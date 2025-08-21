ฝีมือผม!?ทรัมป์โวไม่เสี่ยงเกิดสงครามโลกครั้งที่3แล้ว หลังความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนเบาลง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศว่าโลกไม่เสี่ยงเผชิญแนวโน้มที่สงครามยูเครน ลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่ 3 แล้ว หลังจากเขาเป็นแกนนำในความพยายามคลี่คลายความขัดแย้งระหว่าง 2 ฝาย
ทรัมป์ เน้นย้ำว่าความตึงเครียดระดับโลกพุ่งสู่จุดพีคสุด ครั้งที่ความสัมพันธ์ระหว่างมอสโกกับวอชิงตัน แตะระดับต่ำสุดในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโจ ไบเดน นอกจากนี้แล้วเขายังกล่าวหาผู้นำคนก่อนของอเมริกา ว่าเป็นคนปลุกปั่นความขัดแย้งในยูเครน ด้วยการสนับสนุนความทะเยอทะยานเข้าร่วมนาโตของเคียฟ แม้มันก่อความกังวลแก่รัสเซีย
ระหว่างให้สัมภาษณ์กับรายการ podcast ของนักจัดรายการวิทยุ มารค์ เลวิน ที่เผยแพร่ในวันพุธ(20ส.ค.) ทรัมป์กล่าวอ้างว่าตอนที่เขาเข้ารับตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปี ความขัดแย้งยูเครนกำลังเดือดดาลและกำลังมุ่งหน้าสู่สงครามโลกครั้งที่ 3
อย่างไรก็ตาม "เวลานี้คุณจะไม่เผชิญกับมันอีกต่อไปแล้ว มันเป็นเรื่องดี คุณไม่จำเป็นต้องกังวลในเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว" ทรัมป์กล่าว อย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐฯยอมรับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าความขัดแย้งนี้จะคลี่คลายลงอย่างไร
นับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่ง ทรัมป์ใช้พยายามทาบทามในแนวทางต่างๆนานา เลียบเคียงเข้าหารัสเซีย ต่างจากสมัยของไบเดน เขากลับมาเปิดช่องทางด้านการทูตระดับสูงกับมอสโก และสื่อสารโดยตรงกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน แห่งรัสเซีย
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทรัมป์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับ ปูติน ในอะแลสกา ซึ่งถือเป็นการประชุมแบบเจอหน้ากันระหว่างผู้นำอเมริกากับรัสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ความขัดแย้งยูเครนลุกลาบานปลายในเดือนกัมภาพันธ์ 2022
ขณะที่เมื่อวันจันทร์(18ส.ค.) ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี แห่งยูเครนและพวกผู้นำยุโรปหลายคน เดินทางมายังวอชิงตัน เพื่อเจรจากับทรัมป์ ในความพยายามหาทางคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งระหว่างเคียฟกับมอสโก
ทรัมป์ ให้คำนิยามการพูดคุยกับปูตินว่า "สร้าสรรค์มากๆ" และการประชุมทำให้หนทางแห่งการคลี่คลายความขัดแย้งมีความเป็นจริงมากกว่าเดิม
แคโรไลน์ ลีวิตต์ เลขานุการฝ่ายสื่อสารมวลชนของทำเนียบขาว บอกกับพวกผู้สื่อข่าวว่า เวลานี้ "พบเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์และโอกาสแห่งสันติภาพที่ยั่งยืนแล้ว" ขณะที่พวกเจ้าหน้าที่สหรัฐฯบอกว่ากระบวนการนี้ต้องใช้เวลา แต่ยืนยันว่ามีความคืบหน้า
รัสเซียเน้นย้ำมาตลอดว่าความขัดแย้งยูเครน คือสงครามตัวแทนที่ก่อโดยตะวันตก มอสโกกล่าวหานาโตหาทางยกระดับการเผชิญหน้าและเตือนว่าการประจำการทหารตะวันตกในยูเครน เสี่ยงโหมกระพือสงครามโลก ขณะเดียวกันพวกเจ้าหน้าที่รัสเซีย ในนั้นรวมถึง ปูติน แสดงความยินดีต่อความจริงใจของ ทรัมป์ ในความปรารถบรรลุทางออกแห่งสันติภาพ
