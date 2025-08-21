เพ้อเจ้อไปเรื่อย!กัมพูชาโวยไม่เลิกไทยใช้'ฟอสฟอรัสขาว'ต้องห้าม แม้เป็นที่ยืนยันไม่ใช่อาวุธเคมี

นอกจากกระสุนคลัสเตอร์แล้ว ไทยยังใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาวกับกัมพูชา ซึ่งเรียกเสียงประณามในวงกว้างจากบรรดาผู้ปฏิบัติการเหมือง ตามคำกล่าวอ้างของขแมร์ไทม์ส แม้ในข้อเท็จจริงคือกองทัพไทยยืนยันว่าฟอสฟอรัสขาวไม่ใช่อาวุธเคมี และมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้สร้างควัน แสงสว่าง ระเบิด และเพลิง รวมถึงดำเนินการตามกรอบกฎหมายสากลและสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
หนังสือพิมพ์ขแมร์ไทม์ส รายงานอ้างคำสัมภาษณ์ของ Ly Thuch รัฐมนตรีอาวุธโสและรองประธานคนแรกขององค์การปฏิบัติการเหมืองและช่วยเหลือเหยื่อแห่งกัมพูชา ในวันพฤหัสบดี(21ส.ค.) ระบุว่า "มันร้ายแรงมากที่กองทัพไทยใช้ฟอสฟอรัสขาวโจมตีทหารกัมพูชาและพลเรือน ระหว่างการปะทะกับกัมพูชา"
"มันเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ เนื่องจากการกระทำเช่นนี้ละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ เราพบวามันยากที่จะเข้าใจว่าทำไมไทยถึงตัดสินใจเช่นนี้"
ฟอสฟอรัสขาว คือสารเคมีที่เป็นของแข็งมีลักษณะเป็นไข คล้ายกับขี้ผึ้ง มันมีปฏิกิริยาสูงและสามารถติดไฟได้เองในอากาศที่อุณหภูมิสูงกว่า 30 องศาเซลเซียส
ขแมร์ไทม์สบอกว่าในพิธีสารที่ 2 ของอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี(CWC) ระบุว่าสารเคมีโดยตัวมันเองไม่ใช่อาวุธเคมี ดังนั้นจึงอนุญาตให้ใช้ในวัตถุประสงค์ทางทหาร อย่างเช่นก่อแสงสว่าง อย่างไรก็ตามการจงใจใช้มันเป็นอาวุธโดยตรงกับมนุษย์ ในถิ่นฐานพลเรือน เป็นสิ่งต้องห้ามตามพิธีสารที่ 3 (ในการใช้อาวุธเพลิงไหม) ในอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิด (CCW)
สื่อมวลชนกัมพูชาระบุว่าเพื่อหาข้อสรุปว่าการใช้ดังกล่าวผิดกฎหมายภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยอาวุธตามแบบบางชนิดหรือไม่ การสืบสวนเกี่ยวกับเจตนาที่อยู่เบื้องหลังการใช้ฟอสฟอรัสขาวจึงเป็นจำเป็น
Thuch อ้างว่าจนถึงเมื่อวันพุธ(20ส.ค.) มีพลเรือนชาวกัมพูชาหลายคนยังคงรักษาตัวจากปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจากฟอสฟอรัสขาว "รัฐบาลกัมพูชาและประชาชนชาวกัมพูชา เรียกร้องประชาคมนานาชาติ ให้สังเกตการณ์การหยุดยิงและฟื้นฟูสันติภาพระหว่างกัมพูชาและไทย เพื่อที่ทั้ง 2 ชาติงานร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างอนาคตที่รุ่งเรืองสำหรับประชาชนทั้ง 2 ฝ่าย"
"กัมพูชาไม่ต้องการสงคราม เพราะว่าเราผ่านสงครามกลางเมืองที่ยาวนานหลายทศวรษ และประชาชนเพิ่งได้สัมผัสกับความสันติเพียงแค่ 2 ทศวรรษก่อน เรายังคงอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของเรา" Thuch กล่าว
รายงานของขแมร์ไทม์ส อ้างว่ากองทัพไทยยอมรับใช้กระสุนฟอสฟอรัสขาว ระหว่างเหตุปะทะ 5 วันกับกัมพูชา ระหว่างวันที่ 24 ถึง 28 กรฏาคม หลังจากก่อนหน้านี้ยืนยันว่าพวกเขาใช้กระสุนคลัสเตอร์ในความขัดแย้งเช่นกัน
ขแมร์ไทม์ส รายงานอ้างคำชี้แจงของ พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ระบุว่ากระสุนฟอสฟอรัสขาว ซึ่งใช้สร้างควัน แสงสว่าง ระเบิด และเพลิง ไม่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มอาวุธเคมีตามอนุสัญญาว่าด้วยอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention – CWC) อีกทั้งไม่มีสนธิสัญญาระหว่างประเทศใดที่ห้ามการเก็บรักษาหรือการใช้งานกระสุนชนิดนี้ ประเทศไทยจึงสามารถเก็บรักษาและใช้ตามภารกิจทางทหารได้ภายใต้กรอบกฎหมายสากล
ถ้อยแถลงของ พล.ต.วินธัย มีขึ้นหลังจาก เฮง รัตนา ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชา (CMAC) เผยแพร่ข้อมูลอ้างว่า ผู้เชี่ยวชาญของ CMAC ตรวจพบกระสุนปืนใหญ่ขนาด 155 มิลลิเมตร บรรจุสารฟอสฟอรัสขาว (White Phosphorus – WP) ในพื้นที่จังหวัดอุดรมีชัย ให้คำจำกัดความว่าเป็นกระสุนที่มีลักษณะเป็นอาวุธเพลิงและก่อควันพิษ
พลตรี วินธัย เน้นย้ำว่า การครอบครองและการใช้กระสุน ฟอสฟอรัสขาวของกองทัพไทยเป็นไปอย่างเคร่งครัดตามกรอบกฎหมายสากล มีการควบคุมรัดกุม และสอดคล้องกับหลักมนุษยธรรมระหว่างประเทศทุกประการ
(ที่มา:ขแมร์ไทม์ส/mgronline)