใกล้นี้
ที่ม: รอยเตอร์